"Direct. Covid en France : près de 13 000 nouveaux cas, tour de vis en vue"

COVID FRANCE. Plus de 13 000 nouveaux cas ont été recensés mercredi 30 septembre, on apprend que les maires de plusieurs métropoles vont être reçus jeudi à Matignon. Un nouveau point d'Olivier Véran est également prévu le 1er octobre, de quoi laisser présager le pire ?

20:11 - 1 238 en réanimation Où en est-on des hospitalisations et plus particulièrement de la situation du côté des lits de réanimation ? Mardi, 1 204 patients se trouvaient en réanimation, ce mercredi, ils sont 34 de plus, ce qui porte à 1 238 le nombre de malades du coronavirus dans un état suffisamment inquiétant pour qu'ils soient placés en réanimation. 19:57 - Pas de "bascule de nouveaux territoires" prévue jeudi ? C'est ce que croit savoir TF1 et LCI ce mercredi soir. À la veille d'une nouvelle prise de parole d'Olivier Véran, une semaine après la terrible sentence prise pour Marseille et Aix notamment, de nombreux territoires et métropoles sont sur le qui-vive. Mais selon TF1 et LCI, il ne faudrait pas s'attendre à une "bascule de nouveaux territoires". Néanmoins si un délai est essentiel pour pouvoir juger l'efficacité de ces nouvelles mesures, de nouveaux changements ne sont pas à proscrire totalement. En fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, tout reste possible. 19:46 - Près de 13 000 nouveaux cas en 24 heures Les chiffres du coronavirus sont tombés. Ce mercredi 30 septembre, le nombre de nouveaux cas quotidiens repart à la hausse. Alors que mardi environ 8 000 nouveaux cas étaient rapportés, ce mercredi, ils sont 12 845 de plus, ce qui porte à 563 535 le nombre total de cas confirmés en France depuis le début de l'épidémie. 18:13 - "Pas de fermeture généralisée" des facs selon Frédérique Vidal Sur l'antenne d'Europe 1 ce mercredi 30 septembre, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal s'est exprimée au sujet de la fermeture potentielle des universités. La ministre explique qu'il n'est pas question de fermer l'intégralité des facs de France. "Pour le moment, il n'est absolument pas envisagé de dire que l'on referme l'ensemble des universités". Et d'insister, "Les universités et les équipes pédagogiques ont travaillé tout l'été pour préparer cette rentrée". Il ne devrait pas y avoir de fermeture généralisée des facultés. 16:55 - Des contrôleurs SNCF auraient caché qu'ils étaient contaminés D'après les informations publiées dans Le Parisien ce lundi, des contrôleurs la compagnie ferroviaire publique auraient poursuivi le travail malgré leur contamination au coronavirus. D'après le journal francilien "la SNCF comptabilisait au moins 320 contaminations reconnues au virus sur les 140 000 cheminots et plus de 600 cas contacts" la semaine dernière. Or, il est impossible de vérifier que ces chiffres sont les bons si certains employés cachent leur contamination. Dans l'enquête du Parisien, on peut lire que ces non-dits existent car un arrêt-maladie signifierait une grande perte de salaire pour ces contrôleurs. De l'ordre de plusieurs centaines d'euros pour certains. "Personne ne veut être en arrêt maladie et perdre de l'argent. Et on ne peut contraindre personne à faire un test" affirme un cadre de la SNCF auprès du Parisien. 16:11 - De nouvelles mesures à Paris, Lille, Lyon et Grenoble à prévoir D'après les informations du service politique de France Info, le Premier Ministre Jean Castex compte s'entretenir séparément avec les maires de Lyon, Paris, Lille et Grenoble ce jeudi 1er octobre avant la conférence de presse d'Olivier Véran prévue dans l'après-midi. Un conseiller du gouvernement a expliqué que Jean Castex souhaite pousser les quatre maires à prendre des mesures plus drastiques alors que l'épidémie progresse dans leur métropole : "Adoptez de nouvelles mesures. Choisissez-les. On fera le point dans quelques jours sur leur efficacité. Si cela ne fonctionne pas, l'État prendra le relais pour le tour de vis" 15:52 - Marseille : La justice rejette le recours contre la fermeture des bars et restaurants Alors que plusieurs restaurateurs et directeurs de bars espéraient que le tribunal administratif de Marseille contre, à leur demande, les dispositions gouvernementales annoncées la semaine dernière, celui-ci a rejeté leur recours ce mercredi 30 septembre. Pour rappel, une fermeture complète des bars et des restaurants de l'agglomération Aix-Marseille a été décrétée par le gouvernement suite à la mise en alerte maximale des deux villes la semaine dernière. 15:48 - A Paris, les restaurateurs ont manifesté contre une éventuelle fermeture À Paris, des patrons de bars ont manifesté le mardi 29 septembre pour dénoncer l'obligation de fermer à 22 heures, comme le montrent des images de BFMTV tournées dans la rue de Lappe, dans le 11e arrondissement. Pour rappel, la capitale est au seuil de l'"alerte maximale", et risque de voir ses bars et restaurants fermer totalement, comme à Aix-Marseille. Les patrons de bars du collectif "Restons ouverts" manifestent à Paris pic.twitter.com/EAlVuI7fw8 — BFMTV (@BFMTV) September 29, 2020 14:24 - Olivier Véran s'exprimera ce jeudi 1er octobre Alors que, dans plusieurs métropoles françaises, les indicateurs de suivi de l'épidémie de coronavirus se dégradent, le ministère de la Santé a expliqué ce lundi n'avoir pas encore acté de nouvelles directives au sujet du passage de ces villes en alerte maximale ou non. Le choix sera fait sur la base de données consolidées sur 7 jours. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, doit s'exprimer ce jeudi 1er octobre à l'occasion d'une conférence de presse. 13:32 - Situation préoccupante à Lille où des seuils d'alerte sont franchis L'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France a communiqué les chiffres relatifs à la circulation du virus Covid-19 à Lille où le taux d'incidence est désormais à 294 cas pour 100 000 habitants dans la population générale. Chez les individus âgés de plus de 65 ans, ce taux d'incidence atteint 158 cas sur 100 000 habitants. Sur ces deux indicateurs, les seuils d'alerte fixés par le Ministère de la Santé sont franchis. Par ailleurs, le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés aux patients positifs aux Covid-19 est désormais de 15% (seuil d'alerte fixé à 30%). 12:13 - Indicateurs dégradés à Lyon L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes poursuit ses évaluations de la circulation du virus Covid-19 dans la métropole de Lyon ce mardi 29 septembre 2020. L'agence régionale de santé de la région évalue que le taux d'incidence du virus dans la population générale est désormais de 257 (seuil d'alerte fixé à 250) et de 142 chez les personnes âgées de plus de 65 ans (le seuil est fixé à 100). Seul seuil d'alerte qui n'est pas encore franchi à Lyon, le taux d'occupation des lits de réanimation est de 25% tandis que le seuil d'alerte est fixé à 30%. 11:13 - Seuils d'alerte franchis à Paris Dans la foulée du bilan de Santé Publique France pour la journée du mardi 29 septembre, on apprend que plusieurs métropoles françaises voient leurs indicateurs de suivi de l'épidémie se dégrader. C'est le cas notamment à Paris où le taux d'incidence atteint 259,6 dans l'ensemble de la population (le seuil d'alerte est fixé à 250). Le taux d'incidence est par ailleurs de 132,9 chez les individus âgés de 60 à 69 ans (le seuil d'alerte est fixé à 100). Le taux d'occupation moyen des lits en réanimation par des patients positifs au Covid-19 est de 32% (le seuil d'alerte étant fixé à 30%).

