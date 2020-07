Coronavirus dans le monde : record de cas et inquiétude aux USA, le bilan du jour

CORONAVIRUS. L'épidémie de Covid-19 continue à prendre de l'ampleur aux Etats-Unis, qui ont enregistré plus de de 67 000 cas ces dernières 24h, et où le bilan dépasse désormais les 135 000 morts. Découvrez les derniers chiffres du coronavirus dans le monde.

[Mis à jour le 16 juillet 2020 à 10h47] La situation des Etats-Unis sur le front du coronavirus continue de susciter l'inquiétude en ce mois de juillet. Le pays de le plus touché au monde par la pandémie a en effet enregistré un nouveau triste record quotidien de nombre de contaminations, mercredi, avec 67 600 nouveaux cas recensés en 24h, selon le comptage réalisé par l'université Johns-Hopkins. Le total s'élève à près de de 3,5 millions de cas (environ 1 million de personnes guéries) pour environ 136 000 décès enregistrés (+795 en 24h). Depuis une dizaine de jours, et au fil du déplacement du virus dans le Sud et l'Ouest du pays, le nombre de cas recensés chaque jour se situe au-delà de 65 000, soit deux fois plus qu'au mois d'avril, alors que le confinement était généralisé sur la majorité des USA. Les prévisions pour les semaines et les mois à venir n'ont rien d'optimiste puisque certains modèles prédisent encore près de 100 000 nouveaux morts liées au Covid-19 d'ici novembre aux Etats-Unis.

Ces derniers jours, plusieurs cris d'alerte sont lancés aux Etats-Unis au regard de cette inquiétante situation. Melinda Gates, co-présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, s'est notamment exprimé ce matin au micro de France Info, en indiquant :"Je suis profondément inquiète du fait que les Etats-Unis comptent beaucoup plus de morts par le Covid-19 qu'il devrait y en avoir (...) On attend des dirigeants qu'ils prennent des bonnes décisions, sur l'isolement, sur le confinement, comme les pays européens l'ont fait. Mais il n'y a pas ces décisions qui sont prises par les dirigeants américains". A ce jour, le bilan du coronavirus dans le monde se situe à 13 745 695 cas confirmés et 589 224 morts.

Statistiques du coronavirus au 15/07/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux décès Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 3,616,827 +71,750 140,144 +1,001 Brésil 1,970,909 +39,705 75,523 +1,261 Inde 970,169 +32,682 24,929 +614 Russie 746,369 +6,422 11,770 +156 Pérou 337,724 +3,857 12,417 +188 Chili 321,205 +1,712 7,186 +117 Mexique 311,486 +7,051 36,327 +836 Afrique du Sud 311,049 +12,757 4,453 +107 Espagne 304,574 +875 28,413 +4 Royaume-Uni 291,911 +538 45,053 +85 Iran 264,561 +2,388 13,410 +199 Pakistan 255,769 +2,165 5,386 +66 Italie 243,506 +162 34,997 +13 Arabie Saoudite 240,474 +2,671 2,325 +42 Turquie 215,940 +947 5,419 +17 Allemagne 201,252 +486 9,148 +4 Bangladesh 193,590 +3,533 2,457 +33 France 173,304 +416 30,120 +20 Colombie 165,169 +5,271 5,814 +189 Argentine 111,146 +4,236 2,050 +82 Canada 108,829 +343 8,810 +12 Qatar 104,983 +450 151 +1 Egypte 84,843 +913 4,067 +59 Irak 83,867 +2,110 3,432 +87 Chine 83,611 +6 4,634 Indonésie 80,094 +1,522 3,797 +87 Suède 76,492 +125 5,572 +10 Equateur 70,329 +759 5,158 +28 Biélorussie 65,443 +174 480 +6 Kazakhstan 63,514 +1,759 375 Belgique 62,872 +91 9,788 +1 Oman 61,247 +1,679 281 +8 Philippines 58,850 +1,392 1,614 +11 Koweït 56,877 +703 399 +3 Emirats Arabes Unis 55,848 +275 335 Ukraine 55,607 +836 1,427 +15 Netherlands 51,252 +106 6,136 +1 Bolivia 50,867 +1,617 1,898 +32 Panama 49,243 +1,147 982 +22 République Dominicaine 47,671 +1,366 929 +19

