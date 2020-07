"DIRECT. Coronavirus en France : nouvelle alerte sérieuse, le scénario du rebond se précise"

CORONAVIRUS. Les autorités sanitaires se préparent à une reprise de l'épidémie de Covid en France, des mesures pour renforcer les mesures barrières et limiter les déplacements sont envisagées...

Alors que l'épidémie de coronavirus en France circule désormais "à bas bruit", avec une baisse lente mais constante des hospitalisations, la perspective d'une 2e vague à l'automne voire plus tôt semble désormais quasi-certaine. Après plusieurs médecins et épidémiologistes ces derniers jours, c'est le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon qui l'affirme dans une interview au Figaro. Selon lui, "le virus circule toujours sur l’ensemble du territoire national et certaines personnes en sont porteuses sans le savoir". "Il faut se préparer à une reprise de l’épidémie, voire à une deuxième vague", indique Jérôme Salomon qui détaille la manière dont le gouvernement se prépare à ce retour du virus. Ce mercredi matin, le Premier ministre Jean Castex a par ailleurs assuré sur BFMTV qu'"un plan de reconfinement ciblé" était prêt, mais qu'un reconfinement généralisé comme au mois de mars, avec des "conséquences terribles, économiques, humaines", était exclu. Cette 2e vague sera selon Jérôme Salomon intimement liée au comportement des Français. "Plus que jamais, et même si ce sont les vacances estivales, j’appelle l’ensemble des Français à la prudence, à la vigilance et au bon sens en conservant les bons réflexes, les gestes barrières et d’hygiène car ce sont nos comportements individuels et collectifs qui conditionnent le risque de reprise de l’épidémie", indique encore le Directeur général de la Santé qui estime que "si nous voulons éviter cela, il faut que chacune et chacun continue de respecter les mesures barrières, les mesures d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque, surtout en situation de promiscuité et dans un espace clos".

Sur France Inter, ce lundi 6 juillet 2020, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, avait lui aussi averti "qu’à moyen terme, quand il recommencera à faire froid dans l'hémisphère nord, le virus reviendra." Selon lui, "ce qui se passe dans l'hémisphère sud est extrêmement inquiétant", avec "une montée de l'épidémie très forte dans les pays qui sont aujourd'hui en période hivernale : l'Australie, Madagascar, l'Afrique du Sud". Le scientifique est aussi préoccupé par le regain de l'épidémie en Espagne qui doit selon lui être un "signal d'alerte" pour la France. "L'Espagne est un pays qui a vécu une épidémie très similaire à celle de la France, d'une violence extrême début mars, avec un confinement très strict qui a bien marché. Ils ont vraiment réussi à contrôler la circulation du virus comme la France l'a fait. Et pourtant, ils se retrouvent maintenant avec des nouveaux foyers qui les obligent à repasser à des confinements qui cette fois-ci sont localisés", a-t-il souligné. Plus pessimiste encore, le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, craint, dans Le Parisien, "une seconde vague dès cet été". Pour cet autre spécialiste, la chaleur ne change pas grand chose au problème : "en Amérique, en Guyane, l'épidémie flambe alors qu'il fait 35 degrés". "Le fait d'être en extérieur, l'été, réduit un peu la circulation du virus mais pas dans de grandes proportions", précise ce dernier, qui voit lui aussi les reconfinements en Espagne, au Portugal ou en Angleterre comme un "avertissement". Eric Caumes estime qu'en "France, nous sommes d'un grand laxisme". "On traite le virus avec mépris, on se fera rattraper", prédit le médecin qui ajoute que dans son hôpital, l'unité Covid est déjà "pleine". "J'ai été obligé d'en ouvrir une autre en début de semaine dernière".

