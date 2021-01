"DIRECT. Coronavirus en France : bientôt 70 000 décès, la menace du variant britannique"

15:14 - Plusieurs maires dénoncent la "carence de l'État central" pour les vaccins

Dans un communiqué commun, le maire (PS) de Dijon, François Rebsamen, et la maire (EELV) de Besançon, Anne Vignot, ont dénoncé "la carence de l'État" dans la livraison de vaccins pour les populations de ces deux grandes villes. "Alors même que nous sommes au coeur de la région de France la plus touchée par la Covid", se sont indignés les deux élus, en référence à la Bourgogne-Franche-Comté, dont le taux d'incidence s'élève à 275 cas pour 100 000 habitants. "Au rythme actuel de livraison, il faudra plus de quatre mois et demi pour vacciner les seules personnes de plus de 75 ans, ont-ils fait savoir dans un post publié ce samedi sur Twitter. Nous exigeons des informations précises sur le dispositif d'approvisionnement en vaccins et en matériel." Les deux édiles pointent du doigt un manque de "coopération efficace entre l'État central et l'échelon local", alors que les laboratoires Pfizer et BioNtech ont annoncé des retards de livraison de leur vaccin. De nombreuses questions se posent sur une éventuelle pénurie de doses ou de seringues et les deux élus se disent "stupéfaits" des informations "contradictoires" transmises au compte-goutte et au dernier moment aux CHU et représentant locaux de l'État.