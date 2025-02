A Bruxelles, des hommes encagoulés tirant à la Kalachnikov créent la panique

Des coups de feu ont été tirés ce mercredi matin, devant une station de métro de Bruxelles. La police recherche les suspects.

C'est la stupéfaction à Bruxelles ce 5 février 2025. La police recherche activement plusieurs suspects ayant tiré des coups de feu ce matin vers 6h15 devant la station Clémenceau. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pas donné d'éléments à la presse sur l'identité des suspects, mais la RTBF a mis en ligne des images de caméras de surveillance, montrant deux hommes armés d'armes lourdes, de type kalachnikov.

Les deux hommes, cagoule sur la tête, n'ont heureusement blessé personne, mais sont parvenus à fuir par le tunnel du métro. La RTBF rapporte que l'endroit où ont été tirés les coups de feu est un point de deal de drogue. Le média belge écrit que "compte tenu de l'attitude des suspects, l'hypothèse d'une tentative de règlement de compte ou d'intimidation dans le milieu du narcotrafic est plausible, bien qu'elle ne soit pas confirmée à ce stade".

"La police de Bruxelles-Midi et la police fédérale des chemins de fer effectuent des recherches dans la zone. Il n'y a pas eu de blessés lors de la fusillade", indique le porte-parole des forces de l'ordre. Le trafic a été interrompu sur plusieurs lignes de métro et de tramway, entre les stations Trône et Gare de l'Ouest, indique la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, "sur ordre de la police". Ce qui a entrainé la panique et une paralysie de la circulation métros sur une partie importante de la petite ceinture de la capitale belge.

Les suspects semblent être jeunes et inexpérimentés. Plusieurs experts en maniement des armes, contactés par la RTBF, estiment à la vue des images de vidéosurveillance que les individus maniant ces fusils de type "Kalachnikov" manquent d'entrainement, "ce qui les rend à la fois imprécis et dangereux".