En Chine, où le Covid-19 est apparu officiellement en décembre dernier, après une première stabilisation de la situation au début du printemps, puis après l'apparition de nouveaux cas à la mi-juin, en particulier à Pékin, et le retour de mesures de restrictions, l'épidémie semble à nouveau sous contrôle. Le bilan total s'affiche à 83 612 cas et 4 634 morts, avec seulement 6 nouvelles contaminations lors des dernières 24h et aucun nouveau décès recensé.

Les Etats-Unis, pays le plus lourdement touché par l'épidémie de coronavirus, affichent ce jeudi un bilan total de 3, 5 millions de cas de Covid 19 et d'environ 136 000 morts. Le nombre de nouveaux cas recensés sur les dernières 24h est de 67 600, un nouveau record en la matière, tandis que 795 décès supplémentaires ont été répertoriés. Le président Donald Trump, qui est apparu masqué pour la première fois depuis le début de la pandémie, le week-end dernier, a affirmé qu'un traitement ou un vaccin serait disponible d'ici la fin de l'année. En attendant, des mesures de restriction ont fait leur retour dans certaines des régions les plus touchées comme la Floride ou la Californie, où les bars et les salles de restaurant en intérieur ont à nouveau fermé leurs portes.

Le Brésil reste le pays d'Amérique latine le plus touché. Avec désormais plus de 75 000 morts (1 233 décès lors des dernières 24h) pour près de 2 millions de cas (+39 924), le pays se situe au deuxième rang mondial en termes de nombre d'infections. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination un moyen de communication, usant de la provocation lors d'une conférence de presse, apparaissant sans masque. "Comme ça, vous pouvez voir mon visage, constater que je vais bien, que je suis tranquille et en paix". Bolsonaro a également confié qu'il avait choisi de se soigner avec l'hydroxychloroquine, en présentant ce traitement controversé comme le remède miracle : "La réaction a été quasi immédiate. Quelques heures plus tard, je me sentais déjà beaucoup mieux". Le président brésilien s'est même filmé en train d'ingérer une pilule d'hydroxychloroquine. La pandémie s'est pourtant étendue sur tout le territoire brésilien, y compris au sein de certaines communautés indiennes autochtones.

L'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe en Espagne, notamment au vu de la situation en Catalogne. Un reconfinement de la population a été décidé dans le comté de Lérida. Plus de 200 000 personnes doivent rester chez elles depuis lundi. Elle s'accompagne également d'un élargissement de la zone puisque les communes de Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Raimat, Soses, Seròs Sucs et Torres de Segre sont désormais également interdites d'accès. C'est la première fois depuis la fin du confinement général le 21 juin dernier qu'une telle décision est prise. L'Espagne a communiqué mercredi 165 nouvelles contaminations en 24h, ce qui porte le total à 257 494 cas et 28 409 morts au total (+4 depuis vendredi).

En Italie, les autorités hésitent à prolonger l'état d'urgence en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. "Raisonnablement, les conditions existent pour prolonger l'état d'urgence dû au coronavirus après la date du 31 juillet", avait déclaré le chef du gouvernement Giuseppe Conte vendredi lors d'une visite à Venise. "L'état d'urgence sert à tenir sous contrôle le virus. On n'a pas encore décidé, mais raisonnablement on s'achemine dans cette direction". Le dernier bilan publié par les autorités mercredi 15 juillet faisait état de 162 cas supplémentaires, portant le bilan à 243 506 cas depuis l'apparition du virus dans le pays pour 13 décès de plus (34 997 décès en tout).

La vigilance est toujours de mise notamment depuis la découverte, fin juin, de plusieurs foyers épidémiques, notamment à Rome, la capitale du pays. "Le virus continuera à circuler et nous aurons la réapparition soudaine de quelques foyers épidémiques. S'il y a une deuxième vague, ce sera de notre faute. Cela voudra dire que nous n'aurons pas été à même d'appliquer ce que nous avons appris", avait indiqué Massio Andreoni, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tor Vergata de Rome.

