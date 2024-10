Enlèvement de Santiago : le nourrissons retrouvé, ce que l'on sait de son état de santé

Après quatre jours de traque, le nourrissons de 20 jours et ses parents ont été retrouvés ce vendredi 25 octobre dans un hôtel du centre d'Amsterdam, aux Pays-Bas.

Enlevé par ses parents dans la nuit de lundi à mardi, le petit Santiago a été retrouvé vendredi 25 octobre vers 19h30. Selon les informations communiquées par la police néerlandaise, le nourrisson de 20 jours était dans un hôtel du centre d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Alors que l'alerte enlèvement avait été déclenchée car le bébé, grand prématuré nécessitait une prise en charge médicale constante, une source proche de l'affaire affirme ce vendredi soir auprès de BFMTV que l'état de santé du nourrisson est décrit comme "bon". La police néerlandaise a toutefois précisé sur X que l'enfant avait été hospitalisé sur place "pour recevoir les soins dont il a besoin".

Grand prématuré, le petit Santiago avait été enlevé dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital Robert Ballanger. Ses parents avaient rapidement été désignés comme étant les principaux suspects. Les enquêteurs avaient dans un premier temps retrouvé la trace du couple en Belgique, grâce à des images de vidéosurveillance et à la découverte du véhicule utilisé par les deux individus pour quitter la France à Charleroi. Mais depuis, le couple restait introuvable. Le procureur de la République de Bobigny avait donc annoncé l'émission de mandat d'arrêt européen contre les parents de Santiago qui étaient suspectés d'avoir quitté la Belgique.

L'enlèvement de Santiago mettait en danger la vie de l'enfant. Les autorités avaient indiqué que passé 12 heures sans soins, le danger de mort augmentait pour le bébé prématuré. Le diagnostic était plus difficile à établir, mais chaque heure passée en dehors d'une structure médicalisée était effectivement dangereuse pour l'enfant. D'après les informations de BFMTV, Santiago du fait de sa naissance huit semaines avant le terme, était incapable de se nourrir au sein ou au biberon lorsqu'il était en maternité. Or les bébés prématurés ont besoin d'une alimentation adaptée pour poursuivre leur développement. Ils sont aussi plus vulnérables aux risques infectieux, très nombreux à cette période de l'année. Ils doivent parfois prendre certains médicaments et doivent être soignés que ce soit pour la vérifications des constantes vitales et le renouvellement des soins.

Qui sont les parents de Santiago, suspectés de l'enlèvement ?

Les parents de Santiago sont les principaux suspects de l'enlèvement. Ils ont d'ailleurs été interpellés à Amsterdam vendredi soir. Kevin, 23 ans, et Cristina, 25 ans, sont tous deux d'origine serbe et font partie de la communauté ROM. Les deux parents de Santiago sont connus des services de police. Le père a été condamné pour des violences en bande organisée et la mère est connue pour consommation de stupéfiants. D'après une source proche du dossier cité par Le Parisien, les parents auraient enlevé leur enfant, le soustrayant à des soins médicaux impératifs, poussé par la crainte de se voir retirer la garde de ce dernier. Aucune mesure de ce genre n'avait été prise avant l'enlèvement, mais cela avait été "envisagé". Retrouvé par les forces de l'ordre, le couple s'est vu, du fait de l'enlèvement, automatiquement retirer la garde du nourrisson ce vendredi soir. Il en restera ainsi jusqu'à ce qu'un juge statue sur son cas.

Vendredi soir, peu après qu'il a été révélé que le nourrisson avait été retrouvé en vie avec ses parents, l'avocat de l'oncle de Santiago s'est réjouit de la "merveille nouvelle", témoignant de l'"immense soulagement" de la famille de l'enfant. Il a par ailleurs appelé à un jugement humain pour les parents de Santiago. "Il conviendra maintenant que les parents de Santiago connaissent un traitement judiciaire humain et à la hauteur de leur détresse", a-t-il plaidé.

Alors que les parents étaient toujours recherchés, cinq personnes avaient été interpellées dans la matinée du 22 octobre. Âgées de 16 à 29 ans, elles avaient toutes été placées en garde à vue pour "enlèvement en bande organisée d’un mineur de 15 ans". Deux d'entre elles auraient joué un rôle majeur dans l'enlèvement de Santiago.