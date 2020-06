DIRECT. Coronavirus en France : le Covid-19, disparu ou en sommeil ? Les avis divergent

CORONAVIRUS. Si les scientifiques et les médecins s'accordent à dire que la circulation du coronavirus en France est désormais très faible, leurs avis divergent sur le futur de l'épidémie dans le pays.

Les chiffres du coronavirus en France sont bel et bien sur une phase descendante, depuis plusieurs semaines désormais, le nombre de morts ayant même atteint son plus faible taux en 24 heures avec 13 décès recensés entre samedi et dimanche dernier. Si le Covid-19 continue de tuer, son activité dans le pays est donc faible. Un constat qui paraît faire consensus parmi les nombreux médecins et scientifiques interrogés un peu partout dans la presse, même si la plupart appellent à la prudence. En revanche, difficile de les mettre d'accord sur le futur de l'épidémie. Sur ce sujet, il est possible de lire l'inverse et son contraire, à savoir que le Covid-19 est en train de mourir à petit feu ou qu'il est simplement en sommeil pour mieux repartir l'hiver prochain, certains évoquant même un juste milieu entre ces deux possibilités, comme une persistance à bas bruit du coronavirus.

Ces avis divergents se justifient car les inconnues sont encore nombreuses. Comme le rappelle Le Monde, plusieurs facteurs vont influer sur la suite de l'épidémie en France. Il y a l'arrivée de l'été, qui répondra à la question de savoir si le Sars-CoV-2 est bel et bien un virus saisonnier, la modification éventuelle de ce dernier, la possibilité d'une immunité croisée, ou encore le rôle des superpropagateurs, ces personnes infectées ayant une force de contamination plus forte que les autres. Tout ces paramètres sont donc déterminants dans la décrue du coronavirus, comme ils peuvent l'être encore dans sa reprise. Dans ce contexte, les mesures de distanciation sociale pourraient durer encore un certain temps et comme l'a souligné ce lundi le ministre de la Santé Olivier Véran, "n’allons pas trop vite, on a réussi à gagner une bataille par l’effort de tous, une bataille qu’il a été très difficile de gagner, on n’a pas encore gagné la guerre".

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas avec 54 morts recensés en 24 heures ce lundi. Depuis le début de l'épidémie, 29 209 personnes sont décédées en France dont 18 859 à l'hôpital et 10 350 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (le bilan pour ce secteur n'a pas été actualisé depuis le 2 juin). Le nombre de personnes hospitalisées en état grave en réanimation continue pour sa part à baisser, avec 29 malades en moins en 24 heures, selon le bilan actualisé lundi. L'hospitalisation en réanimation continue ainsi son recul permanent depuis début avril où le pic avait été atteint avec plus de 7000 patients en état grave (pour une capacité nationale en soins intensifs de l'ordre de 5000 lits avant la crise). Voici les derniers chiffres :

154 188 cas confirmés par PCR, soit 211 de plus

soit 211 de plus 29 209 décès au total, soit 54 de plus

soit 54 de plus 18 859 décès à l'hôpital, soit 54 de plus (pas de chiffres d'Ehpad ce soir)

soit 54 de plus (pas de chiffres d'Ehpad ce soir) 12 315 hospitalisations en cours, soit 146 de moins

soit 146 de moins 1 024 personnes actuellement en réanimation, soit 29 de moins

soit 29 de moins 71 062 personnes sorties de l'hôpital, soit 220 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102 729 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 145 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 23 admissions en réanimation.

