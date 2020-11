Confinement en France : Noël menacé, de nouvelles annonces de Jean Castex

RECONFINEMENT. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex s'exprimera à 18 heures après un nouveau Conseil de défense. Il doit dresser un premier bilan du confinement, en vigueur depuis 15 jours et faire plusieurs annonces. La question d'un confinement prolongé jusqu'aux fêtes de Noël est dans tous les esprits...

11:26 - Jean Castex tacle les critiques sur le confinement Dans les colonnes du Monde, Jean Castex a répondu à l'opposition et à ses reproches sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. "Ceux qui nous attaquent disent tout et son contraire. Les mêmes qui nous accusaient de ne pas en faire assez contre le virus nous reprochent désormais de fermer les commerces de proximité", s’agace le Premier ministre, évoquant des critiques qui ne sont "pas à la hauteur des circonstances."

11:15 - Les petits commerces vont-ils rouvrir ? Certains espèrent l'annonce du Premier ministre en ce sens : les petits commerces, jugés "non-essentiel" par le gouvernement, vont-ils pouvoir rouvrir à l'approche de Noël ? "Aucun arbitrage n'est rendu" sur la question, assure Bruno Le Maire sur BFM Business. "Je suis un peu stupéfait de voir tous les matins, avant même que le président de la République ait rendu ses décisions, certains qui pensent (les connaître). Il y a un Conseil de défense à 9h, le président de la République et le Premier ministre rendent des arbitrages en fin de matinée", explique le ministre de l'Économie, qui poursuit : "On est tous confrontés au même défi : lutter contre la circulation du virus, s'en débarrasser de façon à ce que l'activité économique puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. La pire des situations, c'est de laisser le virus prospérer parce que là, l'économie risquerait de s'effondrer totalement."

11:02 - "Ce n’est pas le moment pour desserrer la bride", dit Castex A quelques heures de sa prise de parole, Jean Castex estime dans les colonnes du Monde que "ce n’est certainement pas le moment pour desserrer la bride". Ce soir, le Premier ministre fera donc ce qu'il appelle "un point d'étape" sur l'évolution de la pandémie. "Nous allons voir si l’on doit desserrer ou resserrer le dispositif, au vu des données épidémiologique", explique le ministre, qui souligne "un petit ralentissement" de la propagation de l’épidémie.

10:53 - Les lycées vont-ils fermer ? C'est l'une des questions qui se posent à quelques heures de la conférence de presse de Jean Castex : le Premier ministre va-t-il annoncer la fermeture des lycées, après une semaines tendue marquée par des manifestations contre le protocole sanitaire en vigueur, jugé insuffisant ? "Le débat existe" sur une éventuelle fermeture, concède-t-on à Matignon, comme le rapporte BFMTV, qui explique que la question n'a pas été évoquée lors du Conseil des ministre de mardi soir. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer lui serait pour un maintient de l'ouverture des lycées pendant le confinement.

10:37 - Quels aménagements pour Noël ? Sera-t-on confinés à Noël ? La question est sur toutes les bouches, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Il faudra toutefois attendre avant de savoir si l'on pourra retrouver sa famille le 24 décembre. Y compris pour les petits commerces, qui craignent la fermeture à cette période clé de l'année pour leur chiffre d'affaire. "Il faut aussi convaincre les commerçants qu’ils ne sont pas des boucs émissaires, susciter leur compréhension", explique un conseiller de Bruno Le Maire à franceinfo, expliquant que "les quinze prochains jours seront utiles pour que Bercy, en lien avec les fédérations professionnelles, travaille sur les conditions d’une réouverture progressive."

10:28 - Quels sont les trois scénarios sur la table du gouvernement ? Si Franceinfo assure qu'aucune nouvelles mesures contraignantes ne seront annoncées par Jean Castex ce soir, l'heure est au bilan de ces deux premières semaines de confinement. Aussi, selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, l'exécutif étudierait trois scénarios : maintenir les mesures, assouplir les mesures ou les durcir. "Il faut être clair et transparent : aujourd'hui il semble très tôt pour proposer un assouplissement des règles qui ont été fixées", a-t-il déclaré à l'issue du Conseil des ministre, mardi.

10:16 - Des contrôles renforcés du confinement Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a adressé lundi aux préfets un courrier afin de "renforcer les actions de contrôle du confinement". Les forces de l'ordre auraient fait état d'un relâchement des Français sur le terrain, alors qu'un sondage de l'Ifop pour consolab paru ce jour assure que 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement. Dans les grandes villes, le ministre demande aux préfets un contrôle renforcé de façon "visible", avec des "points de contrôle fixes" et des "patrouilles dynamiques" dans les rues.

10:07 - 60% des Français ont transgressé les règles du confinement Selon une enquête réalisée par l'Ifop pour consolab et parue ce jeudi, depuis le 30 octobre, annonce du second confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement. Les Français ont surtout utilisé les attestations de déplacement pour d’autres motifs que ceux indiqués (24%), se sont promenés au delà de la limite autorisée d'une heure (17%), mais ont aussi vu des membres de leur famille chez les uns ou les autres (23%, soit 8 points de plus qu'au printemps), ou des amis (20%).

09:58 - Quels ministres à la conférence de presse ? Jean Castex, Premier ministre, ne sera pas seul au pupitre ce jeudi soir à 18 heures. Seront également présents plusieurs ministres : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, la ministre du Travail Élisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

09:46 - Que va annoncer Jean Castex ? Bonjour et bienvenue dans ce live consacré au confinement en France. Ce jeudi, à 18 heures, Jean Castex prendra la parole pour dresser un premier bilan du confinement, après quinze jours. Le Premier ministre ne devrait pas annoncer de nouvelles mesures contraignantes, selon Franceinfo, mais devrait demander aux Français deux semaines d'efforts supplémentaires, jusqu'au 1er décembre (date annoncée par Emmanuel Macron lors de son allocution du 28 octobre) et il n'annoncera pas de réouverture des commerces, malgré les contestations et inquiétudes à l'approche de Noël.

