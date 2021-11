"DIRECT. Coronavirus en France : Omicron est bien là, l'épidémie se renforce"

COVID. Alors qu'un cas positif au variant Omicron a été détecté sur l'île de la Réunion, l'exécutif compte tout tenter pour essayer de freiner la diffusion de ce variant du Covid en France, en pleine 5e vague de l'épidémie.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel La flambée de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, communiqués ce lundi 29 novembre, affichent une moyenne sous sept jours de 29 727 nouvelles contaminations, contre 29 297 hier. Ce sont 11 248 cas environ de plus que la semaine dernière. Le taux d'incidence national est désormais de 292,13 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page.

Un premier cas de variant Omicron a déjà été détecté en France, sur l'île de la Réunion, seulement quelques jours après la révélation de l'existence de ce variant. Plusieurs autres contaminations "possibles" sont toujours à l'étude. "Le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d’organisation afin de disposer d’une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais", a précisé le ministère à ce sujet

Face au variant Omicron du Covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé, qui a qualifié la nouvelle mutation du Covid d'"hautement transmissible", a décidé la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire. "Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme contact à risque élevé et doit ainsi être placée en quarantaine." Cette mesure concerne même les personnes vaccinées.

Un vaccin contre le variant Omicron ? C'est ce qu'a annoncé, ce lundi, le laboratoire Pfizer. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla s'est donné 95 jours pour trouver "le nouveau vaccin".

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:57 - "On attend d'autres cas possibles [positifs au variant Omicron], y compris dans les prochaines heures" Sur Europe 1, Gabriel Attal a alerté : "On a une vigilance absolue. On attend d'autres résultats de cas possibles y compris dans l'Hexagone dans les prochaines heures". Gabriel Attal sur le premier cas de variant Omicron en France : "On a une vigilance absolue. On attend d'autres résultats de cas possibles y compris dans l'Hexagone dans les prochaines heures"#Europe1 pic.twitter.com/N3WbqaZbAu — Europe 1 ???????????? (@Europe1) November 30, 2021 08:54 - "Il n'est pas prévu de fermer les frontières", assure Gabriel Attal Sur Europe 1 ce 20 novembre, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant : pour l'exécutif, hors de question de "fermer les frontières", malgré la découverte du variant Omicron sur le territoire français et la 5ème vague qui déferle sur le pays. "En revanche, on peut avoir des mesures pour renforcer notre capacité à tester aux frontières", a proposé Gabriel Attal. Omicron : «Il n’est pas prévu de fermer les frontières», assure Gabriel Attal https://t.co/YV44e8aKp6 — Europe 1 ???????????? (@Europe1) November 30, 2021 08:51 - L'homme positif au variant Omicron possède six personnes contact à risque Invité d'Europe 1 ce mardi 30 novembre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a révélé que l'homme de 53 ans identifié comme le premier cas positif au variant Omicron en France possédait six personnes contact à risque 08:44 - Le taux d'incidence chez les 6-10 ans dépasse les 600 cas positifs pour 100k habitants Le taux d'incidence chez les enfants est en plein explosion. Chez les 6-10 ans, il dépasse les 600 cas positifs pour 100 000 habitants, étant ainsi deux fois supérieur à celui dans la population. Chez les 3-5 ans, il atteint quasiment les 300 et, chez les 11-14, presque les 400 cas positifs pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence dépasse désormais 600 chez les enfants âgés de 6 à 10 ans, soit deux fois plus que dans toute la population.



Il atteint quasiment 300 chez ceux de 3 à 5 ans. #Covid19



1/3 pic.twitter.com/XgIS3sWVkg — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) November 30, 2021 08:40 - "Baisse significative" de l'efficacité des vaccins contre Omicron selon le DG de Moderna Interviewé par le Financial Time, Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a prédit qu'il y aurait une "baisse significative" de l'efficacité des vaccins contre le variant Omicron. Plusieurs mois seront nécessaires, selon lui, avant que les laboratoires et société pharmaceutiques soient en capacité de fabriquer un nouveau vaccin spécifique au nouveau variant à grande échelle. Pour rappel, Moderna et Pfizer ont déjà annoncé travailler actuellement sur de nouveaux vaccins qui cibleraient Omicron, alors que les données sur ce variant devraient n'être disponibles que dans plusieurs semaines. 08:30 - 693 461 rendez-vous pour un rappel pris en 24h La plateforme Doctolib a enregistré 693 461 nouveaux rendez-vous pris pour une dose de rappel, ce lundi 29 novembre. Plus de 40% des demandeurs avaient entre 40 et 59 ans. 08:26 - Premier cas en France du variant Omicron Le docteur Patrick Mavingui, spécialiste du séquençage et chercheur de l'Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT) a révélé, ce 30 novembre, qu'un homme de 53 ans avait été testé positif au variant Omicron, sur l'île de la Réunion. Il avait voyagé au Mozambique et "fait escale en Afrique du Sud" avant de rentrer à la Réunion, le 19 novembre dernier. L'homme et son entourage ont été placés à l'isolement. Il "souffre de douleurs musculaires et de fatigue", a déclaré le scientifique sur Réunion la 1ère radio.

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées lundi 29 novembre, la moyenne sur sept jours est passée 29 727, contre 29 297 hier. Ces dernières 24 heures, 103 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 80 de plus qu'hier et 9 de plus que lundi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 043 nouveaux patients ont été admis, soit 819 de plus qu'hier, et 178 de plus que lundi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 628 327 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 8 279 de plus

119 016 décès au total (Ehpad compris), soit 122 de plus

92 085 décès à l'hôpital, soit 103 de plus

26 931 décès en Ehpad, soit19 de plus

9 860 personnes actuellement hospitalisées, soit 479 de plus

1 749 personnes actuellement en réanimation, soit 117 de plus

1 043 nouveaux admis à l'hôpital (+819) et 253 en réanimation (+211)

435 531 personnes sorties de l'hôpital, soit 412 de plus

Taux de positivité des tests : 5,62%, soit 0,12 point de plus

Taux d'incidence : 292,13 cas/100 000, soit 20,84 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 25 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est fortement accélérée sur l’ensemble du territoire métropolitain et la hausse des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques s’est accentuée". En moyenne, 18 520 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence dépassait les 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans toutes les régions, excepté en Bretagne (141) et en Normandie (120).

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%).

augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 23 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,1% de la population pour au moins une dose, de 75,5% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 35,5% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.