"Confinement en France : de nouveaux départements et des mesures rapidement renforcées ?"

CARTE CONFINEMENT. Trois nouveaux départements basculent sous le régime du confinement 7 jours sur 7 mais les mesures sont déjà discutées face à la dégradation de l'épidémie en Ile-de-France.

[Mise à jour le 26 mars à 11h20] Lors de la dernière conférence de presse du gouvernement, Olivier Véran a annoncé sans surprise le confinement de trois nouveaux départements avec l'Aube, la Nièvre et le Rhône. 19 départements sont donc concernés par des "nouvelles mesures de freinage massives", appelées "troisième voie" par Jean Castex. Au-delà des 19 départements, 24 sont sous surveillance renforcée, il s'agit de l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Ardennes, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Lozère, la Marne, la Meuse, l'Orne, la Savoie, la Haute-Savoie, le Vaucluse, et l'Yonne, viennent s'ajouter aux départements des Bouches-du-Rhône, Doubs, Eure-et-Loir, Gard, Hautes-Alpes, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Var.

Mais malgré les mesures mises en place depuis une semaine en Ile-de-France, la situation sanitaire ne cesse de se dégrader et les mesures pourraient ne pas suffire. Interrogé à ce sujet jeudi soir, Emmanuel Macron a ouvert la porte (déjà) à de nouvelles mesures. "Dans les prochains jours et semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, tous ensemble. Nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure" a-t-il indiqué sans être beaucoup plus explicite.

Carte : quels sont les départements reconfinés ?

Les territoires colorés en rouge vif sont désormais confinés toute la semaine, soit 7 jours sur 7. Les autres départements en rouge sont sous la menace d'un reconfinement. Voici les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacune de ces "zones d'alerte renforcée" (les données complètes sont aussi disponibles pour chaque département plus bas sur cette page) :

Si vous ne voyez pas la carte, cliquez ici ou consultez

la liste des départements en alerte.

Le confinement ou les "mesures renforcées" sont en place depuis le week-end du 20 mars 2021 dans 16 départements, dans 3 autres dès le 27 mars. Plusieurs règles sont instaurées, voici ce qu'il faut savoir :

Les écoles ouvertes, des commerces fermés . Un temps évoqué, les écoles restent bien ouvertes dans le cadre des mesures renforcées. En revanche, comme lors du premier et second confinement, plusieurs commerces sont obligés de fermer. En résumé et selon le décret publié, les libraires, disquaires, coiffeurs, fleuristes, chocolatiers, cordonniers et concessionnaires automobiles (sur rendez-vous) sont ouverts tout comme les boutiques d'aliments et d'accessoires pour animaux de compagnie.

. Un temps évoqué, les écoles restent bien ouvertes dans le cadre des mesures renforcées. En revanche, comme lors du premier et second confinement, plusieurs commerces sont obligés de fermer. En résumé et selon le décret publié, les libraires, disquaires, coiffeurs, fleuristes, chocolatiers, cordonniers et concessionnaires automobiles (sur rendez-vous) sont ouverts tout comme les boutiques d'aliments et d'accessoires pour animaux de compagnie. Attestation obligatoire, mais pas pour les déplacements de 10km. L'imbroglio des nouvelles mesures concerne l'attestation. Mise en place, cette dernière a été supprimée car jugée trop complexe puis remise par le ministère de l'Interieur dans la journée de samedi. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de télécharger cette dernière lors de vos déplacements dans un rayon de 10km (sans limite de temps), un simple justificatif de domicile fera l'affaire. En revanche, il faudra télécharger cette dernière si vous devez aller plus loin ou même quitter la région car ceci est désormais interdit. Pour plus d'informations, voici notre papier sur l'attestation.

L'imbroglio des nouvelles mesures concerne l'attestation. Mise en place, cette dernière a été supprimée car jugée trop complexe puis remise par le ministère de l'Interieur dans la journée de samedi. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de télécharger cette dernière lors de vos déplacements dans un rayon de 10km (sans limite de temps), un simple justificatif de domicile fera l'affaire. En revanche, il faudra télécharger cette dernière si vous devez aller plus loin ou même quitter la région car ceci est désormais interdit. Pour plus d'informations, voici notre papier sur l'attestation. Le couvre-feu à 19h. Malgré le confinement, le couvre-feu national est bien en vigueur dans les 16 départements confinés. À 19h, il ne sera plus possible de se déplacer librement dans un rayon de 10km ou plus sans attestation. Vous pouvez sortir que pour un motif impérieux comme c'est le cas depuis la mi-décembre.

