Coronavirus dans le monde : la Chine teste et rassure, bientôt un million de cas au Brésil ?

CORONAVIRUS. La Chine lutte pour éviter une deuxième vague de contamination au Covid-19 et les dépistages se multiplient à Pékin où les autorités se veulent rassurantes. La situation inquiète en revanche toujours au Brésil. Voici le point complet sur l'épidémie de coronavirus dans le monde.

[Mis à jour le 19 juin 2020 à 11h42] Le dernier bilan en date sur la pandémie de coronavirus faisait état jeudi soir de plus de 8 millions de cas à travers le monde pour près de 500 000 morts. Le virus apparu en Chine en fin d'année 2019 continue de causer des ravages à l'échelle du globe, notamment aux Etats-Unis, au Brésil, en Inde, au Mexique mais aussi en Afghanistan ou en Russie. Les pays européens semblent eux avoir passé la vague du virus mais la vigilance reste de mise avec l'apparition de foyers épidémiques et la crainte d'une deuxième vague.

En Chine, la situation inquiète également. Alors que le pays où le virus s'est déclaré semblait avoir contenu l'épidémie après plusieurs mois de vase clos autour de l'épicentre, la ville de Wuhan, l'arrivée de nouveaux cas à Pékin a causé la stupeur puis la mise en place de nombreuses mesures. Si 21 nouveaux cas ont été signalés jeudi, les autorités pékinoises assurent désormais que l'épidémie est contrôlée au moyen de vastes campagnes de tests et d'isolement de nombreux quartiers résidentiels. "L'épidémie est sous contrôle", a ainsi indiqué l'épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies, Wu Zunyou, avant d'ajouter : "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux cas demain mais ils seront de moins en moins nombreux". Même si aucun nouveau décès lié au virus n'a été enregistrée depuis l'apparition de ce nouveau foyer d'infection, qui serait né sur le marché de Xinfadi, au cœur de Pékin, l'inquiétude est de retour au sein de la population.

Statistiques du coronavirus au 18/06/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 2,263,651 +27,924 120,688 +747 Brésil 983,359 +23,050 47,869 +1,204 Russie 561,091 +7,790 7,660 +182 Inde 381,091 +13,827 12,604 +342 Royaume-Uni 300,469 +1,218 42,288 +135 Espagne 292,348 +585 27,136 Pérou 244,388 +3,480 7,461 +204 Italie 238,159 +331 34,514 +66 Chili 225,103 +4,475 3,841 +226 Iran 197,647 +2,596 9,272 +87 Allemagne 190,126 +622 8,946 +19 Turquie 184,031 +1,304 4,882 +21 Pakistan 160,118 +5,358 3,093 +118 Mexique 159,793 +4,930 19,080 +770 France 158,641 +467 29,603 +28 Arabie Saoudite 145,991 +4,757 1,139 +48 Bangladesh 102,292 +3,803 1,343 +38 Canada 100,220 +367 8,300 +46 Qatar 84,441 +1,267 86 +4 Afrique du Sud 83,890 +3,478 1,737 +63 Chine 83,293 +28 4,634 Belgique 60,348 +104 9,683 +8 Colombie 60,217 +3,171 1,950 +86 Biélorussie 56,657 +625 331 +7 Suède 56,043 +1,481 5,053 +12 Egypte 50,437 +1,218 1,938 +88 Pays-Bas 49,319 +115 6,078 +4 Equateur 49,097 +607 4,087 +80 Emirats Arabes Unis 43,752 +388 298 +3 Indonésie 42,762 +1,331 2,339 +63 Singapour 41,473 +257 26 Portugal 38,089 +417 1,524 +1 Koweit 38,074 +541 308 +2 Argentine 37,510 +1,958 948 +35 Ukraine 34,063 +829 966 +23 Suisse 31,200 +13 1,956 Pologne 31,015 +314 1,316 +30 Philippines 27,799 +561 1,116 +8 Afghanistan 27,532 +658 546 +42 Oman 26,818 +739 119 +3

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures sont levées ou touchent peu à peu à leur fin dans de nombreux pays. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg 11 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

Si 21 nouveaux cas avaient été signalés jeudi dans la capitale chinoise Pékin, portant à 158 le total de nouveaux cas signalés cette semaine, l'épidémie est "sous contrôle", a assuré l'épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Wu Zunyou. Les tests se sont multipliés ces dernières heures avec parfois de longues files d'attente pour les habitants avant d'être dépistés. De vastes zones résidentielles ont été placées en quarantaine, les écoles fermées et les habitants n'ont pas la possibilité de quitter la ville. La municipalité a par ailleurs appelé les Pékinois à limiter leurs déplacements et éviter ceux non essentiels.