Selon une récente étude de Santé publique France, environ un quart (24,3%) des infections au coronavirus "restent asymptomatiques". Une part que l'agence française de santé publique considère comme "importante" et "hautement variable". Autre enseignement clé de cette étude, la moitié des transmission de se ferait par le biais de malades qui ne montrent aucun symptôme ou qui n'on pas encore déclaré de symptôme. "On savait pour d’autres virus respiratoires comme la grippe que l’on est contagieux avant le début des signes. Mais dans ce travail qui regroupe les données actuellement publiées, ça pourrait être jusqu’à 50% des transmissions qui se feraient avant le début des symptômes", écrit le professeur Odile Launay dans le document mis à la disposition des médias. Cette "synthèse", réalisée "dans un contexte de recherche active des contacts", se base sur d'autres textes qui peuvent néanmoins biaiser ses conclusions. L'observation a en effet été effectuée sur des personnes qui ont été isolées dès l'apparition des premiers signes de coronavirus. Un isolement qui, de fait, réduit de manière importante les éventuelles transmissions post-symptomatiques. "Dans un contexte d'épidémie généralisée, où l'isolement des cas et le traçage des contacts sont moins intenses, la part des transmissions pré-symptomatique est certainement moins importantes", précise donc l'agence. Reste que les personnes pas ou peu symptomatiques semblent constituer un vecteur de propagation à la fois invisible mais "avéré" et "important" du Covid-19. La période de contagiosité serait "maximale de deux à trois jours avant et jusqu'à huit jours après le début des symptômes", indique encore Santé publique France. Et l'agence de rappeler que le port du masque et les mesures de distanciation "ne doivent pas être réservées aux personnes malades".

C'est dans ce contexte que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti que l’épidémie s’accélérait dans le monde tout en reconnaissant que des preuves émergeaient sur la transmission par l’air du coronavirus. "Nous reconnaissons que des preuves émergent dans ce domaine et par conséquent nous devons être ouverts à cette possibilité et comprendre ses implications", a déclaré Benedetta Allegranzi, une responsable de l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle mardi 7 juillet. "La possibilité d’une transmission par voie aérienne dans les lieux publics, particulièrement bondés, ne peut pas être exclue. Les preuves doivent toutefois être rassemblées et interprétées", a-t-elle poursuivi, recommandant le respect des distanciations et une ventilation efficace dans les lieux fermés. "Lorsque ce n’est pas possible, nous recommandons le port du masque", a-t-elle ajouté. La veille, un groupe de scientifiques internationaux alertait sur ce mode de transmission dans une lettre publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases d'Oxford. Les deux auteurs principaux, Lidia Morawska de l'université de Queensland (Australie) et Donald Milton de l'université du Maryland, s'adressaient directement à l'OMS, à "la communauté médicale et les organismes nationaux et internationaux compétents" pour les exhorter à "reconnaître le potentiel de transmission aérienne du Covid-19". Ce texte, co-signé par plus de 230 scientifiques internationaux, voulait démontrer que le coronavirus se transmet par suspension de particules virales dans l'air, et non seulement par la projection de gouttelettes (par la toux, l'éternuement et la parole) sur le visage d'autrui ou des surfaces. "Il y a un risque important d'inhalation de virus contenus dans des gouttelettes respiratoires microscopiques (microgouttelettes) à des distances courtes et moyennes (jusqu'à plusieurs mètres, de l'ordre de l'échelle d'une pièce)", assurent les auteurs qui prônent "le recours à des mesures préventives pour empêcher cette voie de transmission aérienne". Alors que le déconfinement est à l'oeuvre dans plusieurs pays, les experts conseillent, de mieux ventiler les espaces de travail, les écoles, les hôpitaux et maisons de retraite, et d'installer des outils de lutte contre les infections tels que des filtres à air sophistiqués et des rayons ultraviolets spéciaux qui tuent les microbes dans les conduits d'aération. "Nous espérons que notre déclaration fera prendre conscience que la transmission par voie aérienne de COVID-19 est un risque réel et que les mesures de contrôle, telles que décrites ci-dessus, doivent être ajoutées aux autres précautions prises, pour réduire la gravité de la pandémie et sauver des vies", concluent les auteurs.