La nouvelle était attendue par de nombreux Britanniques à l'approche des vacances d'été. Les autorités ont annoncé vendredi dernier la levée des mesures de quatorzaine imposée aux voyageurs arrivant de 70 pays, dont la France et l'Italie. Le Portugal, qui fait face à une flambée des cas dans la région de Lisbonne, n'est pas concernée par cette levée. Les touristes britanniques se rendant en France ne seront pas obligés de s'isoler à leur retour sur le sol britannique. Le Royaume-Uni comptait mercredi 538 nouveaux cas de Covid-19, portant le total à 291 911 cas, pour 85 morts supplémentaires (45 053 au total). Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite.

Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles au début du mois de juin. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. La réouverture des bars et des restaurants a, elle, eu lieu le 4 juillet.

Un nouveau cap symbolique a été franchi ce jeudi en Allemagne, celui des 200 000 cas de coronavirus. L'Institut Robert Koch (RKI) a publié ce jeudi son dernier bilan concernant l'évolution de l'épidémie en Allemagne. Celui-ci fait état de 200 260 cas de Covid-19 depuis l'apparition du virus dans le pays, soit 534 de plus que mercredi. 7 décès supplémentaires sont également à déplorer, portant le bilan total à 9078 morts depuis le début de l'épidémie. Les autorités s'alarment de la possible arrivée d'une 2e vague dans un pays jusque-là relativement épargné par rapport à ses voisins. Le ministre de la Santé Jens Spahn a averti ces concitoyens lundi et réagi à la diffusion d'images de fêtes à Majorque en Espagne où de nombreux Allemands passent leurs vacances. On y voit justement des touristes allemands faisant la fête sans porter de masques et sans respecter les règles de distanciation. "Nous devons faire très attention à ce que les Baléares ne deviennent pas un second Ischgl", a-t-il rappelé, faisant référence à la station de ski autrichienne devenue un important foyer de contamination au Covid-19 en début d'année 2020.

375 cas de plus pour 8 décès supplémentaires, c'est le dernier bilan au Portugal où la situation est particulièrement surveillée après la recrudescence de nouveaux cas constatée ces dernières semaines, une bien mauvaise nouvelle à l'approche de la saison touristique estivale, si importante pour l'économie portugaise. Les images de nouvelles infections et de tests se multiplient, créant parfois des situations presque cocasse comme lors du match de football entre Belenenses et Moreirense. Le gardien de but remplaçant de Belenenses a été contraint de quitter ses partenaires à la mi-temps du match. André Moreira avait en effet partagé la chambre d'un autre joueur, finalement testé positif. Il avait toutefois obtenu le feu vert pour jouer après avoir subi plusieurs tests négatifs mais les autorités de santé ont jugé que la distanciation avec ses partenaires ne pouvait être totalement respectée.

Le pays lutte depuis plusieurs semaines contre une propagation du virus, principalement à Lisbonne. La capitale portugaise reste en partie en quarantaine cette semaine et la décision a été prise mardi soir de prolonger cet isolement jusqu'à la fin du mois de juillet. "Cette décision tient compte du fait que, malgré la tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas observée dans la plupart des régions du territoire national, nous constatons une incidence persistante dans certaines zones de l'Administration régionale de santé de Lisbonne et de la vallée du Tage, concrètement dans la partie Nord de la région métropolitaine de Lisbonne". La région de la capitale regroupe 80% des foyers de contagions découverts au Portugal. Dans ces quartiers, les habitants sont invités à rester chez eux, et ne peuvent sortir que pour se rendre à leur travail, faire leurs courses alimentaires ou de santé ainsi que pour des rendez-vous médicaux. Tout rassemblement de plus de 10 personnes est proscrit. Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h. Enfin, dans la troisième zone, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

