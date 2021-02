"DIRECT. Coronavirus en France : le variant britannique désormais "majoritaire", des mesures immédiates réclamées"

Et si la solution en cas de nouvelle vague se trouvait du côté des hôpitaux privés ? Président de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), Lamine Gharbi veut y croire. "Le privé est là et le privé peut aider", assure-t-il dimanche 28 février. D'après lui, le secteur "pourrait upgrader (augmenter ndlr.) ses services de réanimation afin de disposer d’un plus grand nombre de lits". Et Lamine Gharbi de détailler : "On est aujourd’hui entre 1 500 et 2 000 lits de réanimation dédiés aux patients Covid et on peut monter à 4 000."

11:18 - Plus de 50 000 cas à la mi-mars ? Le sombre pronostic de Philippe Amouyel et Luc Dauchet

En ce dimanche ensoleillé, une ombre plane sur la France. C'est en tout cas ce que semblent indiquer les courbes de Philippe Amouyel et Luc Dauchet, respectivement professeur et maître de conférences en santé publique au CHU de Lille, publiées en exclusivité dans les colonnes du Journal du dimanche. "La courbe s'est décalée dans le temps mais on retrouve toujours la même. Ça remonte", explique Philippe Amouyel. Un constat inquiétant, mais qui ne peut pour l'heure être pris comme une vérité absolue. Et pour cause, la précédente projection, qui remonte au 7 février, indiquait qu'une augmentation des cas de Covid-19 allait avoir lieu... il y a deux semaines. Chose qui ne s'est donc pas produite. "Mais il n'y a finalement pas tant de différence entre ce qui s'est passé et ce qu'on avait projeté", tempère Philippe Amouyel. Et de renchérir : "Il y a eu le même effet au mois de septembre avant la deuxième vague : une baisse puis une augmentation." Alors qu'un pic des infections à 30 000 cas quotidiens a été atteint ces derniers jours, soit une première depuis novembre, les projections des deux hommes estiment que si la courbe actuelle continue sa course, le 20 mars prochain, plus de 50 000 nouveaux cas quotidiens pourraient ainsi être répertoriés. La prolifération des variants, britannique en tête, n'y serait pas étrangère. Toujours d'après leurs projections, à la mi-mars, les variants pourraient avoir totalement remplacé la souche initiale.