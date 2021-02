"DIRECT. Coronavirus en France : 186 nouveaux morts, des mesures immédiates réclamées"

COVID FRANCE. Le Premier ministre a invité samedi les préfets des 20 départements placés en "surveillance renforcée" à prendre des mesures immédiates. Le dernier bilan fait état de 186 nouveaux morts. Les dernières informations.

19:46 - 24 989 patients Covid-19 dans les lits des hôpitaux Dans son bilan du samedi 27 février, Santé publique France fait état de 24 989 hospitalisations liées au coronavirus, c'est 141 de moins. La veille, vendredi, 25 130 hospitalisations en cours étaient rapportées. C'était alors 187 de moins par rapport à jeudi. Sur ces derniers jours, c'est donc une légère tendance à la baisse que l'on peut observer. À noter qu'il s'agit là d'un décompte entre les sorties et les entrées. Dans les faits, au cours des dernières 24 heures, ce sont 1 007 nouvelles entrées brut à l'hôpital qui sont constatées.

19:31 - 186 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures Selon les chiffres de Santé publique France dévoilés ce samedi 27 février en début de soirée, 186 personnes ont perdu la vie au cours de ces dernières 24 heures en France à cause du Covid-19, ce qui porterait à 86 333 le nombre total de morts, Ehpad compris, enregistrés en France depuis un an et le début de l'épidémie.

17:42 - Quid de la situation à Paris ? Ces derniers jours, la mairie de Paris a beaucoup fait parler d'elle, ou plutôt de sa "proposition" d'un reconfinement strict de trois semaines qui pourrait permettre une réouverture de tous les lieux publics à la sortie, selon elle. Si la mairie a finalement fait marche arrière vendredi matin, évoquant non plus une "proposition", mais une "hypothèse", qu'en est-il de la situation sanitaire dans ce département qui pourrait également basculer dans la semaine ? Selon le dernier bilan daté du 26 février, le nombre de personnes hospitalisées est de 921 patients, avec 85 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 219 malades sont en réanimation, avec 20 nouvelles entrées dans la journée. 3 198 personnes y sont mortes depuis le début de la pandémie, dont 11 de plus rapportées vendredi. Petit rayon de soleil dans tous ces chiffres : 13 285 patients sont sortis soignés de l'hôpital dans ce département en près d'un an. Enfin, le taux de positivité des tests mesuré à la date du 23 février était de 6%, alors que le taux d'incidence était de 327,4 cas pour 100 000 habitants.

16:40 - Quelle situation sanitaire dans le Rhône ? Département qui pourrait basculer cette semaine, le Rhône se trouve en fâcheuse posture. Sur place, le coronavirus circule un peu plus, en témoigne le taux d'incidence : 232,1 cas pour 100 000 habitants. Il était de 221 la semaine précédente, affirme 20 Minutes, et de 212 la semaine encore avant. Dans le Rhône, ce qui inquiète le plus est le fait que le variant dit britannique correspond à la moitié des nouvelles infections. Du côté des chiffres, le nombre de personnes hospitalisées était vendredi soir de 818 patients, avec 64 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 156 malades se trouvaient alors en réanimation, avec 18 nouvelles entrées dans la journée. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 2 397 personnes sont mortes du coronavirus dans le département, soit 8 de plus en 24 heures, mais 11 059 ont pu sortir guéries de l'hôpital. Au 26 février, à l'échelle régionale, le taux d'occupation des lits de réanimation était de 77,8%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 23 février était de 9,0%. Si la vaccination avance lentement, la pression hospitalière serait encore maîtrisée, selon 20 Minutes.

15:41 - Les Bouches-du-Rhône enregistrent le plus de nouveaux décès D'après les chiffres dévoilés vendredi soir, c'est dans les Bouches-du-Rhône qu'on a recensé le plus de nouvelles morts liées au coronavirus. Vingt-deux patients ont en effet perdu la vie, ce qui porte à 2 636 le nombre total de décès à l'hôpital sur le territoire depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Suivent, le Nord et le Val-d'Oise (13 nouveaux décès en 24 heures), Paris (11), le Val-de-Marne (11), le Bas-Rhin (11), le Pas-de-Calais (10), la Moselle (10), et le Rhône (8).

14:34 - Dans quels départements compte-t-on le plus de nouveaux patients à l'hôpital ? Selon le dernier bilan, qui remonte à vendredi, c'est dans le département du Nord que l'on compte le plus de nouveaux patients atteints du Covid-19 "au cours des dernières 24 heures". Ils sont 92, ce qui porte à 1 149 leur nombre total. Suivent derrière les Bouches-du-Rhône (90), Paris (85), le Rhône (64), la Seine-Saint-Denis (61), le Val-d'Oise (58), le Pas-de-Calais (55) ou encore les Alpes-Maritimes et le Val-de-Marne (45 pour les deux). Que des départements placés sous cloche ou sur la liste des territoires qui pourraient basculer la semaine qui vient.

13:15 - Crèches, écoles et collèges fermés pour une semaine à Chambourcy Décision radicale dans les Yvelines. Samedi 27 février, et alors que la rentrée scolaire en zone C est prévue lundi 1er mars, Pierre Morange, le maire de la commune de Chambourcy, 5 700 âmes, a annoncé à France Télévisions que les crèches et les établissements scolaires de la ville, à savoir une maternelle, une école élémentaire et un collège, vont rester fermer lundi et ce, pour une semaine supplémentaire. En cause ? La découverte de "nombreux cas", assure-t-il, de variants dits brésilien et sud-africain. Pour l'heure, on ignore si les personnes infectées sont des élèves ou du personnel.