La Belgique s'inquiète aussi avec une nouvelle hausse inquiétante des contaminations en Belgique selon les dernières données fournies par Sciensano ce jeudi 16 juillet. La moyenne des nouveaux cas quotidiens se rapproche de la barre des 100 sur la période du 6 au 12 juillet avec une moyenne de 99,7 cas par jour, en augmentation de 12% par rapport à la période précédente. 4 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le total à 9792 depuis le début de l'épidémie. Ces derniers chiffres interviennent en écho des déclarations de la Première ministre Sophie Wilmès mercredi à l'issue d'un conseil national de sécurité qui a décidé de ne pas acter la phase 5 du déconfinement. "Entre le 5 et le 11 juillet, nous observons une hausse de 8% de cas par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction est au-dessus de 1. L'épidémie se renforce et cela n'est pas bon", avait-elle expliqué, soulignant que le port du masque restait obligatoire dans les lieux publics. "La semaine prochaine, le jeudi 23 juillet, nous allons évaluer et voir si nous pouvons poursuivre avec la phase 5. Pour pouvoir le faire, la situation doit rester bonne. Nous continuerons cependant le travail ces prochains jours. C'est important pour les secteurs qui sont encore à l'arrêt et qui attendent des perspectives. Cela concerne, par exemple, la reprise des activités de la vie nocturne qui reste très sensible sur le plan sanitaire".

La Belgique avait entamé le 1er juillet la phase 4 de son déconfinement, entérinant l'élargissement de la "bulle de contact" de 10 à 15 personnes autorisées à voir par individu et par semaine. Les piscines, salles de spectacles et de cinéma sont autorisées à rouvrir mais avec des systèmes de réservation et de créneau déterminés pour limiter les affluences. Les réceptions peuvent reprendre dans des salles de fêtes mais en limitant le nombre d'invités à 50 personnes. Le port du masque dans l'espace public reste conseillé mais pas obligatoire. Ce sont désormais les vacances d'été qui cristallisent l'attention des pouvoirs publics. Selon la presse belge, au moins 10 millions de Belges auraient décidé de les passer sur les côtes de leur pays, entraînant un pic d'affluence qu'il va falloir gérer pour éviter une reprise des contaminations. Une application devrait être mise en place pour prévenir les afflux et tenter de gérer les flux.

Les frontaliers s'inquiètent également du passage du Luxembourg en "zone orange", ce qui signifie que les Belges doivent faire preuve d'une vigilance accrue lors de leur passage dans le Grand Duché voisin. "Les Belges doivent savoir qu'ils se trouvent sur un territoire où le taux d'infections est supérieur à celui que l'on connaît en Belgique", a précisé à l'agence Belga un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le Luxembourg a enregistré 83 nouveaux cas dimanche.

Selon RFI, qui cite le bureau régional de l'OMS, l'Afrique recensait lundi 13 juillet 594 925 cas confirmés de coronavirus et 13 249 décès sur l'ensemble du continent. L'OMS note surtout que 22 pays ont vu leur nombre de cas doubler en un mois.

En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche un couvre-feu face à une nouvelle augmentation des nouveaux cas. Le couvre-feu sera imposé de 21h à 4h du matin. Les visites familiales sont interdites. Deux mois après son déconfinement, Antananarivo, capitale de l'île de Madagascar, et sa région ont été à nouveau placées en confinement lundi 6 juillet. "La région d'Analamanga est fermée à toute circulation, l'entrée comme la sortie, à partir de lundi jusqu'au 20 juillet", indique un communiqué de la présidence malgache. C'est dans la capitale que les contagions s'accélèrent. En dix jours, du 26 juin au 5 juillet dernier, Madagascar a enregistré 1112 nouveaux cas et 16 décès.

Au Sénégal, la présidence a indiqué le 10 juillet la fin du confinement du président Macky Sall, placé à l'isolement depuis le 24 juin après avoir été en contact avec une personne testés positive au coronavirus. Le communiqué précise selon RFI que le président "a été suivi très régulièrement durant ces 15 jours" et que "les résultats des derniers tests sont restés négatifs". Au Maroc, la ville de Safi a été reconfinée. Cette ville portuaire du sud du pays avait jusque-là été épargnée mais un foyer de contamination a été découvert dans une usine de conserves de poissons. Même décision dans l'importante ville de Tanger après la découverte de foyers de contaminations. Les transports publics sont suspendus et les habitants ne doivent quitter leur domicile qu'en cas de besoin extrême.