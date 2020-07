Coronavirus dans le monde : record de cas aux USA, Jair Bolsonaro provoque

CORONAVIRUS. La pandémie continue de faire des ravages aux Etats-Unis où le bilan quotidien dépasse aujourd'hui les 60 000 cas. Au Brésil, deuxième pays le plus touché dans le monde par le nouveau coronavirus, le président Jair Bolsonaro a été testé positif au Covid-19 mais continue de minimiser la gravité de la situation.

[Mis à jour le 8 juillet 2020 à 10h47] Le bilan de la pandémie de coronavirus dans le monde s'affiche ce mercredi à 1 1747 994 cas confirmés et 542 100 morts. Les Etats-Unis en payent le plus lourd tribut avec 3 062 255 cas et 133 571 décès au total. La situation sur le sol américain est d'autant plus inquiétante que le nombre de contaminations quotidiennes a atteint un nouveau record ces dernières 24h, avec 60 000 infections recensées selon l'Institut John Hopkins, et 969 décès supplémentaires. Le président Donald Trump, qui a assuré le week-end dernier que les USA disposeraient d'un vaccin avant la fin de l'année, tente, d'une part, de relativiser l'ampleur des chiffres en expliquant que ces records sont dus à un excès de test pratiqués sur le territoire, et, d'autre part, de rejeter la responsabilité sur l'organisation mondiale de la santé, qui a, selon, lui tardé à réagir à la pandémie. Les USA ont ainsi décidé de se retirer officiellement de l'OMS. La Fédération des scientifiques américains s'est insurgée contre cette décision "qui ne fera que nuire à la lutte mondiale contre le Covid-19" et qui intervient selon eux "au moment où on a le plus besoin de coopération internationale".

Au Brésil, deuxième pays du monde le plus touché par le coronavirus en nombre de cas (1,6 million) et de morts (66 000), le président fait également polémique : Jair Bolsonaro, réfractaire depuis le début de la pandémie aux mesures de confinement et qui ne cesse de minimiser la gravité de la situation, a lui-même été testé positif au Covid-19, mardi, et a profité de cette annonce pour faire preuve, une nouvelle fois, de provocation, en enlevant son masque devant des journalistés médusés, puis en déclarant : "Je vais parfaitement bien, tout est normal, la vie continue. J'aurais même bien envie de faire une petite balade… mais je ne vais pas la faire à cause des recommandations médicales". Bolsonaro a également confié qu'il avait choisi de se soigner avec l'hydroxychloroquine, en présentant ce traitement controversé comme le remède miracle : "La réaction a été quasi immédiate. Quelques heures plus tard, je me sentais déjà beaucoup mieux".

Statistiques du coronavirus au 07/07/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 3,097,084 +55,442 133,972 +993 Brésil 1,674,655 +48,584 66,868 +1,312 Inde 743,481 +23,135 20,653 +479 Russie 694,230 +6,368 10,494 +198 Pérou 309,278 +3,575 10,952 +180 Chili 301,019 +2,462 6,434 +50 Espagne 299,210 +341 28,392 +4 Royaume-Uni 286,349 +581 44,391 +155 Mexique 261,750 +4,902 31,119 +480 Iran 245,688 +2,637 11,931 +200 Italie 241,956 +137 34,899 +30 Pakistan 234,509 +2,691 4,839 +77 Arabie Saoudite 217,108 +3,392 2,017 +49 Afrique du Sud 215,855 +10,134 3,502 +192 Turquie 207,897 +1,053 5,260 +19 Allemagne 198,355 +298 9,103 +11 France 168,810 +475 29,933 +13 Bangladesh 168,645 +3,027 2,151 +55 Colombie 124,494 +4,213 4,359 +149 Canada 106,167 +232 8,711 +18 Qatar 100,945 +600 134 +1 Chine 83,565 +8 4,634 Argentine 83,426 +2,979 1,644 +62 Egypte 77,279 +1,057 3,489 +67 Suède 73,344 +57 5,447 +11 Indonésie 66,226 +1,268 3,309 +68 Irak 64,701 +2,426 2,685 +118 Biélorussie 64,003 +199 436 +7 Equateur 63,245 +865 4,873 +52 Belgique 62,058 +42 9,774 +3 Emirats Arabes Unis 52,600 +532 326 +2 Koweit 51,245 +601 377 +4 Pays-Bas 50,694 +37 6,132 +4 Kazakhstan 49,683 +1,109 264 Ukraine 49,607 +564 1,283 +21 Oman 48,997 +1,262 224 +6 Philippines 47,873 +1,540 1,309 +6 Singapour 45,140 +157 26 Portugal 44,416 +287 1,629 +9 Bolivie 40,509 +1,212 1,476 +42

