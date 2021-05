"DIRECT. Coronavirus en France : moins de 26 000 hospitalisations, mais toujours des inquiétudes"

12:33 - Le gouvernement sur le point d'atteindre son objectif de vaccination de la mi-mai ?

C'est en tout cas ce qu'assure dans les colonnes du Journal du dimanche ce 9 mai le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau. D'après lui, les 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus seront atteints le 17 mai. Le gouvernement qui visait cet objectif pour la mi-mai devrait ainsi être dans les clous. "Cette semaine a été riche en bonnes nouvelles : 25% des Français sont désormais vaccinés en première dose. Vendredi, nous avons battu deux records : 618 000 vaccinés en une journée et plus de 500 000 Français ont pris un rendez-vous sur Doctolib", explique Stanislas Niox-Chateau. Et de souligner : "On vaccine désormais à flux tendu : 2,8 millions de doses de Pfizer-BioNTech et Moderna arrivent chaque semaine en France, et 2,7 millions de Français sont vaccinés chaque semaine."