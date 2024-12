Disparition de Morgane à Pabu : où en est l'enquête pour retrouver l'adolescente ?

Les recherches se poursuivent ce lundi 2 décembre pour retrouver Morgane Rivoal, 13 ans, disparue depuis une semaine.

Morgane Rivoal, âgée de 13 ans, est toujours introuvable. Depuis le 25 novembre, de nombreux gendarmes, accompagnés d'un hélicoptère et d'un chien pisteur, ont ainsi été réquisitionnés pour retrouver la trace de l'adolescente, disparue lundi dernier. Vendredi 29 novembre, une battue de grande envergure a été organisée pour la retrouver. Accompagnées d'une vingtaine de gendarmes et de bénévoles, près de 800 personnes étaient mobilisées dans les Côtes-d'Armor, à la recherche d'un quelconque indice relatif à sa disparition. Les enquêteurs ont travaillé sur une zone de recherche comprise entre le Pro Park de l'En avant Guingamp à Pabu et le collège Albert Camus de Grâces, où est scolarisée l'adolescente de 13 ans. Au cours du week-end, 50 gendarmes ont continué à patrouiller pour tenter de retrouver sa piste, sans résultat. Ce lundi 2 décembre, cela fait tout juste une semaine qu'elle est portée disparue.

Une opération de contrôle des gendarmes a été déployée à 7h dans la zone du Rucaër, à Pabu. Les enquêteurs souhaitent interroger des personnes qui passent régulièrement dans ce secteur, mais qui n'ont pas encore parlé aux gendarmes. Ils pourraient apporter quelques éléments d'informations. Le procureur de la République donne une conférence de presse pour faire le point sur l’enquête, ce lundi après-midi.

"Elle leur disait au revoir comme à son habitude"

De corpulence moyenne, Morgane Rivoal, 13 ans, mesure 1,54 mètre. Ses cheveux sont longs, ondulés et châtains. Ses yeux bleus/verts. La jeune fille portait un sac à dos rose de la marque EastPak au moment de sa disparition, lundi 25 novembre. Elle s'est volatilisée en se rendant au collège Albert Camus de Grâces, où elle étudie. En principe, la jeune fille allait à pied, puis en bus à l'école depuis le domicile familial situé sur la commune de Pabu, à quelques kilomètres au nord de Guingamp. Partie à 7h15, elle n'est jamais arrivée sur place ce jour-là. "Ses parents ne la voyaient pas partir, occupés à se préparer, mais elle leur disait au revoir comme à son habitude", a indiqué le procureur.

En parallèle, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte sous la direction du parquet de Saint-Brieuc. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Guingamp. Dès lundi, les gendarmes se sont empressés de diffuser un appel à témoins sur les réseaux sociaux. D'après le procureur Nicolas Heitz, un différend avec ses parents serait intervenu au cours du week-end qui a précédé sa disparition, sur l'utilisation des réseaux sociaux notamment. Au cours "d'une vive discussion", "son père aurait cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM", a-t-il expliqué. Selon le témoignage d'une amie de l'adolescente, cette dernière a "pu indiquer sur les réseaux sociaux qu'elle ne viendrait pas lundi en cours". Dimanche après-midi, Morgane est restée avec ses frères et sœurs dans le domicile familial alors que son père travaillait jusqu'en soirée, hors du domicile. Même si ses parents affirment que l'adolescente n'avait jusqu'à présent jamais fugué, pour les forces de gendarmerie, cette hypothèse est sous doute la plus probable.