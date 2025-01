Mort d'Amandine : les ultimes justifications de la mère, la peine maximale requise

Le verdict du procès de la mère d'Amandine, Sandrine P., et son beau père, Jean-Michel C., jugés pour avoir laissé mourir de faim la jeune fille touche à sa faim. Les réquisitoires ont été prononcés en milieu de matinée.

Ce vendredi 24 janvier, le procès de Sandrine P. et Jean-Michel C., accusés d'avoir laissé mourir de faim Amandine, 13 ans, dont le corps a été retrouvé en 2020 au domicile familial dans un état rachitique (elle ne pesait plus que 28 kilos pur 1m55), touche à sa fin. Peu avant 10 heures, l'avocat général a requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté contre la mère d'Amandine, Sandrine P. et 18 ans d'emprisonnement pour le beau-père, Jean-Michel C. Les plaidoiries de la défense vont suivre, avant les derniers mots des accusés et la délibération du jury.

Je suis "une mère monstrueuse"

Pour rappel, mardi soir, la mère d'Amandine a reconnu les "actes de torture et de barbarie" sur sa fille. Jeudi, elle est aussi revenue sur les "gifles" infligées à sa fille. "Oui, tirer les cheveux, ça m'est arrivé", a-t-elle également concédé. En revanche, elle justifie ses actes "parce qu'elle ressemblait à son père", et elle l'assure : Amandine "mangeait ce qu'elle voulait". Une analyse difficile à entendre après l'autopsie du corps et les témoignages du petit frère (Ethan) et de la grande soeur (Ambre) de la victime, indiquant notamment que leur soeur était sous-nutrie. Ethan tentait même parfois de lui faire passer "sous la porte" du débarras dans lequel elle était enfermée, de la nourriture.

Toujours ce jeudi, devant la cour d'assises de Montpellier, Sandrine P. indiquait qu'elle était "une mère monstrueuse", mais qu'elle aimait bien sa fille. "Jamais je n'ai voulu qu'elle meure", a-t-elle assuré en pleurant. Pourtant, elle maintient ne plus se souvenir de cette période durant laquelle sa fille subissait ses tortures.

Elle reconnaît avoir été elle-même battue enfant

Au sujet des punitions qu'elle donnait à sa fille, Sandrine P. "lui disait d'aller en bas". "Dans la même chambre, Amandine et Ambre se disputaient", poursuit la mère, disant avoir "fermé les yeux sur l'état" de santé de sa fille. "Elle vous demandait à manger, à boire ?", demande le président. "Je ne sais plus", répond Sandrine P.

Elle a aussi confirmé le fait qu'elle punissait sa fille "de tout", avant de donner plus de détails sur son enfance, qui pourrait être à l'origine de ses agissements. Elle décrit une enfance de petite fille battue et sous-alimentée. "On était trois enfants, ma mère se plaignait de ne pas avoir assez d'argent. J'ai été battue. Des gifles, des claques, des humiliations. J'avais honte d'en parler", raconte-t-elle. Le verdict du procès est attendu, au plus tard, ce vendredi 24 janvier, au soir.