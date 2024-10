Prix Nobel 2024 : dates, montant des gains, lauréats... Toutes les infos

Littérature, paix, économie, médecine, physique et chimie... Qui sont les prix Nobel 2024 ?

Chaque année, les six prix Nobel sont décernés lors de la première semaine d'octobre. Il s'agit des Prix de médecine, chimie, physique, littérature, paix... et économie. Créé par la Banque centrale suédoise "en mémoire" de l'inventeur, le "petit dernier" des prix Nobel a, pour la petite histoire été ajouté en 1969 aux cinq prix traditionnels prévus dans le testament d'Alfred Nobel.

Pour chaque discipline, une récompense d'un montant de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920 000 euros) est accordée au lauréat, ou partagée entre plusieurs récipiendaires. Les prix sont remis lors de cérémonies organisées mi-décembre à Stockholm (Suède) et Oslo (Norvège).

En 2024, le ou les nom(s) des lauréats des prix Nobel sont officialisés du lundi 7 octobre au lundi 14 octobre, annoncés à Stockholm et Oslo ainsi que sur le site internet de la fondation, nobelprize.org. La "date du Prix Nobel" correspond à la communication des identités des lauréats pour chaque discipline et se fait donc sur plusieurs jours, qu'il s'agisse de la physique, de la médecine, de l'économie, de la chimie, de la littérature ou de la paix.

Les heures sont chaque année données par le site officiel nobelprize.org en heure locale suédoise, identique à l'heure locale française. Quant à la remise des prix Nobel, elle a chaque année lieu le 10 décembre, jour anniversaire de la mort du "papa" des Nobel, le chimiste suédois Alfred Nobel. Une cérémonie de remise des prix se tient alors au Konserthuset Stockholm (la salle de concert de Stockholm) et un banquet a lieu à l'hôtel de ville de la capitale suédoise.

Lundi 7 octobre 2024 : annonce du Nobel de médecine

Mardi 8 octobre 2024 : annonce du Nobel de physique

Mercredi 9 octobre 2024 : annonce du Nobel de chimie

Jeudi 10 octobre 2024 : annonce du Nobel de littérature

Vendredi 11 octobre 2024 : annonce du Nobel de la paix

Lundi 14 octobre 2024 : annonce du Nobel d'économie

Qui sont les lauréats du Nobel de médecine 2024 ?

Le prix Nobel de médecine ou de physiologie a été attribué à deux chercheurs américains, Victor Ambros et Gary Ruvkun pour la découverte du microARN, une nouvelle classe de minuscules molécules d'ARN. Le travail a permis d'établir le rôle est majeur de ces molécules dans la régulation des gènes depuis des centaines de millions d'années.

Le micro-ARN est un intermédiaire, qui peut lancer ou stopper le développement de nos cellules musculaires, intestinales et aux différents types de cellules nerveuses, pour qu'elles remplissent leurs fonctions. Les découvertes de Victor Ambros et Gary Ruvkun pourraient avoir des usages très pratiques à l'avenir, notamment pour les traitement de maladies graves telles que le cancer, le diabète ou l'auto-immunité, mais aussi de troubles d'audition ou de la vue.

Testament de l'inventeur suédois Alfred Nobel, père du prix éponyme. © BERTIL STILLING / AP / SIPA

Née en 1896, cette prestigieuse distinction se divisait dès le début en cinq catégories - la paix, la littérature, la physique, la chimie et la médecine - auxquelles est venue s'ajouter plus tard une sixième (l'économie). Le père du Prix Nobel a voulu laisser l'image d'un homme bon après sa mort. Dans ses dernières volontés, via son testament du 27 novembre 1895, qui tenait sur une page (ci-contre), le chimiste suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et vu par certains comme "un marchand de mort", a donc fait un voeu de taille : le produit de la succession sera distribué à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu "les plus grands services à l'humanité".

A sa mort en 1896, Alfred Nobel est l'un des hommes les plus riches du monde. 32 millions de couronnes suédoises (plus de 3 millions d'euros) sont ainsi mis au service d'une nouvelle fondation. Cette dernière est chargée de verser chaque année les revenus accumulés via le capital du millionnaire aux détenteurs des cinq prix Nobel, créés par la même occasion. Réservé à certains des meilleurs scientifiques, écrivains et artisans de paix du monde entier, le Prix Nobel a depuis acquis une renommée internationale. Il est même aujourd'hui considéré comme le Prix le plus prestigieux de tous.

Les cinq tout premiers prix de la fondation Nobel ont été décernés le 10 décembre 1901, par le roi de Suède ainsi que le Parlement de Norvège, quand les deux pays partageaient encore la même couronne (depuis 1815). A leur séparation, en 1905, une répartition des prix s'est faite : un prix Nobel de la paix dorénavant remis par la Norvège et des prix Nobel de littérature, physique, chimie et médecine remis par la Suède. Quant au prix Nobel d'économie, il a été créé en 1968 par la banque de Suède. S'il ne s'agit pas à proprement parler d'un prix "Nobel" car Alfred Nobel ne l'a pas couché dans son testament, il est couramment qualifié de "Nobel d'Economie".

Dans la foulée de cette intégration, la Fondation Nobel a décidé de geler la liste des prix pour qu'aucune nouvelle discipline ne soit créée. Il n'y aura donc a priori jamais de Nobel de mathématiques. A ce sujet, la légende veut que le père du Nobel ait voulu se venger d'un rival en amour, un mathématicien du nom de Gosta Mittag-Leffler qui aurait séduit sa maîtresse, en ne créant pas de Nobel de maths. Mais selon deux auteurs suédois publiés dans la revue Mathematical Intelligencer, Lars Garding et Lars Hömander, cette version est contestable. D'après eux, deux raisons coexistent pour expliquer l'absence de cette discipline clé dans le panel du Nobel : A l'époque de la création du Prix Nobel, il existait déjà un prix scandinave de mathématiques ; et Alfred Nobel "n'aimait pas trop" cette discipline, qui heurtait sa nature pratique.

Le montant de la récompense du Nobel, plusieurs centaines de milliers d'euros par prix

Le Prix Nobel est né des dernières volontés d'Alfred Nobel, richissime industriel et chimiste inventeur de la dynamite (avec un objectif premier d'utilisation dans les travaux publics) mais aussi fervent défenseur de la paix. Depuis, les Nobel récompensent chaque année des personnes "ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité ", par leurs inventions, découvertes et améliorations de la connaissance ; par l'œuvre littéraire la plus impactante ; ou encore par leur travail pour promouvoir la paix. Connaissez-vous le montant actuel de la récompense du Nobel ? Les lauréats de chaque prix Nobel se partagent un montant de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920 000 euros).