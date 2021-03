"Coronavirus dans le monde : USA, Chine, Europe... quel est le bilan chiffré ?"

Tous les pays du monde restent vulnérables face au Covid-19 malgré la campagne de vaccination qui avance. Le bilan en chiffres.

[Mis à jour le 2 mars 2021 à 17h40] La pandémie de Covid-19 fait encore de nombreuses victimes chaque jour dans le monde et si les campagnes de vaccination permettent d'être optimistes, la sortie de cette crise sanitaire mondiale n'est pas pour tout de suite. "Il serait irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d'ici la fin de l'année", a prévenu l'OMS le mardi 2 mars 2021. Le Covid-19 a fait au moins 2,53 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019 et plus de 115 millions de malades. Les pays les plus touchés sont les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et le Royaume-Uni.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 30 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 11 février 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nombre de décès 1 États-Unis 29,317,024 527,472 2 Inde 11,136,452 157,360 3 Brésil 10,589,608 255 836 4 Russie 4,268,215 86,896 5 Royaume-Uni 4,182,009 122,953 6 France 3,406,685 86,803 7 Espagne 3,204,531 69,609 8 Italie 2,938,371 92,729 9 Turquie 2,711,479 28,638 10 Allemagne 2,457,348 71,078 11 Colombie 2,255,260 59,866 12 Argentine 2,112,023 52,077 13 Mexique 2,089,281 186,152 14 Pologne 1,719,708 44,008 15 Iran 1,648,174 60,267 16 Afrique du Sud 1,513,959 50,077 17 Ukraine 1,357,470 26,212 18 Indonésie 1,347,026 36,518 19 Pérou 1,332,939 46,685 20 République tchèque 1,252,242 20,701 21 Pays-Bas 1,096,433 15,649 22 Canada 870,033 22,017 23 Chili 829,770 20,660 24 Roumanie 808,040 20,509 25 Portugal 805,647 16,389 26 Israël 781,857 5,779 27 Belgique 772,294 22,106 28 Irak 703,778 13,458 29 Suède 669,113 12,882 30 Pakistan 582,528 12,938

Europe

Le Royaume-Uni a réussi son pari ambitieux de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d'ici la mi-février, laissant entrevoir une porte de sortie au strict confinement en place depuis des semaines. Le pays est le plus endeuillé d'Europe. Désormais, tous les voyageurs arrivant en Angleterre doivent se soumettre à deux tests PCR, aux deuxième et huitième jours d'une quarantaine obligatoire de dix jours.

L'Allemagne, qui a prolongé jusqu'au 7 mars la plupart des restrictions en place, a fermé sa frontière avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. Les rassemblements privés restent aussi très limités, avec la possibilité de n'inviter qu'une personne issue d'un autre foyer. Le télétravail s'est également imposé "partout où cela est possible". L'idée d'imposer un couvre-feu nocturne a, en revanche, été repoussée.

En Belgique, les contaminations au Covid en France commencent à diminuer, le taux de positivité est également en baisse.

L'Espagne a commencé mi-janvier à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre. Un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

L'Italie, à contre-courant de ses voisins européens, a assoupli les restrictions anti-Covid en vigueur dans la plupart de ses régions, permettant la réouverture au public des bars et restaurants et de lieux aussi emblématiques que le Colisée et la Chapelle Sixtine. La grande majorité des régions italiennes sont désormais classées au niveau "jaune", c'est-à-dire à risque modéré, à l'exception du Haut-Adige (nord), de l'Ombrie (centre), des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en "orange" (risque moyen). Plus aucune région n'est classée "rouge", le niveau de risque le plus élevé.

Le Portugal a franchi le seuil des 16 000 morts liés au coronavirus, un chiffre important pour une nation qui compte seulement dix millions d'habitants. Pour faire face à la situation, le gouvernement socialiste a approuvé la prolongation de l'état d'urgence, assortie de nouvelles restrictions, à commencer par l'interdiction faite aux habitants de voyager à l'étranger, sauf motif impérieux. Les contrôles ont aussi été rétablis aux frontières et le trafic ferroviaire avec l'Espagne suspendu.

Amérique

Alors que les Etats-Unis ont dépassé le seuil de 29 millions de cas confirmés et de 527 000 morts, Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin, qui devraient permettre aux Etats-Unis d'avoir assez de doses d'ici fin juillet pour vacciner la grande majorité de la population. La campagne de vaccination s'accélère donc aux Etats-Unis, avec la possibilité désormais pour les Américains de recevoir une dose de vaccin dans les milliers pharmacies du pays, où ils ont l'habitude de se faire vacciner contre la grippe. Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion doivent désormais présenter un test négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à voyager. Ce test doit être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis.

ASie

En Chine, un regain épidémique s'est matérialisé en février. Mais à Wuhan, une métropole de onze millions d'habitants et le berceau de la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde, rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique qui régnait un an plus tôt.