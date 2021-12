"DIRECT. Coronavirus en France : la dose de rappel autorisée après quatre mois dès aujourd'hui"

Après les alertes du conseil scientifique de jeudi sur la très probable "désorganisation de la société", le gouvernement est bien décidé à réagir. "Nous devons éviter tout phénomène de paralysie. (…) Je ne peux pas encore donner avec certitude la façon, le nombre de jours qui seront requis désormais, mais ça va évoluer, évidemment", a expliqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a communiqué les derniers chiffres de la vaccination en France, au 23 décembre 2021. Ainsi, 21 742 825 doses de rappel ont été administrées. Par ailleurs, 52 686 872 premières injections ont été réalisées.

Ce vendredi 24 décembre, le ministère des Outre-mer a pris un décret afin de durcir les conditions pour se rendre dans les Outre-mer. Les passagers devront présenter un test négatif PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Cette nouvelle obligation est applicable à partir du 28 décembre. Dans un communiqué, le ministère a motivé sa décision : "Cette mesure est nécessaire afin de protéger les territoires ultramarins de la nouvelle vague épidémique sous l’effet du variant Omicron et de limiter la circulation du virus dans le contexte d’une forte reprise des contaminations dans l’Hexagone."

100 000 RDV de vaccination restent disponibles pour aujourd'hui, 1 million de RDV supplémentaires ouvriront pour la semaine à venir. Et dès aujourd’hui, les rappels sont désormais possible dès 4 mois après la dernière injection/infection.

Alors que la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé, ce matin, l'ouverture de la dose de rappel dès 3 mois après la dernière injection, le gouvernement a immédiatement réagi. Ainsi, le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé qu'un Conseil de défense sanitaire se tiendrait pour étudier cette possibilité prochainement. Aucune date n'a été annoncée. Rappelons que le gouvernement tiendra un conseil des ministres extraordinaire ce lundi 27 décembre.

Initialement prévue en 2022, l'accessibilité à la dose de rappel quatre mois après sa dernière injection a été avancée, a annoncé Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Dès aujourd'hui, vous pouvez donc en bénéficier si vous êtes concernés.

Ce vendredi 24 décembre, la Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée en faveur d'un raccourcissement de la durée nécessaire d'attente avant la dose de rappel pour le vaccin anti-coronavirus. Par ailleurs, la HAS a demandé aux autorités d'ouvrir la dose de rappel aux enfants fragiles de 12 à 17 ans.

10:07 - Gilles Pialoux alerte, "on ne voit pas comment on peut échapper à un confinement"

Invité de RMC et BFM TV, le professeur Gilles Pialoux s'est montré particulièrement alarmiste sur la situation du Covid-19 en France. "D'un point de vue strictement sanitaire, on ne voit pas comment on peut échapper à un confinement", a-t-il ainsi lancé, face à Jean-Jacques Bourdin. En outre, l'infectiologue a précisé que "sur les mesures coercitives il faut être clair, très vite, en janvier ce sera trop tard", en rappelant que le variant Omicron sera majoritaire à ce moment-là.