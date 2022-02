"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 118 000 nouveaux cas, la tension hospitalière en baisse"

11:11 - La situation hospitalière continue de s'améliorer lentement

Les hôpitaux français accueillent actuellement 31 522 patients atteints du Covid-19 (dont 1 329 entrées en 24 heures), en recul par rapport à samedi (31 939) et à la semaine dernière (32 867). La baisse se poursuit aussi dans les services de soins critiques qui soignent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 3 324 malades (dont 156 admissions quotidiennes) contre 3 371 la veille, et 3 606 il y a une semaine.