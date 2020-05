Fin du ramadan 2020 : la date de l'Aïd dévoilée ce vendredi, que dit le CFCM ?

RAMADAN. Le CFCM et d'autres instances représentatives des musulmans en France se réunissent à la Grande Mosquée de Paris, ce vendredi 22 mai, pour trancher sur la date de fin du ramadan. Des consignes ont déjà été données pour les célébrations de l'Aïd el-Fitr.

16:50 - Quelle est l'étymologie du mot "Aid" ? Voici une information qui pourrait vous permettre de briller lors d'un échange entre proches pour le jeûne du ramadan. Le mot "Aïd", selon les experts viendrait de l'araméen "îda", qui signifie "jour férie" ou bien encore "fête". Il a pris cette signification également dans l'arabe, pour qualifier les fêtes religieuses. L'Aïd el-Fitr signifie "petite fête".

16:41 - Le ramadan n'est pas seulement un long jeûne Faire le ramadan ne correspond pas qu'à la privation de boisson, nourriture et relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil pour les croyants musulmans : dans sa recherche de purification et d'ascèse, le pratiquant peut aussi se joindre à des veillées de prière, méditer le Coran ou encore montrer encore plus de générosité que d'habitude envers les plus modestes.

16:30 - Quelle date de fin du ramadan en Algérie ? Comme le rapporte plusieurs médias algériens, l'association d'astronomie Sirius a fait savoir que le croissant de lune ne sera pas visible dans le ciel ce vendredi 22 mai, lors de la nuit du doute, ni à l'oeil nu, ni avec une lunette optique. Cela signifie que le mois lunaire ne sera pas encore achevé et donc que la période du ramadan dure jusqu'au samedi 23 mai et donc qu'il faut fêter l'Aïd el Fitr le 24 mai. Attention toutefois, en Algérie, c'est le ministère des Affaires religieuses qui tranche et qui rend publique la date de fin du ramadan, après consultation de la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire. La décision officielle sera communiquée aujourd'hui.

16:20 - Le ramadan, l'un des piliers de l'islam 4 autres piliers sont fixés pour les croyants de l'Islam, en plus du jeûne du ramadan : ne pas croire en l'existence d'autres dieus hormis Allah ; faire un don à la fin du ramadan, appelé Zakat, aux personnes qui sont dans le besoin ; prier 5 fois par jour : faire un pèlerinage à la Mecque au cours de son existence, si cela est possible.

16:02 - Peut-on se retrouver chez des amis pour l'Aïd el-Fitr ? S'il est encore impossible d'organiser et de participer à des rassemblements publics de plus de 10 personnes, il n'est en revanche pas pas interdit de se retrouver dans un domicile privé, entre amis ou entre membres de sa famille à plus de 10 personnes. Ces consignes générales, qui prévalent pour la phase actuelle du déconfinement dans toute la France, valent aussi pour l'Aïd el-Fitr. Attention toutefois : les autorités publiques comme sanitaires appellent à la plus grande prudence et au sens de responsabilité de chacun, notamment pour protéger les personnes les plus fragiles. Les gestes barrière et les consignes de distanciation sociale sont encore d'actualité pour cette fin du ramadan 2020.

15:37 - Les précisions de la Grande Mosquée de Paris sur la "nuit du doute" Le rendez-vous est pour cette fin d'après-midi. "La Commission religieuse se réunira à la Grande Mosquée de Paris à 18h30 afin de déterminer la date de l’Aïd al-Fiṭr et en informer tous les musulmans de France. Cette Commission religieuse sera constituée par Monsieur Mohammed Moussaoui, Président du Conseil français du culte musulman (CFCM), des membres de son Bureau exécutif, ainsi que des Imams de la Grande Mosquée de Paris", indique l'organisation en charge de la mosquée dans un communiqué. "Compte tenu des limitations prescrites par l’état d’urgence sanitaire, les fidèles qui assistaient par le passé à cette réunion ne pourront être présents", est-il précisé.

