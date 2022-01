"DIRECT. Coronavirus en France : le nombre de nouveaux cas en baisse, vers une décrue de l'épidémie ?"

COVID. Les derniers chiffres du coronavirus en France font état d'une baisse du nombre de nouveau cas pour le quatrième jour consécutif, une première depuis quatre mois ! Pour autant, certains experts appellent à la vigilance et mettent en garde contre un quelconque relâchement.

16:15 - Les non-vaccinés représentent plus de la moitié des entrées en soins critiques avec Covid-19 Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), vendredi 28 janvier, entre le 20 décembre 2021 et le 16 janvier 2022, les 8 % de Français non vaccinés âgés de 20 ans ou plus représentaient 16 % des tests PCR positifs chez les personnes symptomatiques, 39 % des admissions en hospitalisation conventionnelle avec Covid-19, 54 % des entrées en soins critiques avec Covid-19 et 46 % des décès après hospitalisation avec Covid-19.

15:49 - Le variant Omicron serait responsable de plus de la moitié des décès hospitaliers avec Covid-19 Le variant Omicron représenterait actuellement la majorité des décès hospitaliers avec Covid-19, a indiqué, vendredi 28 janvier, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). "Entre le 17 et le 23 janvier 2022, on estime que le variant Omicron concernerait 99 % des tests PCR positifs ; 88 % des entrées hospitalières conventionnelles ; 79 % des admissions en soins critiques ; 57 % des décès survenus à l’hôpital avec Covid-19", a-t-elle ajouté.

15:21 - Pour La France Insoumise, "la levée des brevets reste un objectif" Le député de La France Insoumise, Adrien Quatennens, a indiqué que "la levée des brevets reste un objectif", ce dimanche, sur franceinfo. "On a une pandémie mondiale, le vaccin contre le Covid-19 ne doit pas être considéré comme une marchandise et ne devrait pas être source de profits", a-t-il ajouté.

14:59 - Face à la pandémie de Covid-19, "le peuple français s'est montré responsable", déclare le Premier ministre Sur Radio J, ce dimanche, Jean Castex a déclaré que "le peuple français s’est montré responsable" face à la pandémie de Covid-19. "Il a appliqué la discipline collective. On a une stratégie cohérente, graduelle et proportionnelle. On va lever un certain nombre de mesures, on laissera le pass vaccinal", a-t-il ajouté.

14:36 - "Le pass vaccinal doit rester en place tant qu'il est nécessaire", affirme Pécresse Invitée sur France 3, ce dimanche, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, a estimé que "le pass vaccinal doit rester en place tant qu'il est nécessaire" avant d'ajouter qu'"en fonction de l'évolution de l'épidémie, il faut qu'il soit possible de le modifier".

14:17 - Jean Castex est contre l'idée de faire payer les soins aux non-vaccinés Interrogé sur l'idée de faire payer les soins pour les personnes non vaccinées, Jean Castex a déclaré ce dimanche sur Radio J ne pas être "sûr que la sanction financière soit une solution". "Il faut toujours faire attention à la facilité", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a également ajouté que "les quartiers Nord de Marseille ou la Seine-Saint-Denis sont les endroits où il y a le moins de vaccination. Des gens en situation de précarité ne vont pas se faire vacciner. L'obligation vaccinale, c'est mettre une amende."

13:47 - La baisse dans les services de soins critiques se poursuit 3 634 patients étaient dans les services de soins critiques, samedi 29 janvier en raison du Covid-19, contre 3 746 il y a sept jours, selon Santé publique France (SpF). Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid est en hausse avec un total de 31 282 patients actuellement à l’hôpital contre 3 746 sept jours auparavant.

13:23 - Le nombre de cas positifs au Covid-19 en baisse pour le quatrième jour consécutif Selon Santé publique France, la moyenne des cas positifs au Covid-19 sur les sept derniers jours, s’établit à 345 391, samedi 29 janvier. Également, le nombre de cas positifs est en baisse pour le quatrième jour consécutif, une première depuis presque 4 mois. 332 398 cas ont été enregistrés le samedi 29 janvier, soit une baisse de 15 % par rapport à samedi dernier.

12:01 - Mayotte est le département avec le plus petit taux d'incidence en France Les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France ce samedi 29 janvier montrent que Mayotte est le département avec le plus petit taux d'incidence en France. Ainsi, il est de 180,70 cas pour 100 000 habitants.

11:30 - La Réunion est le département avec le plus haut taux d'incidence Les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France ce samedi 29 janvier montrent que la Réunion est le département français avec le taux d'incidence le plus haut du territoire. Ainsi, il est de 5 335,25 cas pour 100 000 habitants.

11:22 - Le vaccin Novavax, la solution en Guadeloupe ? Interrogé par Franceinfo ce dimanche 30 janvier, Bruno Jarrige, médecin réanimateur et directeur médical de la cellule de crise du CHU de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, s'est réjoui de l'arrivée du vaccin Novavax sur le marché : "L’opposition à la vaccination est devenue un problème plus général. Peut-être certains ne changeront pas d’avis. Il y a surtout une réticence vis-à-vis du vaccin à base d’ARN messager. Je pense qu’un certain nombre de Guadeloupéens vont changer d’avis et adhérer à ce vaccin qui n’est pas à base d’ARN."

10:51 - La dose de rappel est obligatoire à partir de ce dimanche pour les soignants Comme annoncé la veille, la dose de rappel est devenue obligatoire pour les soignants et les pompiers à compter de ce dimanche. Pour pouvoir exercer, ils doivent donc avoir un schéma vaccinal complet, comme l'a annoncé la Direction générale de la santé.