Faut-il s'inquiéter de cette hausse du nombre de contaminations en Chine et d'une nouvelle propagation dans le monde ? Pas pour le moment selon, Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique, qui s'est exprimé mardi sur France Info au sujet de ces 106 cas recensés en cinq jours à Pékin : "C'est une dynamique normale de l'évolution épidémique qui s'est faite en absence de réaction. Maintenant ce que l'on pense, c'est qu'étant donné qu'une réaction a été prise, le niveau de transmission va baisser. Mais il y a le temps des incubations qui est toujours en cours. Donc, on va encore avoir des cas. Et puis, il y aura une décroissance (...) La réaction a été peut-être plus rapide que ce qu'elle était au mois de décembre".

Pays le plus touché par le Covid-19 avec 120 001 morts selon le dernier bilan, pour plus de 2 millions de cas, les Etats-Unis espèrent avoir franchi le pic épidémique. Mercredi, ils ont compté moins de 1000 morts quotidiens durant sept jours d'affilée, un signe vu comme positif même si 20 000 Américains continuent d'être testés positifs chaque jour. Le pays ne parvient pas à endiguer l'épidémie qui fait désormais moins de dégâts dans l'Est, mais qui s'est déplacée vers l'Ouest et le Sud. Quoi qu'il en soit, l'administration de Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'envisageait pas une nouvelle fermeture de l'économie en cas de deuxième vague sur le pays.

Le président des USA a d'ailleurs prévu de reprendre "la vie normale" et de lancer sa campagne de réélection, avec un grand meeting prévu ce samedi à Tulsa (Oklahoma), devant 20 000 personnes. Un choix qui fait l'objet de nombreuses critiques et d'appels à annulation, qui ne semblent pas perturber Trump. "Nous avons une scène de 22 000 places, mais je pense que nous allons aussi utiliser la salle des congrès voisine et elle pourra contenir 40 000 personnes", a-t-il déclaré lundi. Bruce Dart, le directeur des services de santé de la ville a, lui, indiqué : " Une grande réunion en salle de 19 à 20 000 personnes représente un risque énorme pour Tulsa aujourd'hui. Je pense que c'est un honneur pour Tulsa qu'un président en exercice veuille venir rendre visite à notre communauté, mais pas pendant une pandémie".

L'inquiétude est toujours grande au sujet de l'évolution de l'épidémie au Brésil. Le pays déplore officiellement 46 510 décès mais ces données pourraient être très loin de la réalité selon de nombreux experts. Entre le 11 et le 17 juin, le Brésil a encore enregistré 183 686 nouveaux cas, plus qu'aux Etats-Unis ou en Inde. Le cap du million de cas positifs au Covid-19 depuis l'arrivée du virus au Brésil devrait être atteint ces prochains jours. Le gouvernement continue pourtant à communiquer des messages encourageants, assurant que la situation est sous contrôle, position d'un président Jair Bolsonaro réfractaire aux mesures de confinement mises en œuvre par les gouverneurs des états et soutenant la thèse que les conséquences économique de ces restrictions pourraient causer des dommages bien plus conséquents que celles engendrées par le virus.

Le gouvernement espagnol a annoncé jeudi qu'il allait malheureusement devoir revoir à la hausse le bilan de l'épidémie dans le pays, avec un total de morts qui devrait atteindre 28 000 décès au lieu des 27 136 recensés jusque-là, un total qui n'a pas évolué depuis début juin après une évolution dans la méthode de calcul. Ce changement avait entraîné les critiques de l'opposition qui accusait le gouvernement de dissimuler les vrais chiffres de mortalité. Le retard pris par certaines régions, compétentes en matière de santé, dans l'envoi de leurs données entraînerait cette modification à venir des chiffres, a expliqué l'épidémiologiste Fernando Simon, porte-parole du comité spécial pour la gestion de la maladie.