En Chine, où le Covid-19 est apparu officiellement en décembre dernier, les autorités pensaient avoir stabilisé la situation au début du printemps, mais l'apparition de nouveaux cas à la mi-juin, en particulier à Pékin, a remis le pays sous tension. Au total, plus de 300 cas ont été découverts à Pékin depuis-mi-juin. Depuis le mois de décembre, le Covid-19 a causé la mort de 4 634 personnes (aucun décès ces dernières 24h), pour 83 557 cas. Le gouvernement a remis en place des mesures de restriction dans la capitale, en fermant les écoles et en reconfinant plusieurs quartiers dans des zones jugées à risque, pour la plupart situées non loin du marché géant de Xinfadi, d'où serait partie cette nouvelle vague de contaminations.

Les autorités ont également décidé d'opérer, il y a une semaine, au confinement du canton d'Anxin (500 000 personnes), située à une soixantaine de kilomètres au sud de Pékin, après le recensement d'une dizaine de nouveaux cas. Ces mesures semblent porter leurs fruits puisque le nombre de contaminations est à la baisse et seuls 7 cas de coronavirus, tous importés, ont été recensés mercredi.

Les Etats-Unis comptabilisent au total, ce mercredi, 3, 06 millions de cas et 133 571 morts dûs au coronavirus Covid-19. Selon l'institut John Hopkins, 969 décès ont été recensés lors des dernières 24h. Le chiffre quotidien des nouvelles contaminations a battu à nouveau triste record avec 56 598 cas supplémentaires. Ce chiffre était tombé à 20 000 en avril avant de remonter, au gré du déplacement du virus dans la partie sud-ouest du pays. La contagion s'accentue ainsi dans plus de la moitié des États américains, et notamment en Californie, en Floride et au Texas, où le port du masque en public a été rendu obligatoire. Les autorités craignent par ailleurs que les rassemblements organisés samedi dernier à l'occasion de la fête nationale américaine, samedi dernier, n'accélèrent encore la propagation du virus.

Au Brésil, 1 254 morts ont été recensés lors des dernières 24h, pour un bilan total qui s'établit désormais à 66 741 décès et 1 668 589 cas recensés (+45 305 cas en 24h). Les chiffres suivent une tendance à la hausse mais le gouvernement continue globalement à minimiser la crise, sous l'impulsion de Jair Bolsonaro réfractaire aux mesures de confinement mises en œuvre par les gouverneurs des états et soutenant la thèse que les conséquences économiques de ces restrictions pourraient causer des dommages bien plus conséquents que celles engendrées par le coronavirus. Le président brésilien, lui-même testé positif au Covid-19 ce mardi 7 juillet, a usé de la provocation devant la presse, en apparaissant sans masque et en déclarant : "Comme ça, vous pouvez voir mon visage, constater que je vais bien, que je suis tranquille et en paix".

En Espagne, le bilan faisait état, mardi, d'un total de plus de 252 000 cas (341 en 24h), pour 28 392 morts (+4 décès depuis vendredi). L'état d'alerte, pour limiter les déplacements, a pris fin le 21 juin dernier. La réouverture des frontières aux touristes a également été actée. Le championnat de football a, lui, repris il y a une quinzaine de jours, et de nombreux lieux culturels ont également rouvert leurs portes. En revanche, les écoles ne rouvriront qu'en septembre prochain. Néanmoins, la bataille n'est pas encore terminée : une hausse des contaminations a ainsi contraint les autorités à reconfiner plus de 200 000 personnes, en Catalogne et en Galice, samedi et dimanche.

En Italie, le dernier bilan officiel communiqué par les autorités fait état de 30 décès supplémentaires en 24h, ce qui porte le total à 34 899 morts pour 241 956 contaminations (+137 en 24h). La vigilance est toujours de mise notamment depuis la découverte, il y a une dizaine de jours, de plusieurs foyers épidémiques, notamment à Rome, la capitale du pays. "Le virus continuera à circuler et nous aurons la réapparition soudaine de quelques foyers épidémiques. S'il y a une deuxième vague, ce sera de notre faute. Cela voudra dire que nous n'aurons pas été à même d'appliquer ce que nous avons appris", avait indiqué Massio Andreoni, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tor Vergata de Rome. Un message qui n'a semble-t-il pas été entendu dans la région de Venise, où le taux de reproduction du virus est passé de 0,43 % à 1,63 %. "Si nous continuons à nous promener sans masque, collés les uns aux autres, à crier aux théories du complot selon lesquelles le virus est une invention des sociétés pharmaceutiques, des martiens ou des astronautes, il est inévitable que de telles choses se produisent", a encore déploré le Luca Zaia, le président de la région de Vénétie, très en colère.

