"Bonne année 2023 : GIF, messages, images... Avec élégance ou humour, tout pour vos vœux !"

Vous manquez d'inspiration pour envoyer vos vœux de bonne année ? Voici images, textes et cartes pour vous aider !

Les images animées sont de plus en plus faciles à partager avec nos smartphones. Nous vous proposons ces gif pour vos voeux, mais sachez que vous pouvez en retrouver d'autres, gratuitement sur notre page spéciale de gifs de bonne année .

Chaque année, c'est la même chose : on compte envoyer de jolis voeux à nos proches, mais difficile de trouver l'inspiration. Il est pourtant si agréable de recevoir un message de Bonne année qu'il paraît impossible de faire l'impasse. D'autant que rédiger des voeux peut prendre très peu de temps... si l'on est un peu aidé et que l'on sait trouver des images et des textes facilement.

Messages de Bonne année

Recevoir nos alertes live !

Prospérité, accomplissements et bonheurs en tous genres ! "2023 débute, c’est donc l’occasion pour moi de te souhaiter que tes projets les plus ambitions s’accomplissent. Que cette année t’accorde de l’amour et prospérité, accomplissements et bonheurs en tous genres !"

Un nouveau départ en 2023 "Il est venu le temps des bonnes résolutions, des pensées positives, du pardon et du renouveau. Excellente année 2023, je te souhaite de prendre un nouveau départ riche de bons moments"

Les fausses résolutions "Je te souhaite une année 2023 pleine de joie et de santé ! J’espère que tu as déjà choisi les résolutions que tu ne vas pas tenir, le studio de yoga que tu abandonneras après deux semaines, les jus de fruits bio que tu délaisseras bien vite pour le bar du coin, et les cours de méditation que tu remplaceras par Netflix. À la tienne !"

2023 l'année du grand renouveau "La Santé, encore et toujours ! Tous mes voeux pour des succès par dizaine cette année, mais avant tout tous mes voeux pour une nouvelle année en pleine santé. Cette année verra le Covid-19 mis sous contrôle, et les retrouvailles n'en seront que plus belles 2023 c'est l'année du grand renouveau !"

Comment transmettre vos meilleurs vœux à vos collègues ? Si pour votre famille et vos amis une photo de votre progéniture, tel Meghan Markle et le prince Harry, peut s'avérer être un excellent moyen de souhaiter la bonne année, pour vos collègues, mieux vaut peut-être faire un peu plus sobre. Voici un exemple : "À l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite 365 nouveaux jours de joie, de bonheur, de santé, mais aussi de réussite professionnelle. Que tous vos projets se réalisent et que cette année soit couronnée de succès individuels et collectifs au sein de toute l'équipe. Bonne et heureuse nouvelle année."

2023, sous le signe de la joie et de la fête Quel meilleur message puis-je t’adresser que celui-ci : "Profite de cette année comme jamais ! 2023 est placé sous le signe de la joie et de la fête, j’en suis convaincu. J’espère que l’on se verra très bientôt pour célébrer de bons moments, en attendant, je te souhaite une très bonne année 2023".

Une perspective d'espoir pour 2023 "La porte de 2022 se ferme et derrière elle, une année difficile, marquée par des événements inédits. Mais celle de 2023 s’ouvre, sur une perspective d’espoir et de renouveau. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année".

Souhaiter la bonne année à un collègue "Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, pleine de surprises ! Qu'elle soit prospère pour nos échanges, qu'ils se passent à la cafétéria, ou en visio comme ces longs derniers mois... Espérant que nous aurons l'occasion de nous croiser plus souvent cette année, je vous adresse tous mes voeux pour 2023 !"

Un message vidéo pour souhaiter une bonne année Pour envoyer vos vœux de vive voix et en chair et en os, vous pouvez enregistrer une vidéo dans laquelle vous exprimez vos souhaits pour l’année à venir. Si vous êtes plusieurs membres de la famille, vous pouvez aussi passer l’un après l’autre, pour envoyer par exemple ces petits mots aux grands-parents, aux oncles et tantes ou aux cousins.

Une année pleine de voyages "Je vous souhaite une très belle année 2023 ! Que celle-ci soit riche en découvertes et qu'elle vous permette de voyager. Après une longue période difficile où la crainte et les interdits ont été si omniprésents, le meilleur reste à venir. Je l'espère de tout cœur."

En anglais : Enjoy 2023 ! "Every year, I promise myself not to write the same things in a greeting card. But I fail ! So : I wish you happiness and good health. Enjoy 2023 ! (Chaque année, je me promets de ne pas écrire les mêmes choses dans ma carte de bonne année. Mais j'échoue ! Donc je te souhaite du bonheur et une santé de fer. Profite de 2023 !)"

L'amitié célébrée en 2023 "Quelle joie et bonheur de te compter parmi mes amis. Non, je ne suis pas saoul, je tiens juste à te faire savoir, alors que la nouvelle année, commence, à quel point je tiens à toi. Très bonne année mon ami !"

2023, une année placée sous le signe de la confiance "Je te souhaite une magnifique année 2023, qu’elle te soit belle et pleine de promesses. Je suis certain que cette nouvelle année t’apportera confiance et assurance, pour dissiper les doutes, et plein de courage pour affronter les adversités ! Je pense à toi bien fort".

"Bonne année 2023", ça veut dire quoi ? Pour que vos voeux soient réussis, nous vous invitons à respecter la plus simple des règles : être sincère. Le plus important pour souhaiter une bonne année est d'exprimer un message bienveillant, au-delà des formulations toutes faites et qui peuvent paraître artificielles. Un message personnalisé, une photo d'un moment partagé, un petit poème qui rappelle un souvenir... Et quelques mots sur l'attachement que l'on porte à la personne à qui l'on adresse ses voeux... Et 2023 commencera par une douce attention parfaite.