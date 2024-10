Tueur à gages à Marseille : la DZ Mafia nie toute implication et son explication est crédible

Dans une vidéo publiée le mercredi 8 octobre, des individus se présentant comme le groupe de narcotrafiquants marseillais DZ Mafia ont démenti tout lien avec la mort du chauffeur VTC tué par un adolescent de 14 ans.

Ils se sont exprimés dans le but de "rétablir la vérité". Un groupe d'individus habillés de noir, visages couverts et aux voix modifiées se présentant comme la DZ Mafia, un groupe de narcotrafiquants dominant le marché illicite de la drogue à Marseille, s'est mis en scène pour nier toute responsabilité dans la mort du chauffeur de VTC tué par un adolescent de 14 ans le vendredi 4 octobre.

La diffusion de la vidéo ce mercredi 9 octobre a entrainé l'ouverture d'une enquête pour association de malfaiteurs par le parquet de Marseille. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire et à l'Office Anti-Cybercriminalité (OFAC) qui sont chargés "d'authentifier cette vidéo et d'identifier les personnes qui en sont à l'origine" a précisé le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, dans un communiqué.

"Aucun lien" entre la DZ Mafia et la mort du chauffeur VTC

Dans la vidéo qui dure environ une minute trente, un homme disant faire partie de la DZ Mafia assure qu'il n'y a "aucun lien" entre le groupe de narcotrafiquants et le meurtre du chauffeur VTC. Pour rappel, un adolescent de 14 ans a été mis en examen pour le meurtre du chauffeur après avoir été dénoncé par celui qui l'a recruté en tant que tueur à gages. Le commanditaire est un homme de 23 ans, détenu à la prison d'Aix Luynes, qui a déclaré aux enquêteurs avoir engagé l'adolescent pour venger l'assassinat d'un autre jeune homme. Il a également indiqué être affilié à la DZ Mafia.

Une relation que démentent les hommes présents sur la vidéo. "Cet homme, malade et mythomane, se faisant passer pour un membre de la DZ Mafia n'a strictement aucun lien avec nous. Nous ne le connaissons pas" a déclaré le porte-parole du groupe au sujet du commanditaire. Avant d'ajouter : "Nous n'avons jamais eu de telles personnes dans notre cercle". Mais faut-il croire les déclarations de ceux qui disent être membres du groupe de narcotrafiquants ?

Une vidéo et des explications jugées crédibles

L'origine de la vidéo doit encore être authentifiée, mais plusieurs éléments rendent le document un minimum crédible pour être étudié aux yeux des enquêteurs. D'abord sa piètre qualité : la vidéo rappelle les mises en scène du groupe terroriste corse FLNC dans les années 90 et 2000. "On est dans cette logique du FLNC historique, on dément, on revendique" explique une source judiciaire au Parisien. Les auteurs d'un canular auraient davantage prêté attention à la qualité de la vidéo et auraient "mieux fait techniquement" ajoute la même source.

Il faut ensuite prendre en compte les motivations de la DZ Mafia pour démentir toute implication. "La logique de la DZ Mafia, c'est de garder une bonne image dans les quartiers, car ils ont besoin de main-d'œuvre" suggère la source du Parisien. Or, les assassinats de personnes innocentes et extérieures au trafic la desservent, autant que l'implication de jeunes adolescents recrutés comme tueurs à gages. A ce sujet, la DZ Mafia évoque des méthodes totalement étrangères au groupe : "L'enfant de 14 ans ainsi que l'utilisation de VTC pour commettre un crime n'a rien à voir avec nos méthodes. Nous avons assez d'hommes, de véhicules et de moyens pour agir si nous en étions obligés".

Outre les explications données par le groupe mis en scène dans la vidéo, les enquêteurs se raccrochent à d'autres éléments pouvant remettre en cause l'affiliation du commanditaire ayant recruté le tueur à gages de 14 ans à la DZ Mafia. L'individu au profil psychiatrique inquiétant chercherait à "jouer un rôle dans la DZ" selon une source proche du dossier contactée par le Parisien. "Il l'a déjà fait il y a un an dans un autre dossier où il s'était lui-même dénoncé. Or, il n'apparaît dans aucun organigramme de la DZ", poursuit la source informée. L'enquête permettra peut-être d'enterrer effectivement la piste de la DZ Mafia dans l'affaire de la mort du chauffeur VTC. Un meurtre de moins qui n'enlèverait rien à la liste de crimes incombée au groupe de narcotrafiquants.