Le bilan du coronavirus communiqué mardi par le Royaume-Uni fait état de 155 morts de plus en 24 heures (contre 16 la veille). Au total, le pays recense 44 391 morts et 252 130 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite. Par ailleurs, les professionnels de santé du pays ont demandé, fin juin, à la classe politique britannique de préparer le Royaume-Uni au "vrai risque" d'une deuxième vague, dans une lettre publiée dans le British Medical Journal.

Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles depuis le début du mois. Le retour se fait par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. La réouverture des bars et des restaurants a, elle, eu lieu le 4 juillet.

L'Institut Robert Koch (RKI), chargé du suivi de l'épidémie de coronavirus en Allemagne, a fourni un nouveau bilan ce mercredi 8 juillet. 397 cas de plus ont été signalés en 24 heures, portant le bilan total à 197 341 cas de Covid-19. 12 décès supplémentaires sont à déplorer, portant le bilan à 9036 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.

La polémique reste grande dans le pays concernant les conditions de travail dans les abattoirs, lieux où plusieurs foyers d'infection ont été découverts ces dernières semaines. La diffusion d'une vidéo, qui semble enregistrée au mois d'avril dans les locaux de l'abattoir Tommies à Gütershloh en Rhénanie du Nord-Westphalie a créé le scandale ces derniers jours. C'est de cet abattoir qu'est né le plus grand foyer épidémique auquel fait face le pays, puisque plus de 1500 salariés ont été testés positifs au virus. "Je trouve scandaleux que Tönnies ait réagi si tard, et maintenant tout le monde dans le district souffre des conséquences, on a même plus le droit de partir en vacances", commente ainsi une habitante dans des propos repris par FranceInfo.

Après la découverte de nombreux cas dans le plus grand abattoir du pays, deux cantons avaient été placés en confinement jusqu'au 30 juin. Lundi, les autorités du Land ont annoncé que les mesures étaient levées dans le canton de Warendorf mais en revanche prolongées d'une semaine dans celui de Gütersloh, le plus proche de l'abattoir Tommies où les 1500 employés ont été testés positifs au Covid-19. Les bars ou cinémas vont donc rester fermés, les habitants invités à rester chez eux et les rassemblements de plus de deux personnes dans l'espace public sont interdits. Le reconfinement partiel de deux cantons de la région Rhénanie du Nord-Westphalie avait fait l'effet d'une bombe sur un continent européen qui craint l'arrivée d'une deuxième vague. La mesure était prévue pour une semaine soit jusqu'au 30 juin. "Nous avons affaire au plus grand site d'infection" avait annoncé le 21 juin Armin Laschet. Ce dernier a précisé lundi 30 juin que peu de personnes en dehors de l'abattoir ont été contaminées par le Covid-19.

Le confinement se poursuit dans 19 quartiers de Lisbonne et ses environs (Amadora, Loures, Odivelas et Sintra) après la hausse constatée de nouveaux cas dans la capitale portugaise. La décision du Royaume-Uni d'exclure le pays de la liste des pays sûrs pour ses ressortissants a tout de même créé la polémique le week-end dernier. "C'est toujours horrible de comparer les chiffres d'une maladie et de décès, mais c'est absurde que le Royaume-Uni impose une quarantaine à des passagers revenant d'un pays qui, au regard de l'ensemble des indicateurs de la pandémie, présente de meilleurs résultats que le Royaume-Uni lui-même", a commenté samedi le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva lors d'une interview télévisée. Avec cette décision, tout voyageur arrivant du Portugal à partir du 10 juillet devra suivre des mesures de quarantaine à son arrivée sur le sol britannique. Le ministre des affaires étrangères a rappelé notamment que les cas étaient rares en Algarve, une région que les Britanniques sont nombreux à visiter l'été. Or, les ressortissants britanniques représentent la première source de revenus touristiques au Portugal.

Depuis un mois, le Portugal lutte contre un regain de l'épidémie, principalement à Lisbonne. Le pays compte 44 000 cas de Covid-19 pour un peu plus de 1 600 décès. Lisbonne reste en partie en quarantaine cette semaine. La région de la capitale regroupe 80% des foyers de contagions découverts au Portugal, alors que 300 à 400 nouveaux cas quotidiens sont détectés dans un pays qui ne comptait jusque-là qu'environ 40 000 cas de coronavirus. Le Premier ministre Antonio Costa a prévenu et annoncé "un devoir civique de confinement à domicile" pour les quartiers lisboètes concernés. Il ne s'agit pas de Lisbonne mais de quelques quartiers de municipalités proches", a-t-il insisté, sans doute sensible à l'impact possible de cette annonce sur le tourisme. Dans ces quartiers, les habitants sont invités à rester chez eux, et ne peuvent sortir que pour se rendre à leur travail, faire leurs courses alimentaires ou de santé ainsi que pour des rendez-vous médicaux. Tout rassemblement de plus de 10 personnes est proscrit. Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h. Enfin, dans la troisième zone, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

