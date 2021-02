"DIRECT. Coronavirus en France : encore des annonces, situation toujours tendue à l'hôpital"

COVID FRANCE. Une conférence de presse en présence notamment de Jean Castex doit faire le point sur la situation sanitaire ce jeudi, alors que la situation à l'hôpital reste très tendue.

12:15 - Plus de rendez-vous de vaccination dans la Loire Le département de la Loire ne prend plus de nouveaux rendez-vous jusqu'au 15 février, par manque de vaccin. L'arrivée prochaine des doses AstraZeneca, en mi-février, permettrait la reprise de la campagne de vaccination. Jusqu'à présent le territoire compte "18 000 vaccinés, dont 3 300 résidents d'Ehpad. Ils sont 10 000 dans la Loire. Nous sommes loin du compte", déploré le député et conseiller départemental, Régis Juanico.

11:48 - Les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur Selon le dernier bilan de l'épidémie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de personnes hospitalisées est de 3397 patients, avec 290 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 419 malades sont en réanimation, avec 33 nouvelles entrées dans la journée. 4735 personnes sont mortes du coronavirus, soit 47 de plus en 24 heures et 23001 sont sorties de l'hôpital soit 235 de plus.

11:29 - La Bretagne délivre la première injection à tous les volontaires d'Ehpad d'ici demain En Bretagne, l'ensemble des résidents d'Ehpad volontaires pour la vaccination recevront leur première injection demain au plus tard selon l'ARS. Quelques-uns ont même reçu les deux doses nécessaires. Pour les autres, le délai de 21 jours, prévu entre les deux injections, ne devrait pas empêcher de répondre aux objectifs fixés par le gouvernement, à savoir vacciner tous les pensionnaires volontaires pour début mars.

11:08 - La situation dans les Hauts-de-France Selon les derniers chiffres sur le Covid-19 dans les Hauts-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 2614 patients, avec 193 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 302 malades sont en réanimation, avec 28 nouvelles entrées dans la journée. 5425 personnes sont mortes du coronavirus, soit 34 de plus en 24 heures et 21033 sont sorties de l'hôpital soit 137 de plus.

10:46 - Oxford réfléchit sur une possible combinaison entre le vaccins L'université d'Oxford entame une étude pour déterminer si la combinaison de deux vaccins différents se révèle aussi efficace que d'administrer deux doses d'un seul et même vaccin. Alors que les questions de livraison de doses en quantité suffisante continuent d'inquiéter les esprits, les résultats de l'étude anglaise sont très attendus. Le docteur Matthew Snape a déclaré : "Si nous montrons que ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable dans le même calendrier, cela augmentera considérablement la flexibilité de l'administration des vaccins et pourrait fournir des indices sur la façon d'augmenter l'étendue de la protection contre les nouvelles souches de virus". Pour l'heure, l'étude se penche sur la combinaison entre AstraZeneca, vaccin à vecteur adénoviral, et Pfizer-BioNTech, à base d'ARN messager. Les essais se feront sur 820 volontaires âgés de plus de 50 ans.

10:27 - Production du vaccin Moderna assurée en mars, celle de Pfizer en avril En France, les productions des différents vaccins vont se succéder à partir du mois de mars. Moderna lance les hostilités suivie de Pfizer-BioNTech en avril, du candidat allemand CureVac en mai et enfin la laboratoire français Sanofi espère pouvoir débuter en juin, selon Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, interviewée sur BFM. Mais, les candidats CureVac et Sanofi doivent encore attendre la publication des résultats de leurs essais cliniques et l'autorisation de mise sur le marché de leur vaccin pour lancer le début de leur production.

10:03 - Confirmation de l'efficacité du vaccin Pfizer contre les variants Invité ce jeudi sur France Info, le directeur de l'activité vaccins au sein de la filiale française du laboratoire américain Pfizer a confirmé que son vaccin était efficace contre les variants britannique et sud-africain du Covid-19. "Sur le variant anglais, sur le variant sud-africain notre vaccin maintient son efficacité", a promis David Lepoittevin, qui précise que si à l'avenir cela n'était plus le cas, "il ne faudra certainement pas tout reprendre à zéro", grâce notamment à la technologie de l'ARN messager. "Je ne peux pas vous donner une information très précise quant aux délais qu'il nous faudrait pour nous réadapter. En quelques semaines, un petit nombre de mois, on pourrait arriver à remettre à disposition un vaccin plus efficace en fonction, encore une fois, de potentielles variations d'efficacité", a-t-il ajouté.

09:35 - Le bilan en Pays de la Loire Selon le dernier bilan de Santé publique France en Pays de la Loire, le nombre de personnes hospitalisées est de 1075 patients, avec 107 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 98 malades sont en réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. 1752 personnes sont mortes du coronavirus, soit 16 de plus en 24 heures et 7492 sont sorties de l'hôpital soit 59 de plus.

09:19 - Les services de réanimation tirent la langue Si la situation à l'hôpital, dans les services classiques, est de plus en plus inquiétante, que dire de celle dans les services de réanimation ? Selon des informations rapportées par RTL, des déprogrammations d'opérations non-urgentes vont être actées dans les services de soins intensifs d'Ile-de-France, où 63% des patients sont des malades du Covid-19.

09:04 - Moins de cancers détectés à cause du Covid-19 ? C'est en tout cas la constatation faite ce jeudi par Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer. Sur Europe 1, il a avancé un chiffre très alarmant. "Il y a eu un recul de 23% des diagnostics de cancers en 2020, ce qui veut dire que pratiquement 100 000 cancers n'ont pas été diagnostiqués", a-t-il dévoilé, jugeant que cela est lié à la crise sanitaire du Covid-19. Conséquence : des "milliers de malades atteints de cancer" pourraient décéder dans les cinq ans "parce que, en effet, leur maladie n'a pas été détectée et traitée de manière optimale durant cette période" de crise sanitaire.