Dans son dernier bulletin épidémiologique, en date du 24 septembre, Santé publique France rapporte une "augmentation des passages aux urgences, des nouvelles hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès liés au SARS-CoV-2 survenus en milieu hospitalier" pour la semaine 38 (du 14 au 20 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation" et relève aussi une nette hausse de la circulation du Covid chez les 65 ans et plus. Santé publique France s'inquiète également de la sous-estimation de l'augmentation du nombre de cas confirmés "due à la probable saturation des capacités diagnostiques" ainsi que de la probable sous-estimation du nombre de clusters. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 augmente encore et toujours. On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France.

On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont donc dans le rouge. Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France.

Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France. Les cas se multiplient chez les plus de 65 ans . Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus.

. Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus. Le nombre de clusters recensés pose question . Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique.

. Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique. Les médecins et hôpitaux voient leur charge croître . Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent.

. Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent. Le nombre de décès a progressé de 25% en une semaine. On compte 332 morts lors de la semaine 38 (incluant les décès en hospitalisation et décès en Ehpad). C'est la deuxième semaine consécutive de hausse. Santé publique France évoque une "forte augmentation", même si au niveau national, "la mortalité reste dans les marges de fluctuation habituelle sur les semaines 34 à 37". Comme la semaine passée, SPF conclut que "la diffusion du virus chez les personnes les plus âgées, fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir".

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19. Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé. Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

