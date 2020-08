"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, des chiffres en hausse et un nouveau Conseil de défense"

CORONAVIRUS. Au cours de la semaine 31, le taux de positivité a augmenté de 33%. En conséquence, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un conseil de défense la semaine prochaine.

Au cours de la semaine 31, le taux de positivité a augmenté de plus de 30% en une semaine. En conséquence, Emmanuel Macron a annoncé sur BFMTv la tenue, "la semaine prochaine" d’un nouveau Conseil de défense sur le Covid-19. "Je recommande la plus grande vigilance", "être masqué systématiquement dans un lieu clos" et "quand on ne peut pas tenir les distances de sécurité, de mettre un masque", a insisté le chef de l'Etat. "Je crois qu'il faut prendre l'habitude de porter ce masque", a-t-il ajouté dans cette interview. Enfin, le président a certifié être "vigilant et mobilisé avec nos scientifiques, avec les membres du gouvernement et nos soignants".

La Direction générale de la Santé l'a confirmé dans son dernier communiqué, la circulation du coronavirus demeure "soutenue" en France. Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de cas quotidiens est en hausse, et le seuil des 1 300 personnes contaminées a été franchi en semaine 3 0 (du 21 au 28 juillet). Sur cette même semaine, le taux d'incidence a grimpé à +54%, et les jeunes (20-30 ans) semblent de plus en plus touchés. Sept départements ont été classés en vulnérabilité modérée et trois départements en vulnérabilité élevée. Face à ces indicateurs inquiétants d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, le corps médical exhorte les Français à réagir au plus vite en cette période estivale, propice aux rassemblements. Voici les chiffres clés à retenir avant l'actualisation des données le 7 août :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 29 et 30 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (5 592 soit +54%), le taux de positivité des tests (1,3% contre 1,0%) et l'incidence des cas (9,5 cas/100 000 habitants en France et 8,6 cas/100 000 habitants en métropole). En S30, l’augmentation des nouveaux cas positifs reste très supérieure à l’augmentation du nombre de patients testés (+54% pour les cas positifs et +27% pour les patients testés par rapport à S29). Par ailleurs, Santé publique France explique que parmi les personnes symptomatiques, l’augmentation du nombre de cas en S30 par rapport à S29 (+62%) est trois fois plus importante que l’augmentation du nombre de personnes testées (+19%). Enfin, le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation est plus importante chez les 15-44 ans indique Santé publique France.

Le coronavirus est particulièrement actif dans plusieurs départements de l'Hexagone, avec un taux d'incidence supérieur à 10 cas sur 100 000 habitants : la Mayenne (143/100 000 h), le Val-d’Oise (20,5), le Nord (17,5), Paris (16,5), la Seine-Saint-Denis (16,2), les Hauts-de-Seine (15,8), la Haute-Savoie (15,3), le Val-de-Marne (14,9) , l'Ille-et-Vilaine (14,3), l'Essonne (14,3), les Vosges (12,2) , lesYvelines (11,8), la Haute-Garonne (11,4), la Meurthe-et-Moselle (11,2), les Bouches-du-Rhône (10,8), le Gard (10,5), le Rhône (10,4), les Alpes-Maritimes (10,2) et la Sarthe (10,1).

Le nombre de reproduction est aussi en hausse. Le "R effectif" (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est compris entre 1,35 et 1,42 selon Santé publique Frances. Deux estimations en progression par rapport à la semaine 29 (R=1,26) et "significativement supérieures à 1, ce qui indique que l’épidémie est en progression". Les R effectifs régionaux sont "significatifs" dans plusieurs régions : l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et l'Ile-de-France..

Le nombre de clusters est à la hausse. Selon le point de Santé publique France, le nombre de clusters dépasse la situation à la levée du confinement en France. Au total, 658 clusters ont été détectés, un tiers sont en cours d'investigation (28%) dont un tiers avec une "criticité élevée". Le milieu familial élargi et les événements publics et privés sont le type de collectivité le plus représenté avec une nette hausse au mois de juillet, indique SpF (+14,5%).

Les taux hebdomadaires de décès (pour 100 000 habitants) continuent de diminuer ou restent stables entre les semaines 29 et 30 dans la plupart des régions, à l’exception de la Guyane et des Pays-de-la-Loire où ils diminuent : 1,79/100 000 h en S30 vs 3,58/100 000 h en S29 en Guyane et 0,11/100 000 h en S30 vs 0,21/100 000 h en S29 en Pays-de-la-Loire.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 9 cas / 100 000 habitants, selon le bilan du mardi 28 juillet. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Lire aussi