La date du 1er juillet est le prochain cap fixé par par le gouvernement espagnol dans le cadre du déconfinement, même si l'état d'alerte court jusqu'au 21 juin, pour limiter les déplacements. La réouverture des frontières aux touristes est prévue début juillet. Le championnat de football a, lui, repris jeudi. Par ailleurs, de nombreux lieux culturels ont également rouvert leurs portes. En revanche, les écoles ne rouvriront qu'en septembre prochain.

Jeudi 18 juin, l'Italie a annoncé 66 décès de plus en 24h (contre 43 la veille), portant le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie à 34 514. Deux foyers épidémiques ont été découvert en Italie ces derniers jours à Rome. La situation à l'hôpital San Raffaele Pisana, un institut spécialisé dans la rééducation neurologique, est suivie de près après l'annonce de 113 cas et 5 décès. Les autorités se montrent rassurantes, le conseiller régional de santé assurant que la situation est désormais sous contrôle. "Nous avons quelques manques d'attention, comme la vie nocturne des jeunes et ainsi de suite, mais en Italie, la plupart des gens continuent de porter le masque et d'appliquer la distanciation physique", assure également Massio Andreoni, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tor Vergata de Rome, interrogé par La Dépêche du Midi. Il prévient pourtant les Italiens : "Le virus continuera à circuler et nous aurons la réapparition soudaine de quelques foyers épidémiques. S'il y a une deuxième vague, ce sera de notre faute. Cela voudra dire que nous n'aurons pas été à même d'appliquer ce que nous avons appris de la situation du printemps".

Le dernier bilan communiqué au Royaume-Uni faisait état jeudi 18 juin de 135 morts de plus en 24 heures (contre 184 la veille). Au total, le pays recense 42 288 morts depuis le début de l'épidémie pour plus de 300 000 cas positifs. Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite.

Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles depuis le début du mois. Le retour se fait par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. Pour la réouverture des bars et des restaurants, il faudra en revanche attendre le 4 juillet.

Ce vendredi 19 juin, l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses (RKI), chargé du suivi de l'épidémie en Allemagne, fait état de 770 cas de plus que la veille pour un total de 188 354 cas positifs au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 16 décès supplémentaires ont également été recensés, portant le bilan total à 8872 morts.

Plusieurs clusters ont été identifiés ces derniers jours, dont un au sein de la capitale berlinoise avec 57 cas confirmés. "Nous avons réalisé très vite que des immeubles entiers étaient concernés et que nous devions les placer en quarantaine", a indiqué Martin Hikel, maire d'arrondissement de Neukölln, dans des propos repris par Euronews. "Ce qui est aussi nouveau et particulier, c'est que là, les conditions de logement sont très inconfortables, et qu'il n'est pas facile de limiter la promiscuité ou d'être enfermé pendant deux semaines à huit personnes dans un deux pièces", a-t-il souligné. Un autre important foyer de contamination a également été à nouveau trouvé dans un abattoir de Rhénanie du Nord Westphalie à Gütersloh près de Bielefeld. Pas moins de 370 employés ont été testés positifs au Covid-19, entraînant la fermeture des écoles jusqu'au 26 juin, date du début des vacances scolaires.

L'Allemagne a également lancé son application de traçage baptisée Corona-Warn-App et utilisant la technologie Bluetooth pour recenser et prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade, testé positif au Covid-19. Son téléchargement est libre et basé sur le volontariat mais l'application repose sur un protocole validé par Apple et Google. Les autorités promettent une meilleure confidentialité des données, l'historique des informations étant stocké dans le téléphone lui-même. Selon un sondage publié par la ZDF, seulement 42% des personnes interrogées se disaient prêtes à la télécharger.

