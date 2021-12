"DIRECT. Coronavirus en France : de nouvelles mesures vendredi face à la flambée des cas ?"

Vaccination des enfants : moins de la moitié des parents convaincus, le calendrier

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. La campagne de vaccination des enfants a débuté en France et à partir du 20 décembre, tous les jeunes de 5 à 11 ans pourraient être concernés. Mais plus de la moitié des parents restent sceptiques quand il s'agit de faire vacciner leur enfant selon plusieurs enquêtes...