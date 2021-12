"DIRECT. Coronavirus en France : 2 498 patients en soins intensifs, circulation "très intense" du virus"

COVID. Ce vendredi 10 décembre, les derniers chiffres du Covid-19 communiqués par Santé publique France font état de 2 498 patients en soins intensifs. De son côté, Gabriel Attal a indiqué que la 5e vague "approche du pic de la 2e vague".

21:52 - Selon Jean Castex, "c'est grâce au pass sanitaire que le marché de Noël de Strasbourg a pu ouvrir ses portes" En visite sur le marché de Noël de Strasbourg ce vendredi soir, Jean Castex a tenu à défendre le pass sanitaire. Sur son conte Twitter, le Premier ministre a indiqué que "C'est grâce au pass sanitaire et dans le strict respect du protocole - renforcé cette semaine - que le marché de Noël de Strasbourg a pu ouvrir ses portes." C'est grâce au pass sanitaire et dans le strict respect du protocole - renforcé cette semaine - que le marché de Noël de Strasbourg a pu ouvrir ses portes.

21:27 - Un cluster a été identifié au repas d'un club de football en Bretagne Ce vendredi, en Bretagne, un cluster a été identifié par les autorités locales. Ainsi, 30 personnes ont été testées positives au coronavirus, rapporte Ouest France. Ces les personnes contaminées ont toutes participé à un repas, une soirée tartiflette très précisément, organisé par un club de football d'Ille-et-Vilaine. En tout, 130 convives y ont participé et sont donc invités à se faire tester, jeudi 16 décembre.

21:03 - Les personnels non-vaccinés de l'hôpital de Belfort ne seront pas licenciés Ce vendredi, l'hôpital de Belfort a indiqué que les membres de son personnel, non-vaccinés au 15 décembre, ne seraient pas licenciés, mais bien suspendus sans salaire et sans avoir la possibilité de reprendre leur travail.

20:20 - 13 766 535 doses de rappel ont été administrées Ce vendredi soir, le ministère des Solidarités et de la Santé a communiqué les derniers chiffres de la vaccination anti-coronavirus au 10 décembre. 52 248 386 premières injections ont été réalisées. par ailleurs, 13 766 535 doses de rappel ont été administrées. ???? Campagne de vaccination contre le #COVID19 | Au 10 décembre 2021 :

19:53 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France (SPF), font état de 13 629 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. Ainsi, 1 293 personnes de plus ont été admises à l'hôpital ces dernières 24 heures. Du côté des réanimations, 2 498 patients sont actuellement en soins intensifs.

19:31 - Le gouvernement réagit à l'avis de la Haute autorité de santé Un communiqué transmis par le gouvernement au Parisien indique que "le ministère des Solidarités et de la Santé a pris acte de la décision de la Haute Autorité de santé du 9 décembre 2021". En outre, le ministère, qui avait prévu d'en commandé 50 000 doses, explique que "la nature du contrat prévoit un déclenchement des commandes uniquement en cas d’autorisation précoce de déploiement". Et de conclure : "Les échanges avec l’agence européenne du médicament (EMA) continuent et une décision européenne concernant la demande d’autorisation de mise sur le marché est attendue début d’année 2022."

19:09 - La Haute autorité de santé n'autorise par l'utilisation du traitement Molnupriravir de manière précoce Ce vendredi; la Haute autorité de santé, dans un avis, a indiqué qu'elle n'autorisait pas l'utilisation du traitement Molnupriravir de manière précoce : "La HAS considère que le traitement Lagevrio (Molnupiravir) ne remplit pas les critères nécessaires pour obtenir une autorisation d’accès précoce. Le régulateur invoque notamment des résultats d’efficacité avancés par le laboratoire « moins bons que ceux des traitements disponibles : 30 % de réduction des risques de progression vers la forme grave de la Covid-19 seulement (selon l’étude MOVe-OUT)."

18:55 - La Normandie et la Bretagne déclenchent à leur tour le plan blanc Les Autorités régionales de santé de Bretagne et de Normandie ont demandé à l'ensemble de leurs établissements de santé d'activer leur plan blanc, et ce dès ce vendredi.

18:25 - La Haute autorité de santé donne son feu vert à un traitement antiviral pour les patients à très haut risque Ce vendredi 10 décembre, dans un communiqué, la Haute autorité de santé (HAS) a rendu un avis à propos d'un traitement contre le coronavirus. Elle a autorisé Evusheld, un traitement préventif à base d'anticorps monoclonaux d'AstraZenenca. Il est destiné aux personnes à très haut risque.

18:10 - Selon le COSV, un test sérologique est "impératif" avant l'injection des 5-11 ans Alors que la vaccination devrait être ouverte aux enfants de 5 à 11 ans selon les dernières allocutions de Jean Castex et Olivier Véran ce lundi 6 décembre, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) a précisé, dans un avis transmis aux autorités, qu'il préconise que l'on effectue un test sérologique avant de vacciner chaque enfant.

16:45 - De combien le rappel réduit-il le risque d'hospitalisation ? Guillaume Rozier, data scientist et fondateur de CovidTracker, a détaillé dans un post Twitter, infographie basée sur les données de la Drees à l'appui, dans quelle mesure la dose de rappel de la vaccination anti-Covid réduisait le risque d'hospitalisation. Un plus de 80 ans a 29 fois moins de risques d'être hospitalisé des suites du Covid qu'un non-vacciné du même âge, et sept fois moins qu'un vacciné sans rappel du même âge. Les personnes ayant entre 60 et 79 ans et s'étant fait inoculer leur rappel ont 23 fois de moins de risques d'être hospitalisé que des non-vaccinés, et trois fois moins que des 60-79 ans ayant un schéma vaccinal complet sans rappel. Enfin, les 40-59 ans ont 21 fois moins de risques d'être hospitalisés que des non-vaccinés et deux fois moins que des vaccinés sans rappel. Réduction du risque d’hospitalisation lié au rappel (3è dose) par rapport à la non vaccination • par rapport au schéma complet :

15:45 - Combien de régions ont déjà appliqué leur plan blanc ? Avec les Haute-de-France, l'Île-de-France, l'Occitanie, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Corse et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont activé leur plan blanc à l'échelle de la région.

15:30 - Le plan blanc étendu à toute la région Hauts-de-France Ce vendredi 10 décembre, l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a annoncé l'extension du "plan blanc" à l'ensemble de la région. Il avait déjà été activé dans plusieurs territoires de la circonscription.

15:29 - 116 décès hospitaliers chaque jour Guillaume Rozier, data scientist et fondateur de CovidTracker, a indiqué dans un tweet qu'étaient décomptés 116 décès hospitaliers par jour, "contre plus de 400 au pic de novembre 2020", compare-t-il. Par ailleurs, il note que 2 461 patients Covid sont actuellement en soins critiques : ils étaient 6 000 au pic du printemps dernier. 116 décès hospitaliers chaque jour, contre plus de 400 au pic de novembre 2020. pic.twitter.com/VMIXdc3FhJ — GRZ (@GuillaumeRozier) December 10, 2021