"Tirez sur eux, on les enterrera avec les juifs" : un influenceur appelant à "commettre des attentats" interpellé en France

L'influenceur algérien "Zazou Youcef", visé par une OQTF, a été interpellé ce vendredi à Brest après avoir appelé à plusieurs reprises à "tirer" sur ceux qui allaient fêter le passage à la nouvelle année dans les rues de Paris.

L'influenceur algérien "Zazou Youcef", suivi par plus de 400 000 abonnés sur le réseau social TikTok a été interpellé ce vendredi 3 janvier 2025 à Brest (Finistère). Il avait appelé à commettre des attentats en France dans de récentes vidéos, notamment contre les opposants au régime algérien dans l'hexagone. Selon les informations du Figaro, l'homme, en situation irrégulière, est sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) délivrée par la préfecture du Finistère depuis le 18 avril 2024.

"L'influenceur algérien " Zazouyoussef " qui appelait sa communauté à commettre des attentats en France devra répondre de ses actes devant la Justice. Il a été interpellé ce matin à Brest. Merci aux magistrats et aux forces de l'ordre qui ont permis cette interpellation. Ne rien laisser passer", a déclaré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur X. Le parquet de Brest n'a pas encore donné de précisions sur les suites judiciaires qu'il entend donner à cette interpellation.

"On va vous violer (...) Vive l'Algérie, moi je vais vous achever"

Dans une vidéo publiée sur TikTok, l'influenceur algérien menace clairement les personnes souhaitant célébrer le nouvel an à Paris. "on va vous faire comme dans les années 90, on va tirer sur vous. Vous voulez sortir le 1er janvier ? Tirez sur eux, il faut faire parler la poudre. Président Tebboune (le président algérien), tirez sur eux, ils veulent le chaos", indique-t-il en langue arabe.

"Nous sommes en guerre. Au moindre faux pas, on va niquer vos mères. Tirez-sur eux, on les enterrera avec les juifs", poursuit-il, en mimant un geste d'égorgement. "Ceux qui sortent à Paris, on va s'occuper d'eux. Et ceux qui sortent en Algérie, tirez aussi sur eux (...) Ils sont payés par la France, pays dans lequel je vis. Les autorités algériennes me connaissent. Tirez sur eux", abonde-t-il.

Dans une nouvelle vidéo, potentiellement tournée à Brest, il poursuit ses propos : "Venez nous affronter. Si vous avez quelque chose à dire, on est là. On va vous niquer, pisser sur vous, on va vous violer puis niquer votre mère (...) Vive l'Algérie, moi je vais vous achever", menace-t-il.