15:22 - En Algérie, au Maroc et en Tunisie, les mosquées aussi fermées pour l'Aïd el-Fitr Comme le rapporte le média spécialisé SaphirNews, en Tunisie comme au Maroc et en Algérie, les autorités publiques et religieuses ont demandé à ce que les mosquées n'ouvrent pas pour les célébrations de la fin du ramadan ce week-end. Comme en France, cette décision a été prise pour lutter contre la propagation du coronavirus en limitant les regroupements et les risques de contagion.

15:05 - L'info insolite : le mot français "ramdam" viendrait de "ramadan" "C'est quoi tout ce ramdam ?!". Qui l'eût cru : le mot familier "ramdam", terme français traduisant l'idée de tapage ou vacarme, provient bien du mot "ramadan". Un mouvement de la langue qui serait associé à la colonisation française au Maghreb. Pour rappel, le mot "ramadan" en lui-même correspond au nom du neuvième mois du calendrier musulman (consultez le calendrier du ramadan).

14:55 - L'Aïd-el Fitr, célébré samedi ou dimanche, s'appelle aussi "la fête du sucre" A la fin du ramadan, il est courant de retrouver sur la table des musulmans qui fêtent l'Aïd-el Fitr tout un tas de produits sucrés et de patisseries. Mais le surnom de "fête du sucre" est matérialisé par la manière dont l'Aïd-el Fitr est appelé en Turquie. Dans ce pays, on dit "Ramadan Bayrami" ou "Seker Bayrami", qui signifie littéralement "fête du sucre" !

14:31 - Le "calendrier hégérien" pour déterminer la fin du ramadan Les musulmans parlent régulièrement du calendrier "hégérien", qu'il suivent en parallèle du grégorien. Il s'agit tout simplement du calendrier "lunaire", qui fait débuter chaque mois par l'apparition de la nouvelle lune. Elle doit être aperçue dans le ciel pour que soit bien validé le passage à un nouveau mois. Aujourd'hui, le ciel donc est scruté pour savoir si le mois du ramadan est terminé ou non.

14:16 - À quand remonte le jeûne du ramadan ? La tradition du ramadan pour les musulmans pratiquants daterait de deux ans après l'hégire, soit le moment où, selon les écrits de l'islam, le prophète de l'islam Mahomet a fui de La Mecque à Médine, en 622. C'est cette date qui commence le calendrier musulman. C'est aussi à ce moment-là que le Coran a été révélé aux yeux des croyants. Le ramadan correspond au neuvième mois du calendrier (lunaire) musulman, qui compte onze jours de moins que le calendrier solaire.

14:02 - La Grande Mosquée de Paris donne des adresses pour Zakât el fitr Comment les musulmans pratiquants peuvent-ils s'acquitter de l'aumône, qui constitue l'un des piliers de leur religion, s'ils ne peuvent pas se rendre à la mosquée ce week-end ? Rappelons qu'il est d'usage pour les croyants d'effectuer Zakât lors du rassemblement à la mosquée, le jour de l'Aïd et que la situation sanitaire empêche les cérémonies religieuses sans doute jusqu'à début juin. La Grande Mosquée de Paris donne des indications sur son site Internet afin d'aider les musulmans croyants qui ne savant pas comment faire pour ce ramadan 2020.

13:44 - Pourquoi le ramadan est-il lié à la charité ? A la fin du ramadan, les musulmans croyants suivent un impératif moral : ils estiment qu'ils doivent profiter de cette période pour "se purifier des pêchés commis" durant ce mois. C'est pour cette raison que les pratiquants doivent donner une aumone, fixée par les instances musulmanes de France à 7 euros cette année.

13:31 - D'autres religions que l'islam imposent ou recommandent un jeûne La tradition religieuse du jeûne a précédé la naissance de l'islam, puisqu'elle était citée dans l'Ancien et le Nouveau Testaments, qui ont tous deux précédé le prophète Mahomet. C'est d'ailleurs en référence à ces épisodes que les juifs et les chrétiens ont intégré le jeûne à leurs pratiques respectives : Moïse, Jésus et Mahomet ont tous trois jeûné dans le désert.