Fin du ramadan 2020 : la date de l'Aïd el-Fitr dévoilée

RAMADAN. Le CFCM a tranché : la fin du ramadan en France aura lieu samedi 23 mai, l'Aïd el-Fitr sera célébré ce dimanche 24 mai, comme dans la plupart des pays du monde.

23:42 - Quel est le montant de l'aumone du "zakat al-Fitr" ? [Fin du direct] Chaque année, les instances représentatives du culte musulman en France fixent le montant de l'aumône que chaque personne doit s'acquitter. En effet, chaque musulman pratiquant doit, en signe de solidarité avec les plus démunis, verser une aumône "zakat al-Fitr". La Grande Mosquée de Paris a fixée le montant de "zakat al-Fitr" à 7 euros. Rappelons que cette somme doit être versée lors de l'Aïd el-Fitr ou avant, pour chaque membre d'une famille.

23:31 - Quelle différence entre l'Aïd el-Fitr et l'Aïd al-Adha ? Si les musulmans connaissent parfaitement la réponse à cette question, ce n'est pas toujours le cas pour les non-initiés. À la fin du ramadan, le premier du mois de Chawwal, les pratiquants fêtent la fin du mois considéré par les croyants comme "sacré". Cette fête dite "de la rupture" s'appelle l'Aïd el-Fitr. Elle est également appelée l'Aïd el-Seghir, que l'on peut traduire par la petite fête, "aïd" signifiant fête en arabe. L'Aïd al-Adha survient lui le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman (au début du moins de septembre cette année). On peut traduire ce nom par "la fête du sacrifice". C'est à ce moment-là que les familles sacrifient un animal. Cela peut être un mouton de six mois, ou une chèvre ou un bovin de deux ans, ou encore, pour les plus fortunés, un chameau d'au moins cinq ans. Cette fête est également appelée l'Aïd al-Kabir, soit "la grande fête".

23:20 - Quelle date de fin de ramadan au Maroc ? Comme le rapporte le site spécialisé Bladi.net, les calculs astronomiques du Zij démontre que le croissant lunaire sera bien visible, demain, ce samedi 23 mai au Maroc, signifiant la fin du ramadan ce soir-là. Cela indique que l'Aïd-el Fitr sera célébré dans ce pays le dimanche 24 mai. Il est probable que cette date soit retenue pour la majorité des pays musulmans. Attendons confirmation, qui arrivera aujourd'hui.

23:15 - En Algérie, des rumeurs de confinement total ont perturbé les derniers jours du ramadan En Algérie, les derniers jours du ramadan ont été quelque peu mouvementés, rapporte Le Point. Vendredi 15 mai, le ministre de la Santé algérien, Abderrahmane Benbouzid, a en effet révélé que le Comité scientifique avait recommandé au Premier ministre de décréter un confinement total dans tout le pays, pour la fin du ramadan et la fête de l’Aïd. En cause, les possibilités accrues de contagion que peuvent représenter cette fête, synonyme de retrouvailles entre les fidèles. Finalement, le haut conseil de sécurité présidé par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a décidé samedi 16 mai de maintenir le confinement partiel.

23:08 - Après le ramadan, la reprise des cérémonies religieuses au mois de juin ? Dans un communiqué publié ce vendredi peu avant la “nuit du doute”, qui permet de déterminer la date de fin du ramadan, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appuyé la “la recommandation des autorités médico-scientifiques et des pouvoirs publics” concernant la reprise des cérémonies religieuses avec public. En accord avec cette recommandation, le CFCM préconise donc une reprise “au mois de juin, pour mieux analyser les effets du lever de confinement du 11 mai sur la situation sanitaire de notre pays”.

23:02 - En Algérie, au Maroc et en Tunisie, les mosquées aussi fermées pour l'Aïd el-Fitr Comme le rapporte le média spécialisé SaphirNews, en Tunisie comme au Maroc et en Algérie, les autorités publiques et religieuses ont demandé à ce que les mosquées n'ouvrent pas pour les célébrations de la fin du ramadan ce week-end. Comme en France, cette décision a été prise pour lutter contre la propagation du coronavirus en limitant les regroupements et les risques de contagion.