Si l'on observe attentivement les bilans quotidiens de l'épidémie, il semble que de nouveaux confinements partiels ont bien plus de sens en ce moment qu'un reconfinement national. Plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran, ont en effet insisté ces dernières semaines sur le caractère très hétéroclite des indicateurs, entre des départements où l'épidémie reste proche des 50 cas pour 100 000 habitants (le seuil d'alerte) et des territoires ou l'incidence dépasse à l'inverse parfois les 400 cas. C'est cette situation qui justifie en mars 2021 les reconfinements locaux plutôt qu'un troisième confinement national, après ceux de mars-avril et de novembre-décembre dernier : d'abord ceux de l'agglomération de Dunkerque, du littoral des Alpes-Maritimes et du département du Pas-de-Calais ; puis, à partir du 18 mars, dans 16 départements de France (voir ci-dessus).

Et l'approche d'un reconfinement régionalisé est jugée "plus que jamais pertinente lorsqu'on voit les écarts entre régions", a notamment répété Olivier Véran le 11 mars. Le Conseil scientifique préconise lui aussi une stratégie de confinement "précoce, régionale, ajustée et ciblée". Il estime, dans ce document dévoilé ce mardi 16 mars, que la meilleure stratégie est "de freiner, dans les régions les plus touchées, la progression épidémique avant d'atteindre la saturation des lits de soins critiques", avec des "mesures strictes".

Alors que la stratégie territorialisée s'est imposée, le reconfinement national est encore en question voire réclamé par plusieurs spécialistes qui y voient la seule solution efficace pour freiner l'épidémie. Il n'est en revanche envisagé par l'exécutif à ce stade qu'en ultime recours. Si de fortes disparités sont observées selon les régions et les départements, les tendances épidémiques et notamment les indicateurs clés comme le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations restent scrutés au niveau national. Ils doivent être appréciés au regard des chiffres des première et deuxième vagues :

Le taux d'incidence est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte initiale fixé par Santé publique France. Aujourd'hui, cet indicateur approche 325 cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et en octobre 2020, la méthode de calcul a été totalement chamboulée, empêchant toute comparaison sérieuse avec la deuxième vague.

est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte initiale fixé par Santé publique France. Aujourd'hui, cet indicateur approche cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et en octobre 2020, la méthode de calcul a été totalement chamboulée, empêchant toute comparaison sérieuse avec la deuxième vague. Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Il est aujourd'hui autour de 1.16. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Il est aujourd'hui autour de A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3. Le nombre de patients en réanimation fait partie des critères clés. On compte désormais plus de 4 700 patients dans ces services (SR), en soins intensifs (SI) ou en unités de surveillance continue (USC). Le 28 octobre 2020, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement, ce sont 3045 patients qui se trouvaient en réanimation. Le pic sera atteint près de trois semaines plus tard, le 16 novembre 2020, avec 4919 patients. Lors de la première vague, le pic avait été observé le 8 avril 2020, avec 7148 patients en réanimation.

fait partie des critères clés. On compte désormais plus de patients dans ces services (SR), en soins intensifs (SI) ou en unités de surveillance continue (USC). Le 28 octobre 2020, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement, ce sont 3045 patients qui se trouvaient en réanimation. Le pic sera atteint près de trois semaines plus tard, le 16 novembre 2020, avec 4919 patients. Lors de la première vague, le pic avait été observé le 8 avril 2020, avec 7148 patients en réanimation. Le niveau de remplissage des services de réanimation est aussi regardé de près par le gouvernement, avec l'objectif d'éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 93% des lits de réanimation à l'échelle nationale. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier, mais avait culminé à 96% le 14 novembre 2020, lors du pic de la 2e vague. Lors de la première vague, ce pic était encore plus élevé : le taux de remplissage était estimé à 138% le 7 avril 2020.

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune.



Voici les derniers indicateurs clés pour la vingtaine de départements où s'impose un confinement depuis la mi-mars ainsi que pour les départements en "surveillance renforcée" :

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 302 (+18 en 24h)

Patients en réanimation : 48 (+1 en 24h)

Total des décès : 868 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 389,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 138,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 716 (+55 en 24h)

Patients en réanimation : 122 (+15 en 24h)

Total des décès : 1271 (+7 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 407,4 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 7,9% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 132 (+9 en 24h)

Patients en réanimation : 19 (+2 en 24h)

Total des décès : 348 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 470,8 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 89,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 708 (+54 en 24h)

Patients en réanimation : 132 (+16 en 24h)

Total des décès : 1510 (+5 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 537,6 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 12,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 215 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 16 (+3 en 24h)

Total des décès : 359 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 399,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 72,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 1038 (+79 en 24h)

Patients en réanimation : 222 (+22 en 24h)

Total des décès : 2220 (+11 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 476,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,0% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 180 (+17 en 24h)

Patients en réanimation : 7 (+1 en 24h)

Total des décès : 226 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 352,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,8% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 73,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 1343 (+79 en 24h)

Patients en réanimation : 279 (+26 en 24h)

Total des décès : 2961 (+12 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 447,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 138,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 473 (+43 en 24h)