Les données se confirment, le Portugal fait face à une hausse des contaminations au Covid-19. Alors que le pic épidémique nécessitant l'état d'alerte sanitaire avait été fixé à 300 par jour, il a été régulièrement atteint ces derniers jours. Jeudi 18 juin, la Direction générale de la Santé a officialisé 417 nouveaux cas en 24 heures, dont 325 dans la région de Lisbonne et celle du Val-de-Tage tout proche. Cette région de la capitale portugaise enregistre le plus de nouveaux cas depuis juin puisque 86% de ces cas y ont été détectés, soit plus de 4600 sur les 5300 enregistrés. La région de Porto reste pour l'heure la plus touchée par le coronavirus mais la situation à Lisbonne est donc particulièrement suivie.

Le pays entendait pourtant surfer sur ses bons chiffres et son statut de destination sûre pour attirer les touristes européens... et commence à le faire savoir ! Le Portugal a en effet mieux résisté à la vague du Covid-19 que nombre de ses pays voisins et poursuit son déconfinement progressif pour préparer le retour des touristes. Le gouvernement a récemment mis en place une application mobile "Info Praia" concernant les modalités d'ouvertures des plages cet été. On trouvera notamment sur cette application des renseignements sur le taux d'occupation des plages ainsi qu'un code couleur pour savoir si la plage est ouverte en mode "dynamique" (promenade autorisée seulement) ou s'il est possible d'y étendre sa serviette. Les fréquentations des plages pourraient être surveillées et diminuées de moitié par rapport à d'habitude mais leurs accès pourraient rester libres.

La priorité est le retour du tourisme et les campagnes de communication se multiplient. Le pays a obtenu le label "Safe Travels", une première en Europe. "Ce label permet aux voyageurs de reconnaître les gouvernements et les entreprises du monde entier qui ont adopté des protocoles standardisés en matière de santé et d'hygiène, afin que les consommateurs puissent voyager en toute sécurité une fois les restrictions levées", s'est félicité le gouvernement. Aucune mesure de quarantaine ne sera mise en place cet été.

Ce vendredi 19 juin, le SPF Santé Publique a fourni un nouveau bilan sur l'évolution de l'épidémie dans le pays. Jeudi, 128 nouvelles infections ont ainsi été recensées et 20 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital. Dans le même temps, 27 patients ont, eux, pu quitter les lits d'hôpitaux. Il reste en Belgique 340 patients hospitalisés dont 55 en soins intensifs. 12 nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés, portant le bilan total à 9695 décès depuis le début de l'épidémie. "L'évolution des différents indicateurs est à la baisse. Cependant, le virus n'a pas disparu du territoire belge. Continuez dès lors à appliquer les conseils afin de vous protéger, vous et vos proches", prévient le SPF Santé qui note tout de même une diminution du nombre de décès liés au Covid-19 de 7 à 9% par jour et du nombre de cas confirmés de 2 à 5% chaque jour.

Le dernier bilan publié jeudi 18 juin par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies faisait état de 268 391 cas confirmés sur l'ensemble du continent pour 7 217 décès. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché avec plus de 80 000 cas signalés mais le déconfinement progressif se poursuit. Mercredi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la réouverture prochaine des restaurants, mais aussi des salons de coiffure ou des cinémas.

Au Sénégal, où l'on compte 5475 cas confirmés pour 76 morts, les écoles vont également progressivement rouvrir, selon RFI. La date retenue serait le 25 juin pour les élèves scolarisés dans des classes d'examen (CM2, 3e et Terminales). Les établissements scolaires avaient été fermés le 14 mars dernier.

Au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, on compte plus de 17 000 cas de Covid-19 et les hôpitaux peinent aussi à faire face. Les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève illimitée, relate RFI, pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque d'équipements. Au Sénégal, qui compte 70 décès depuis le début de l'épidémie, c'est contre la psychose que se battent aussi les autorités, comme indiqué par RFI. Le ministère de la Santé fournissait jusque-là les noms et adresses des personnes décédées du Covid-19, ce qui a eu pour effet d'isoler certaines familles, stigmatisées par leurs voisins. Le Sénégal compte 5247 cas confirmés de Covid-19. En Algérie, qui compte 760 morts, le déconfinement se met en place avec la réouverture progressive des commerces ainsi que des transports publics locaux. Les établissements scolaires et universitaires restent fermés comme les lieux de culte ou les enceintes sportives. Le couvre-feu a été allégé mais reste en vigueur des 29 des 48 wilayas (préfectures) du pays, de 20h à 5h.