Sciensano recense dans son dernier bilan 62 123 contaminations au total en Belgique ainsi qu'une moyenne quotidienne de nouveaux cas de 85 cas (moyenne calculée sur les sept derniers jours). "En moyenne, il y a eu autant de nouvelles infections par jour entre le 28/6 et le 4/7 que la semaine précédente. Le nombre d'hospitalisations et de décès par jour continue à diminuer légèrement", explique le SPF Santé Publique sur son site internet. Mardi, la RTBF soulignait que la moyenne atteignait 10,2 nouvelles infections pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours, en-dessous du chiffre donné par l'Europe pour considéré une zone comme "sûre" (entre 16 et 20 nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants sur une période de deux semaines).

La Belgique a entamé le 1er juillet la phase 4 de son déconfinement. Ce nouveau stade s'accompagne de mesures symboliques très attendues dont l'élargissement de la "bulle de contact" de 10 à 15 personnes autorisées à voir par individu et par semaine. Les piscines, salles de spectacles et de cinéma sont autorisées à rouvrir mais avec des systèmes de réservation et de créneau déterminés pour limiter les affluences. Les réceptions peuvent reprendre dans des salles de fêtes mais en limitant le nombre d'invités à 50 personnes. Le port du masque dans l'espace public reste conseillé mais pas obligatoire. Ce sont désormais les vacances d'été qui cristallisent l'attention des pouvoirs publics. Selon la presse belge, au moins 10 millions de Belges auraient décidé de les passer sur les côtes de leur pays, entraînant un pic d'affluence qu'il va falloir gérer pour éviter une reprise des contaminations. Une application devrait être mise en place pour prévenir les afflux et tenter de gérer les flux.

Selon RFI, qui cite le bureau régional de l'OMS, l'Afrique recensait lundi 6 juillet 477 497 cas confirmés de coronavirus et déplorait 11 371 décès sur l'ensemble du continent. Deux mois après son déconfinement, Antananarivo, capitale de l'île de Madagascar, et sa région sont à nouveau placées en confinement depuis lundi. "La région d'Analamanga est fermée à toute circulation, l'entrée comme la sortie, à partir de lundi jusqu'au 20 juillet", indique un communiqué de la présidence malgache. C'est dans la capitale que les contagions s'accélèrent. En dix jours, du 26 juin au 5 juillet dernier, Madagascar a enregistré 1112 nouveaux cas et 16 décès.

Au Maroc, la ville de Safi a été reconfinée. Cette ville portuaire du sud du pays avait jusque-là été épargnée mais un foyer de contamination a été découvert dans une usine de conserves de poissons. Le Maroc a enregistré dimanche un record de nouveaux cas communiqués dans son bilan quotidien avec 698 nouveaux cas de Covid-19. En vigueur jusqu'au 10 juillet dans le pays, l'état d'urgence s'accompagne de l'obligation du port du masque reste obligatoire.

L'Afrique de Sud est le pays le plus touché du continent avec 150 000 personnes touchées et la contamination semble s'accélérer avec près de 7000 nouvelles infections recensées en 24 heures. Le ministre de la Santé a averti ses concitoyens, annonçant qu'un durcissement des mesures de confinement "pourra être nécessaire", selon RFI. Pays africain qui effectue le plus de tests de dépistage, l'Afrique du Sud a franchi le cap des 100 000 cas recensés pour près de 2 000 morts. Un test de vaccin va y être mené sur 2 000 personnes. Mis au point par l'université d'Oxford et considéré comme prometteur, il fait déjà l'objet d'essais cliniques au Royaume-Uni et au Brésil. "L'objectif, pour l'instant, est de nous assurer que le vaccin n'est pas dangereux pour les patients et de mesurer la réponse du système immunitaire", explique ainsi à France 24 Lee Fairlie, médecin pédiatre à l'université de Wits qui supervise l'un des sites de l'essai clinique. L'enjeu est ainsi de vérifier l'absence d'effets secondaires. "C'est ce qu'on appelle un essai de phase 2, durant lequel on cherche à déterminer quelle est la dose d'un vaccin qui produit la meilleure réponse immunitaire", précise de son côté Pierre Saliou, président du Groupe d'intervention en santé publique et épidémiologie (GISPE).