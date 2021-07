"DIRECT. Brevet 2021 : tous les résultats dévoilés en temps réel"

Dans l'académie de Grenoble, la publication en ligne des résultats du brevet des collèges 2021 était initialement prévue à 10 heures ce jeudi 8 juillet, mais aura finalement lieu un peu plus tard dans la journée, à partir de 14 heures.

12:43 - Le redoublement toujours envisageable si vous n'obtenez pas le DNB

Le brevet des collèges n'est pas nécessaire pour passer au lycée, on l'a dit. Mais si vous ne l'avez pas et que votre passage en seconde est déjà acté pour l'année prochaine, sachez qu'il est toujours possible de demander un redoublement.