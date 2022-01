"DIRECT. Coronavirus en France : la vague épidémique déferle, un "jour sans fin" à l'hôpital"

08:37 - "L'impression d'un jour sans fin" à l'hôpital

La vague épidémique qui déferle, ce n'est pas seulement des chiffres annoncés par Santé publique France. Dans les hôpitaux, les soignants font part de leur fatigue. Dans un centre hospitalier de Toulouse, Benjamine Sarton, médecin en réanimation polyvalente, a confié à BFM TV que "ça donne l'impression d'un jour sans fin" depuis deux ans. "Il nous tarde vraiment que ça s'arrête". Ici, 29 personnes sont en réanimation, aucune n'était vaccinée. "Le plus jeune a 34 ans, le plus vieux a 74 ans. Ils ont les mêmes facteurs de risque, à savoir le diabète, le surpoids, l'hypertension artérielle, et certains ont des pathologies sous-jacentes mais certains n'ont pas de facteurs de risques", précise le Dr Béatrice Riu, responsable de l'unité de réanimation polyvalente.