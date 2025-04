Panne d'électricité en Espagne et Portugal : cette consigne des autorités fait froid dans le dos

L'Espagne, le Portugal et une partie de la France sont actuellement privés d'électricité après une panne massive depuis 12h30. Les autorités espagnoles donnent déjà leurs directives concernant la circulation en voiture.

Ce lundi midi, une panne de courant massive a touché des millions de citoyens à travers l'Espagne et le Portugal depuis 12h30. Les pannes ont notamment paralysé le fonctionnement normal des infrastructures, des communications, des gares, des aéroports et de certaines entreprises. Les hôpitaux, eux, n'ont pas été affectés.

En Catalogne et plus particulièrement à Barcelone, plusieurs métros sont à l'arrêt et les autorités évacuent les passagers. Les services de tramway de la ville sont également à l'arrêt, comme certains feux de circulation de la ville. Les trains AVE ont également été stoppés. À Madrid, la gare d'Amocha a été évacuée. Voilà pourquoi, la DGT (Direction générale de la circulation) exhorte la population à éviter de conduire, sauf en cas d'extrême nécessité. "Le manque d’électricité empêche les feux de circulation et les panneaux de signalisation de fonctionner", précise-t-on.

À l'heure actuelle, aucune explication officielle n'a été donnée concernant cette panne de courant. Aucune option n'est exclue par les autorités, "y compris la possibilité d'une cyberattaque", précise El Pais. Les gouvernements espagnol et portugais enquêtent sur les pannes avec différentes équipes techniques. L'Institut national de cybersécurité (INCIBE) enquête également sur la situation au cas où il s'agirait d'une cyberattaque. Le ministre portugais Manuel Castro Almeida assure justement à la chaîne RTP que "la possibilité d'une cyberattaque n'était pas exclue et que la panne affectait plusieurs pays européens".

Une partie de la France touchée

Nous "activons des plans de rétablissement de l'approvisionnement électrique en collaboration avec les entreprises du secteur après la panne survenue dans le système de la péninsule , a annoncé le gestionnaire du réseau espagnol Red Electrica, ajoutant que "toutes les ressources sont actuellement déployées pour y remédier", sur X.

Si elle n'a pour l'instant eu qu'un impact mineur en France, cette panne pourrait tout de même s'étendre à l'Hexagone, c'est en tout cas ce qui est redouté. Selon L'Indépendant, "la ville de Perpignan est également touchée". Effectivement, quelques coupures de courant ont été constatées, bien que ponctuelles. Pour l'heure au delà des zones indiquées, notamment les Pyrénées-Orientales, le pays n'a pas subi de dégât majeur. "Pendant quelques minutes dans le Pays basque, des foyers "ont été privés d'alimentation électrique" mais "l'ensemble a été depuis rétabli", précise RTE qui se mobilise pour "porter assistance" à son voisin espagnol.