"DIRECT. Coronavirus en France : encore plus de 200 000 nouveaux cas, lente amélioration à l'hôpital"

COVID. Les derniers chiffres du Covid-19 en France font état de 215 000 nouvelles contaminations au coronavirus. A l'hôpital, on observe une lente amélioration avec un reflux des patients en soins critiques.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 214 542 nouvelles contaminations, samedi 5 février. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que le nombre de nouveaux cas a baissé depuis la veille (-26 507), et la moyenne de cas quotidiens sur sept jours diminue également : 256 330 nouveaux malades, samedi 5 février contre 273 166 la veille. En outre, le taux d'incidence a baissé. Il est désormais de 2 969 cas pour 100 000 habitants après avoir diminué de 163 points en 24 heures. Pour un bilan détaillé des chiffres du Sars-CoV-2 en France, vous pouvez consulter notre article dédié.

La situation hospitalière s'améliore depuis plusieurs jours. Santé publique France dénombre un total de 32 867 malades du Covid-19 pris en charge à l’hôpital. Un chiffre en baisse par rapport à la veille (- 121 patients hospitalisés). Les entrées en soins critiques baissent également. 3 606 malades sont en services de réanimation, contre 3 618 la veille.

Le taux d'incidence en France repasse ce samedi en-dessous de 3 000 cas et s'établit à 2 969 cas pour 100 000 habitants. Cet indicateur est désormais en baisse depuis au moins cinq jours dans toutes les régions de France.

En direct

11:01 - La Réunion est le département avec le plus haut taux d'incidence Les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France ce samedi 5 février 2022 attestent que la Réunion est le département français avec le plus haut taux d'incidence sur le territoire. Ainsi, il est de 4 434,98 cas pour 100 000 habitants. 10:17 - Une infographie pour comprendre comment bénéficier du pass vaccinal Sur son compte Twitter, le journaliste du Parisien Nicolas Berrod a publié une infographie pour comprendre comment bénéficier du pass vaccinal. A juste titre, il a précisé : "Pas de pass "2G+" (pour l'instant) en France, c'est au moins un peu plus simple." Pas de pass "2G+" (pour l'instant) en France, c'est au moins un peu plus simple. https://t.co/Oy6X3x8RD5 pic.twitter.com/Bqg5d9xkgC — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 5, 2022 09:20 - Le taux d'incidence repasse en dessous des 3 000 cas pour 100 000 habitants Le taux d'incidence en France repasse ce samedi en-dessous de 3 000 cas et s'établit à 2 969 cas pour 100 000 habitants, selon Santé publique France (SpF), ce samedi. Cet indicateur est désormais en baisse depuis au moins cinq jours dans toutes les régions de France. 09:01 - Les cas de personnes positives au sous-variant d'Omicron BA.2 en augmentation D'après les données publiées par Santé publique France (SpF), le sous-variant d'Omicron BA.2 représentait, la troisième semaine de janvier (du 17 au 23 janvier 2022), 2% des séquençages réalisés, contre 0,2% deux semaines plutôt. 08:16 - Vers une collaboration entre la Chine et l'OMS ? Sur son compte Twitter, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué s'être entretenu avec le Premier ministre chinois Li Keqiang : "Nous avons discuté de la nécessité d’une collaboration plus étroite sur les origines du virus Covid-19, ancrée dans la science et les preuves." 07:45 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 214 542 nouvelles contaminations, samedi 5 février. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que le nombre de nouveaux cas a baissé depuis la veille (-26 507), et la moyenne de cas quotidiens sur sept jours diminue également : 256 330 nouveaux malades, samedi 5 février contre 273 166 la veille. En outre, le taux d'incidence a baissé. Il est désormais de 2 969 cas pour 100 000 habitants après avoir diminué de 163 points en 24 heures.

