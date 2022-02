"DIRECT. Coronavirus en France : l'embellie se dessine, bientôt la fin du masque et du pass ?"

Invitée du plateau de BFMTV, la directrice de recherches à l'Institut Pierre Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique, Dominique Costagliola, a réagi aux propos d'Oliver Véran sur la possible fin du masque dans certains lieux en intérieur à la mi-mars : "Le masque est la dernière mesure que nous devons enlever", a-t-elle estimé, bien que "le pire de cette vague" soit "passé".

D'après le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, trois scénarios à partir de maintenant : "1. C’est la fin de la pandémie après deux ans. 2. Un variant d’échappement qui arrive. 3. Un scénario intermédiaire avec des phases épidémiques et qu’il faudra gérer avec des rappels etc.", énumère-t-il auprès de BFMTV.

Au micro de BFMTV, Gilles Pialoux a rappelé les vertus protectrices du masque, soulignant que "ce n'est pas parce qu'il ne sera plus obligatoire qu'il ne sera pas utile". Et de dresser une comparaison avec le préservatif : "Le préservatif n'est pas obligatoire, ce n'est pas pour cela qu'on ne le conseille pas quand on a une exposition à risque".

14:00 - "On ne peut pas faire comme si les choses étaient réglées", souligne Gilles Pialoux

Invité de BFMTV ce mercredi 16 février, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, Gilles Pialoux a déploré une sortie de crise précipitée, assurant qu'"on ne peut pas faire comme si les choses étaient réglées" et se déclarant "préoccupé". Afin de sortir réellement de la crise sanitaire, Gilles Pialoux a indiqué qu'il fallait "avoir un plan de suivi, une vigilance, […] avoir une veille, tirer les leçons de ce qu’on n’a pas bien fait", pas uniquement faire "de l’annonce". Et de fustiger : "Le problème, c’est le en même temps [...] Tout ça va extrêmement vite."

Regrettant en premier lieu le fait que "le nombre de morts, tout le monde s'en fout. Il y a une invisibilisation de la mort", l'infectiologue a enjoint : "Cela serait bien qu'il y ait des mesures maintenues pour éviter ces centaines de décès". Et de comparer : "Quand il y a eu une baisse sur cinquante ans de la mortalité par la prévention routière, tout d'un coup on ne s'est pas dit: 'on arrête, on monte le niveau d'alcoolémie acceptable, on augmente la vitesse', etc."