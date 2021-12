"DIRECT. Coronavirus en France : un taux d'incidence record, plus d'un million de cas contacts"

COVID. La progression du coronavirus en France se poursuit. Le taux d'incidence se porte désormais à 759,34 cas pour 100 000 habitants, et le nombre de cas contacts explose. Déterminé à réagir, le gouvernement a annoncé, ce lundi 27 décembre, de nouvelles mesures restrictives.

11:00 - Le Conseil d'État valide le pass vaccinal Ce mardi 28 décembre, le conseil d'État a donné son accord pour l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Cependant, il a suggéré que le test soit toujours possible dans les transports car il ne faut pas que ce nouveau pass porte atteinte à liberté des personnes non vaccinées d’aller et venir et à leur droit au respect de la vie privée et familiale".

10:51 - Plus d'un million de cas contacts Sur son compte Twitter, le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique, Cédric O, a annoncé que "plus de 1 million de personnes ont aujourd'hui été notifiées par #TousAntiCovid suite à une exposition à la COVID-19".

Dans ce contexte épidémique et en cette période de fêtes, activez votre application et votre Bluetooth pour continuer à être informé(e).

Prenez soin de vous. pic.twitter.com/RQFO2YOaXU — Cédric O (@cedric_o) December 28, 2021

10:46 - Les autotests vont pouvoir être vendus en grande surface jusqu'au 31 janvier Dominique Schelder, président de Système U, a annoncé sur son compte Twitter que les grandes surfaces avaient reçu l'autorisation de vente des autotests jusqu'au 31 janvier. Sur RTL, il avait d'ores et déjà indiqué, plus tôt ce mardi matin : "On pourrait les proposer à prix coûtant, à moins de deux euros, alors que le prix actuel est souvent de cinq euros."

10:31 - Les examens auront lieu en présentiel en janvier Jean-Michel Blanquer a, par ailleurs, indiqué que l'on "a débattu de la question des examens, qui se déroulent beaucoup au mois de janvier. Cela a été tranché dans un sens de présence en physique". Le ministre de l'Éducation nationale a précisé qu'à sa connaissance, "il n'y aura pas de jauge dans les amphis, mais c'est à Frédérique Vidal de le dire".

10:24 - Plusieurs tests négatifs nécessaires pour revenir à l'école Dan la suite des annonces de lundi, Jean-Michel Blanquer a annoncé un nouveau protocole pour l'école à compter de la rentrée du 3 janvier : "Pour revenir à l'école, il ne faudra plus seulement présenter un test négatif, mais plusieurs tests, réalisés à plusieurs jours d'intervalle, et nous travaillons sur cet intervalle." Et le ministre de l'Éducation nationale de préciser : "Vu la contagiosité du variant, il y a un risque d'absentéisme accru. Nous débloquons tous les moyens pour y faire face, en capacités de remplacement, de recrutement de vacataires et de contractuels, en mobilisation de jeunes retraités."