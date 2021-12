"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 3 000 malades en réanimation, la 5e vague au plus hau"

Ce lundi 20 décembre 2021, les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France, montrent que la situation hospitalière est de plus en plus critique. 3 025 personnes sont actuellement en soins intensifs. Du côté des hospitalisations, 390 patients de plus que la veille sont à déplorer, portant le total à 15 918 personnes.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées lundi 20 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser, dépassant les 52 885 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 224 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence continue également à augmenter ces 24 dernières heures et est désormais de 536,63 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 6,13 points de plus que la veille.

Ce lundi, dans son dernier avis, la Haute autorité de santé (HAS) a indiqué qu'elle donnerait ses recommandations, ou non, pour autoriser l'accès à la dose de rappel aux 12-17 ans. La HAS se prononcera d'ici la fin de l'année après avoir achevé son étude.

17:00 - De nouvelles recommandations en Ehpad

Ce lundi 20 décembre, la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon a annoncé de nouvelles recommandations pour que les résidents des Ehpad traversent le plus sereinement possibles les fêtes de fin d'année. A été notamment martelée, note Horizon Radio, la nécessité du strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents - en particulier lors d’évènements festifs. En outre, les visiteurs souhaitant aller voir un proche vivant en Ehpad devront désormais impérativement présenter un pass sanitaire valide, mesure qui a pour but de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches au moment des fêtes de fin d'année. Horizon Radio note également que "l'arrêt des visites et la suspension des sorties doivent demeurer exceptionnelles et être strictement conditionnée au développement d’un cluster au sein de l’établissement".

Par ailleurs, les visites des proches organisées sans prise de rendez-vous préalable, sont autorisées, ainsi que les sorties en famille des résidents organisées sans limitation à la participation à des activités collectives au retour. La ministre chargée de l'Autonomie a également invité les directeurs d'Ehpad à ne pas suspendre les visites et sorties des résidents, sauf dans certains cas et seulement de manière "exceptionnelle" et "temporaire". Enfin, il est recommandé par l'exécutif de sensibiliser le résident, ainsi que sa famille, à la réalisation d’un test au retour et à J+7 après le retour, quelque soit le statut vaccinal.

A cette occasion, Brigitte Bourguignon a assuré : "Je veux que chaque résident ait plaisir à célébrer les fêtes de fin d’année avec ses proches, car je sais à quel point elles sont importantes. Pour autant, je ne veux pas que ces moments essentiels de retrouvailles soient gâchés par la Covid-19".