"Ramadan 2021 : la date de début en France a été annoncée (mais reste à confirmer)"

RAMADAN. La Coordination composée des quatre fédérations musulmanes (FFAIACA, GMP, MF et RMF) a annoncé la date de début du mois de ramadan 2021 / 1442 en France en s'appuyant sur les données astronomiques. Une date restant à confirmer lors de la "Nuit du doute" de dimanche.

Quel est le montant de la "zakat al-Fitr" cette année ? L'aumône à verser par les chefs de famille pratiquant le ramadan est fixée à 7 euros par membre du foyer. Un don destiné aux personnes dans le besoin, indépendamment de leur appartenance religieuse.

Le ramadan 2021 (1442) a lieu, selon sa date estimée par calculs astronomiques, du mardi 13 avril au mercredi 12 mai 2021

Le ramadan est concrètement le nom du neuvième mois de l'année dans le calendrier hégirien, un mois de jeûne dans la tradition musulmane. Et comme pour chaque mois de ce calendrier lunaire, il commence précisément lorsque le premier croissant de la nouvelle lune est visible dans le ciel. Selon le Coran, le premier jour du ramadan, le musulman qui s'y tient doit effectuer une grande ablution - c'est à dire procéder à une purification avec de l'eau pure - et formuler son intention de faire le jeûne tous les jours du mois sacré. Autrement dit, s'abstenir de manger, boire, avoir des relations sexuelles ou fumer, de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Chaque année, deux méthodes s'opposent pour déterminer la date de fin du ramadan : celle, traditionnelle, de l'observation lunaire, qui a lieu à la Grande mosquée de Paris et à la suite de laquelle le CFCM annonce officiellement la date de fin du jeûne en France ; et celle des calculs astronomiques, qui permettent d'anticiper la date probable de fin du ramadan. La décision prise à l'issue de la première méthode, celle de l'observation lunaire, dépend aussi "des décisions prises par les pays musulmans qui continuent à se baser sur l'observation", confirme le CFCM auprès du site spécialisé Saphir News.​​​​ Si le croissant de lune (hilal) est aperçu par les musulmans dans le ciel, le mois de ramadan s'achève dès le lendemain, sinon, le surlendemain.

Compte tenu de l'infime décalage qui se produit chaque jour pour les heures de coucher et de lever du soleil, le ramadan doit suivre un calendrier très précis. Plusieurs sites spécialisés viennent ainsi en aide aux pratiquants de l'islam, en proposant des calendriers pour le ramadan, avec les horaires de tombée de la nuit et du lever du jour, mais aussi les heures des fameuses cinq prières quotidiennes : dans l'ordre, en partant de l'aube, celles de subh, zhur, asr, maghrib et isha. Des sites spécialisés comme Al Kanz proposent ainsi chaque année à destination des croyants s'astreignant au ramadan un calendrier des horaires de prière estimés à Paris comme dans plusieurs villes de France, jour par jour.

Plusieurs calendriers de prières - et de fin de jeûne à chaque fin de journée - sont disponibles. Les horaires établis par la Grande mosquée de Paris sont en général la référence en la matière. Valables pour la capitale, ils doivent être adaptés en fonction de la région où se trouve le lecteur. A Strasbourg, les horaires sont avancés d'une vingtaine de minutes. A Brest, il faut rajouter la même durée pour obtenir les bonnes heures de prière. Les horaires de prière par localisation se basent ainsi sur les mois lunaires et le calendrier islamique. Chaque jour du ramadan, les musulmans croyants peuvent rompre le jeûne à partir d'un instant précis, qui correspond à la tombée du jour. Un repas est alors pris, souvent en famille, parfois à la mosquée, il s'agit de l'iftar. Durant le mois du ramadan, l'horaire à partir duquel l'iftar est autorisé évolue, puisque la durée du jour change également. De jour en jour, il retarde de plusieurs secondes jusqu'au 21 juin, puis régresse après cette date, qui correspond au solstice d'été.

Lorsque le jeûne s'achève, les musulmans célèbrent la fin du ramadan : l'Aïd el Fitr (fête de la rupture). Selon les années, et une nouvelle fois en fonction de l'observation de la lune, elle a lieu 29 ou 30 jours après le début du ramadan. Mais l'Aïd el-Fitr n'est pas que l'occasion de faire la fête. La célébration rassemble les familles et amis qui se présentent vœux de bonheur et de santé en ce jour de fraternité. Dans le monde entier, les musulmans la célèbrent en préparant un repas riche avant de se livrer à des prières. Il est également du devoir des fidèles de garder une partie de la nourriture pour les plus pauvres. Des attentions spéciales à la famille sont également d'usage, telles que des cadeaux ou un coup de fil. C'est aussi un jour d'auto-évaluation et de réflexion où chaque musulman peut faire le point sur le mois de jeûne écoulé. De nombreux rituels complètent le programme, du bain rituel d'avant la prière du matin à la consommation de dattes en nombre impair avant de sortir de chez soi, en passant par l'acte du "takbir". Ce dernier consiste à chanter sur le chemin de son lieu de prière, à la gloire d'Allah.