22:53 - Une fin de ramadan à la campagne en Indonésie En Indonésie, qui rassemble la plus grande communauté musulmane du monde, les fidèles ont pour habitude de quitter les grandes villes pour se rendre à la campagne où ils fêtent la fin du ramadan entourés de leurs proches. L’Aïd el-Fitr, appelé Idul Fitri dans le pays, est un jour férié et est considéré comme une fête nationale.

22:36 - La fête de fin du ramadan célébrée le samedi 23 mai au Cachemire Au Cachemire en Inde, plusieurs sources informent que la fête de ramadan de l'Aïd el-Fitr sera célébrée dès le samedi 23 mai 2020, souligne le site spécialisé Al Kanz ce vendredi soir, alors que la "Nuit du doute" précédant l'annonce de la date en France s'est tenue à la Grande mosquée de Paris.

22:29 - Pourquoi la période du ramadan avance-t-elle tous les ans ? Tous les ans, la date du début du ramadan change. Cette variation est due au fait que le calendrier musulman est lunaire et non solaire. C'est ainsi le calendrier hégirien. Le ramadan commence donc avec l'observation de la nouvelle lune qui marque la fin du huitième mois, chaabane. Le calendrier solaire comporte 365 jours environ tandis que le lunaire en possède près de 355. De plus, les dates varient aussi en fonction des zones géographiques. Dans le monde, le ramadan est respecté par plus de 1,5 milliard de musulmans pratiquants.

22:21 - Quels mets de fête pour célébrer la fin du ramadan ? Lors de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les fidèles se retrouvent à table autour de pâtisseries, le plus souvent au miel, aux amandes, aux pistaches, à l’eau de rose ou à la fleur d’oranger. En Algérie, le bradj, pâtisserie traditionnelle à base de dates fraîches, se déguste avec du petit lait fermenté. En Tunisie, c’est le makroudh qui trône sur la table, préparé avec de la semoule de blé dur et des dattes, et découpé en forme de triangles. Parmi les autres pâtisseries traditionnelles pour célébrer la fin du ramadan, on retrouve également les cornes de gazelle, le kadaif ou encore le baklava.

22:15 - Le ramadan n'est pas seulement un long jeûne Faire le ramadan ne correspond pas qu'à la privation de boisson, nourriture et relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil pour les croyants musulmans : dans sa recherche de purification et d'ascèse, le pratiquant peut aussi se joindre à des veillées de prière, méditer le Coran ou encore montrer encore plus de générosité que d'habitude envers les plus modestes.

22:05 - Pâtisseries et encens pour fêter la fin du ramadan au Maroc Au Maroc, pour la fin du ramadan, la coutume veut que les fidèles accueillent leurs proches avec des pâtisseries et de l’encens lors de l’Aïd el-Fitr. Ce dernier est utilisé pour sa symbolique spirituelle.

22:00 - L'info insolite : le mot français "ramdam" viendrait de "ramadan" "C'est quoi tout ce ramdam ?!". Qui l'eût cru : le mot familier "ramdam", terme français traduisant l'idée de tapage ou vacarme, provient bien du mot "ramadan". Un mouvement de la langue qui serait associé à la colonisation française au Maghreb. Pour rappel, le mot "ramadan" en lui-même correspond au nom du neuvième mois du calendrier musulman (consultez le calendrier du ramadan).

21:55 - Comment célèbre-t-on la fin du ramadan en Égypte ? Les rituels de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, différent d’un pays à l’autre. En Égypte, par exemple, la fête, aussi appelée fête des bonbons, dure trois jours et est synonyme pour les fidèles de sorties entre proches, comme au cinéma ou au théâtre. C’est aussi l’occasion de partager un grand nombre de sucreries, d’où son surnom.