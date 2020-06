Bons plans, pièges à éviter... Nos conseils pour réussir ses soldes d'été

Vous savez que les soldes, c'est deux fois par an, l'hiver et l'été, et ça s'arrête à peu près là ? Voici des infos pour mieux comprendre ces périodes nationales de bonnes affaires... et des astuces pour ne plus vous laisser berner.

Ils servent à écouler les invendus

D'abord le B.A. BA. Les soldes ont pour fonction d'écouler les invendus des commerçants. Ainsi, au moment des soldes d'hiver, de nombreux magasins vont par exemple pouvoir vendre les importants stocks de vêtement chauds qui leurs restent sur les bras après des hivers de plus en plus doux. La période des bonnes affaires à l'échelle nationale revient donc, pour les gérants de magasins, à bénéficier d'une deuxième chance pour faire place nette, et de façon massive, dans leurs réserves et leurs rayons.