Patients en réanimation : 68 (+6 en 24h)

Total des décès : 1023 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 465,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,2% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 138,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 1439 (+131 en 24h)

Patients en réanimation : 391 (+39 en 24h)

Total des décès : 3545 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 550,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 834 (+66 en 24h)

Patients en réanimation : 146 (+18 en 24h)

Total des décès : 1485 (+14 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 507,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,4% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 138,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 953 (+64 en 24h)

Patients en réanimation : 190 (+16 en 24h)

Total des décès : 2584 (+4 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 411,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 84,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 639 (+59 en 24h)

Patients en réanimation : 185 (+18 en 24h)

Total des décès : 1606 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 619,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 12,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 700 (+29 en 24h)

Patients en réanimation : 94 (+5 en 24h)

Total des décès : 1160 (+8 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 353,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 72,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 989 (+87 en 24h)

Patients en réanimation : 149 (+11 en 24h)

Total des décès : 1956 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 736,3 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 14,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 356 (+38 en 24h)

Patients en réanimation : 64 (+6 en 24h)

Total des décès : 723 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 428,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 138,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 637 (+69 en 24h)

Patients en réanimation : 76 (+13 en 24h)

Total des décès : 1594 (+7 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 702,6 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 13,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 809 (+73 en 24h)

Patients en réanimation : 166 (+16 en 24h)

Total des décès : 2429 (+8 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 621,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 537 (+60 en 24h)

Patients en réanimation : 86 (+8 en 24h)

Total des décès : 1498 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 512,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 122,70%

Liste des départements en surveillance renforcée :

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 161 (+4 en 24h)

Patients en réanimation : 16 (stable en 24h)

Total des décès : 554 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 269,3 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 84,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 147 (+2 en 24h)

Patients en réanimation : 8 (stable en 24h)

Total des décès : 209 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 332,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 65 (+2 en 24h)

Patients en réanimation : 13 (stable en 24h)

Total des décès : 305 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 290,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 4,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 89,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 1287 (+63 en 24h)

Patients en réanimation : 275 (+11 en 24h)

Total des décès : 2949 (+8 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 356,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 128 (+2 en 24h)

Patients en réanimation : 43 (+1 en 24h)

Total des décès : 443 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 303,8 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 73,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 252 (+16 en 24h)

Patients en réanimation : 35 (+6 en 24h)

Total des décès : 415 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 337,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 81,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 224 (+19 en 24h)

Patients en réanimation : 51 (+4 en 24h)

Total des décès : 482 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 303,6 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 65,00%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 246 (+12 en 24h)

Patients en réanimation : 31 (stable en 24h)

Total des décès : 888 (+4 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 279,7 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 7,7% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 84,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 134 (+4 en 24h)

Patients en réanimation : 8 (stable en 24h)

Total des décès : 225 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 258,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 204 (+17 en 24h)

Patients en réanimation : 45 (+1 en 24h)

Total des décès : 376 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 284,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,9% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 81,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 638 (+35 en 24h)

Patients en réanimation : 75 (+6 en 24h)

Total des décès : 1483 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 264,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 84,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 72 (+2 en 24h)

Patients en réanimation : 5 (stable en 24h)

Total des décès : 428 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 268,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 6,9% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 73,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 156 (+3 en 24h)

Patients en réanimation : 9 (stable en 24h)

Total des décès : 264 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 269,0 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 8,2% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 81,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 375 (+28 en 24h)

Patients en réanimation : 50 (+5 en 24h)

Total des décès : 1104 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 305,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 84,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 20 (+3 en 24h)

Patients en réanimation : 2 (stable en 24h)

Total des décès : 99 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 330,3 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,5% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 65,00%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 285 (+14 en 24h)

Patients en réanimation : 33 (+4 en 24h)

Total des décès : 766 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 270,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 89,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 362 (+26 en 24h)

Patients en réanimation : 85 (+10 en 24h)

Total des décès : 1019 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 279,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 5,4% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 89,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 80 (+13 en 24h)

Patients en réanimation : 11 (+1 en 24h)

Total des décès : 318 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 298,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,2% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 89,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 613 (+23 en 24h)

Patients en réanimation : 109 (+9 en 24h)

Total des décès : 2069 (+7 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 291,5 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 4,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 89,70%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 142 (+6 en 24h)

Patients en réanimation : 12 (+2 en 24h)

Total des décès : 290 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 295,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 72,10%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 113 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 17 (+2 en 24h)

Total des décès : 615 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 284,8 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 84,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 532 (+40 en 24h)

Patients en réanimation : 76 (+9 en 24h)

Total des décès : 1128 (+11 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 362,3 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 25 mars 2021 : 242 (+21 en 24h)

Patients en réanimation : 16 (+2 en 24h)

Total des décès : 731 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 22 mars 2021 : 349,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%