Voici le dernier bilan du coronavirus en France selon les données actualisées quotidiennement par Santé publique France et disponibles sur Data.gouv. Chiffres au 5 février 2022 :

214 542 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) de plus

132 377 décès au total (Ehpad compris), soit 170 de plus

104 974 décès à l'hôpital, soit 170 de plus

27 403 décès en Ehpad (non actualisé)

32 867 personnes actuellement hospitalisées, soit 121 de moins

3 606 personnes actuellement en réanimation, soit 12 de moins

1 816 nouveaux admis à l'hôpital (-2 217) et 225 en réanimation (-177)

526 609 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 731 de plus

Taux de positivité des tests : 33,84%, soit -0,19 point de moins

Taux d'incidence : 2969,1 cas/100 000, soit -163,57 points de moins

Les chiffres de Santé publique France sont à nuancer. Il faut distinguer les patients hospitalisés pour Covid-19 et avec Covid-19 (les chiffres actuellement donnés). Même chose pour les décès : si, par exemple, Santé publique France (SPF) rapporte 5 000 décès de personnes positives au coronavirus en France entre le 1er décembre 2021 et le 9 janvier 2022, dont 383 imputés au variant Omicron, ces chiffres sont à observer avec prudence, indique Libération. Effectivement, sur la seule période du 10 au 16 janvier, 26% des patients positifs au Covid-19 avaient été admis pour une autre pathologie que le Sars-CoV-2. 13% des personnes positives au Covid-19 admises en soins critiques et 8% des personnes positives admises en réanimation sont dans le même cas.

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 3 février, "la circulation du SARS-CoV-2 a ralenti sur le territoire national avec un taux d’incidence en baisse de 8%" en semaine 04 (24-30 janvier). Pourtant "la pression sur les hôpitaux demeurait forte avec des indicateurs hospitaliers toujours à des niveaux très élevés".

En métropole, le taux d’incidence corrigé diminue en semaine 04 et passe à 3 460 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 3 747 en S03, soit -8%). Il était le plus élevé chez les plus de 70 ans (1 073, +11%) mais aussi chez les 80-89 ans (988, +15%) et les plus de 90 ans (1 667, 19%). Il a cependant diminué chez les 10-19 ans (6 212; -9%). En outre, le taux de dépistage était en baisse dans l’ensemble des classes d’âge, en particulier chez les 10-19 ans (-17%) et les 0-9 ans (-18%). Le taux de positivité, quant à lui, était en haute dans dans toutes les classes d'âge.

Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par jour augmente également fortement. En S04, on décomptait plus de 331 000 cas en moyenne par jour et 2 321 928 nouveaux cas confirmés au total sur la période, contre 2 507 712 en S03. Le taux de reproduction effectif du virus a baissé et est évalué à 0,99. Le taux de positivité aux tests était, lui, en hausse (34,3%, vs 31,8% en S03 soit +2,5 points).

Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients Covid-19 baisse en S04. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 16 352 nouvelles hospitalisations de patients avec Covid-19 (contre 17 621 en S03, soit une baisse de 7%). On décomptait en S04 1 818 nouvelles admissions en soins critiques de patients Covid, contre 1 879 en S03 (soit -3%).

Le variant Omicron du coronavirus est toujours majoritaire en France en S04, suspecté et confirmé dans 97% des tests de criblage des séquences interprétables de l'enquête Flash en S03 (données préliminaires). Le sous-lignage BA.2, sous-variant de la mutation Omicron, restait, quant à lui, très minoritaire en S03 sur le territoire, représentant 2% des séquences interprétables/

suspecté et confirmé dans 97% des tests de criblage des séquences interprétables de l‘enquête Flash en S03 (données préliminaires). Le sous-lignage BA.2, sous-variant de la mutation Omicron, restait, quant à lui, très minoritaire en S03 sur le territoire, représentant 2% des séquences interprétables/ La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 25 janvier 2022, 78,3% de la population totale avait reçu une primovaccination complète. 64,7% des 18 ans et plus avaient, en outre, reçu une dose de rappel (75,4% parmi les personnes éligibles) et 80,4% parmi les 65 ans et plus (88,9% parmi les éligibles).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.