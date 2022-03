"Calendrier du ramadan : horaires et explications sur la rupture du jeûne"

Ramadan 2022 : la date de début connue, une validation ce vendredi

RAMADAN. Grâce aux calculs astronomiques, on connaît d'ores et déjà la date du début du jeûne musulman du ramadan 2022 (1443). Une validation de cette date est toutefois prévue en fin de semaine, via l'observation lunaire de la Nuit du doute à la Grande mosquée de Paris. Date, règles, calendrier, recettes... Consultez notre page spéciale !