"Ramadan 2022 : la date officielle de début de jeûne dévoilée ce vendredi"

Qu'est-ce que la zakat al-fitr ? Comme l'a rappelé le CFCM (Conseil Français du Culte musulman) à la mi-mars, l'aumône de la zakat al-fitr, "religieusement exigible de toute famille musulmane", est "destinée aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse". Troisième pilier de l'Islam, elle est passée, en 2018, de 5 à 7 euros par personne (une augmentation s'expliquant principalement par l'inflation).

Quelles sont les bonnes pratiques pour un touriste qui voyage dans un pays musulman pendant le ramadan ? Pour les touristes séjournant dans des pays comme la Tunisie, le Maroc, la Turquie ou l'Égypte pendant la période du ramadan, le guide du Routard conseille d'éviter de manger dans la rue et de fumer dans les endroits fréquentés. Pour des pays comme l'Arabie saoudite, il faut savoir, précise Le routard.com, "que les étrangers non musulmans, résidents ou de passage, seront passibles d'expulsion s'ils mangent, boivent ou fument dans les lieux publics, dans la rue et sur les lieux de travail." Au-delà de ces recommandations, ces périodes demeurent l'occasion de découvrir ou faire davantage connaissance avec la culture musulmane, pourquoi pas, suggère le Guide du Routard, en y prenant part "autour d'une grande tablée !".

Quelles questions et réflexions faut-il éviter auprès de quelqu'un qui fait le ramadan ? Récemment, la Voix du Nord s'est intéressée aux questions et réflexions "que les musulmans en ont marre d'entendre" pendant le ramadan. En voici quelques exemples : "Tu as quand même le droit de boire, j'espère ?", "Est-ce que tu manges en cachette ?", "Moi je ne pourrais pas...", ou encore "Tu as vraiment mauvaise mine...".

Pourquoi les musulmans jeûnent-ils ? En jeûnant, les musulmans pratiquant le ramadan cherchent à se rapprocher de Dieu. Un rapprochement qui s'effectue, à leur sens, par le sacrifice du jeûne, le souvenir des épisodes de l'Islam et une spiritualité renforcée. Le mois de jeûne a aussi pour but de porter son attention sur les souffrances des plus démunis. Par le jeûne, l'Islam demande aux musulmans de prendre leurs distances avec les plaisirs matériels pour se concentrer davantage sur leurs pensées ainsi que leurs gestes. Le jeûne du ramadan est donc perçu par ceux qui le pratiquent comme une purification aussi bien physique que spirituelle (à travaers les dons à des organisations caritatives ou les récitations du Coran par exemple).

Peut-on se doucher ou prendre un bain pendant le ramadan ? D'après l'association spécialisée "Havre de savoir", ceci est permis car "le Prophète versait de l’eau sur sa tête pour se rafraichir et pour apaiser sa soif". Néanmoins, la même source précise que le jeûneur doit faire bien attention de ne pas avaler d’eau.

Jeûne du ramadan : que se passe-t-il pour celui qui mange ou boit par oubli ? D'après l'association Havre de savoir, le jeûne de celui qui mange ou boit par oubli reste valide, et il n'a "rien à rattraper" car "le Prophète dit" à ce sujet " 'quiconque mange ou boit alors qu’il est en état de jeûne, qu’il poursuive son jeûne car c’est dieu qui l’a nourrit et abreuvé' ".

Comment les pratiquants du ramadan savent-ils à quels horaires manger et prier ? Les horaires de lever et de coucher du soleil n'étant pas les mêmes dans tout l'Hexagone, des calendriers en ligne détaillant les horaires par zone géographique permettent aux musulmans pratiquant le jeûne du ramadan de se repérer.

A quelle heure peut-on manger lors du ramadan ? Le jeûne quotidien du ramadan commence à l'aube, lors de la prière "Fejr", et s'achève au coucher du soleil, lors de la prière "Maghreb". Le repas du soir de rupture du jeûne, "l'iftar", est généralement un temps festif et se prend en famille ou entre amis.

A partir de quelle heure doit-on jeûner le matin pendant le ramadan ? Dès le premier jour du ramadan, il est impératif pour les musulmans pratiquants - en condition de respecter le jeûne - de s'abstenir de manger et de boire à partir du "soubh ous sâdiq", comme le rapporte muslim.fr. Ce terme désigne les premières lueurs qui annoncent le lever du soleil. Tant que ces lueurs du jour ne sont pas visibles, il est autorisé de manger.