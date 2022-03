"Coronavirus en France : la forte progression du virus inquiète"

COVID. Le nouveau point épidémiologique de Santé publique France du 24 mars 2022 tire la sonnette d'alarme : la progression de la circulation du SARS-Cov-2 se poursuit sur l'ensemble du territoire. Le point sur la situation.

[Mis à jour le 25 mars 2022 à 11h08] Alors la plupart des mesures sanitaires est levée depuis le 14 mars dernier, la circulation du coronavirus repart de plus belle. C'est en tout cas ce qu'indique le dernier point épidémiologique de Santé publique France, publié jeudi 24 mars 2022. Lors de la semaine du 14 au 20 mars, la circulation à la hausse du SARS-CoV-2 se "poursuivait sur l'ensemble du territoire", détaille-t-il. Des indicateurs qui viennent confirmer les message transmis par le Conseil scientifique à la mi-mars, notamment celui de sa conférence de presse du 15 mars dernier, dont le rappel que "l'épidémie n'est pas terminée" avait marqué l'auditoire. Toutefois, la note positive est du coté des hospitalisations, puisque les nouvelles entrées à l'hôpital sont restées stables, tous services confondus.

Ainsi, dans une nouvelle "note d'alerte" rendue vendredi 11 mars au gouvernement, mais transmise à la presse mardi 15 mars, le Conseil scientifique avait prévenu : "'épidémie n'est pas terminée !" Alors qu'une hausse du nombre de cas quotidiens est actuellement observée, il évoquait un rebond multifactoriel. Plusieurs explications étaient ainsi avancées -et sont toujours d'actualité- telles que le relâchement de la population vis-à-vis des gestes barrières et du lavage des mains, ou encore la rentrée scolaire et le déclin de l'immunité procurée par les vaccins.

Lors d'une conférence de presse le 15 mars, Conseil scientifique avait déploré que l'épidémie de Covid-19 soit passée au second plan depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'était également inquiété d'une "banalisation de l'épidémie dans la société". Deux affirmations que semblent confirmer les chiffres actualisés. En outre, à la mi-mars, mettant l'accent sur l'importance de la "conservation des mesures de protection chez les plus âgés, fragiles et immunodéprimés", le Conseil scientifique a proposé d'élargir la quatrième dose aux personnes âgées entre 65 et 80 ans et appelle à "accélérer la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec facteur de risque médical" et à booster les prescriptions de l'antiviral Paxlovid, qui limite les risques de forme grave. Pour plus d'informations sur les chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en France, vous pouvez consulter notre article dédié.