11/11/20 - 18:01 - Les manifestations sont-elles interdites pendant le confinement ? La réponse est non, le gouvernement ne pouvant interdire les manifestations. Ce qui est bien précisé sur le site de l'exécutif : "Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits à l’exception des manifestations revendicatives, des cérémonies funéraires ou encore des cérémonies patriotiques qui devront garantir le respect des gestes barrière."

11/11/20 - 17:26 - La chasse est-elle autorisée pendant le confinement ? Pendant le confinement, certaines "occupations" bénéficient de dérogation. C'est le cas de la chasse, qui peut être organisée sous le contrôle des préfet pour "éviter un accroissement des dégâts faits aux cultures, aux forêts et aux biens par une prolifération des populations de grand gibier", peut-on lire dans un communiqué publié le 1er novembre par Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la biodiversité et précisant les modalités de la chasse pendant le confinement. Le but de ces dérogations ? Contrôler les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont la population doit être régulée", peut-on lire dans le communiqué, à savoir les sangliers et les chevreuils.

11/11/20 - 17:02 - Risque-t-on une amende si l'on prend plus d'une heure pour faire ses courses ? Non. Et pour cause, la seule limite d'une heure de déplacement concerne la sortie quotidienne pour prendre l'air, faire du sport en extérieur... Pour faire les courses, pas de limite de temps. Il faut dire que si vous devez vous rendre à plusieurs kilomètres de chez vous pour aller au marché ou dans une grande surface, ou que sur place les files d'attente sont particulièrement longues, vous en serez totalement dépendant et personne n'y pourra rien. Difficile dans ces conditions d'imposer un laps de temps universel.

11/11/20 - 16:30 - Le retour d'un couvre-feu à Paris est-il encore dans les cartons ? C'est le dernier couac gouvernemental en date. Invité de BFMTV-RMC mardi dernier, Gabriel Attal s'est risqué à annoncer de nouvelles restrictions en région parisienne : "Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Île-de-France", en plus du confinement, probablement à 21 heures. "Un arrêté va sortir dans la journée", avait même poursuivi le porte-parole du gouvernement. Une annonce démentie dans la minute par Matignon, qui a évoqué une "décision qui n'est absolument pas actée à ce stade". On ne sait pas encore si Jean Castex envisage d'invoquer ce type de mesure dans sa conférence de jeudi soir.

11/11/20 - 16:03 - Quelles conditions pour les enfants qui se déplacent seuls pendant le confinement ? Le président de la fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), Rodrigo Arenas, a rappelé que le "cahier de liaison" suffit pour justifier le déplacement d’un enfant de son domicile à son école en temps scolaire. "L'emploi du temps de l'élève, qui figure dans le cahier de liaison, permet de justifier qu'il est dans le cadre du trajet école/domicile", a-t-il expliqué. Le reste du temps, il est préférable que les enfants soient accompagnés de leurs parents munis d'une attestation.

11/11/20 - 15:34 - Quels sont les rayons supprimés des supermarchés ? La question se pose autant qu'elle fait débat depuis la mise en application de la fermeture des rayons jugés "non-essentiels" dans les grandes surfaces, pour ne pas distordre la concurrence avec les commerces fermés. Selon la mesure, inscrite au Journal Officiel, les supermarchés doivent ainsi fermer leurs rayons textiles, culture (livre, CD, etc.), jouets, meubles et fleurs. Inutile de vous rendre en grande surface avec l'espoir d'acheter ce type de produit pendant le confinement.

11/11/20 - 15:02 - La FNAIM poursuit-elle ses activités pendant le confinement ? C'est une question qui se pose par beaucoup d'internautes concernant le reconfinement et ses impacts sur leurs démarches immobilières : la FNAIM poursuit-elle ses activités après les annonces du gouvernement ? La réponse est oui, mais. "Les agence immobilières fermeront leurs portes au public", précise-t-on sur le site de la Fédération nationale de l’immobilier, qui réunit les syndicats professionnels du secteur. "Les agences immobilières sont au travail" et "maintiendront leurs services en activité", est-il ajouté dans un communiqué de presse. La FNAIM réclame le droit de poursuivre les visites de logement, interdites par les mesures de confinement. Les discussions sont en cours avec le gouvernement.

11/11/20 - 14:25 - Peut-on continuer à suivre ses séances de kiné pendant le confinement ? Les professionnels de santé insistent sur la nécessité de poursuivre les soins prescrits, notamment de kinésithérapie, y compris durant le confinement. "Les exercices sont fondamentaux et on progresse au fil des semaines, il y a des paliers à respecter", souligne Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, auprès de franceinfo. Des "protocoles très stricts" sont mis en place pour respecter les gestes barrières, précise-t-elle : "On ne multiplie pas le nombre de personnes dans la salle d'attente, chaque pièce de soin est ventilée entre chaque patient et tout est nettoyé y compris les poignées de porte, il y a également le port du masque, le lavage des mains."

11/11/20 - 13:59 - Les marchés ouverts pendant le confinement ? La réponse est oui ! "Les marchés alimentaires peuvent continuer à accueillir du public, dans le respect d’un protocole sanitaire strict et avec une organisation permettant d’empêcher les regroupements de plus de 6 personnes au sein du marché, dans la limite de 4m² par personne. Les préfets peuvent, en accord avec les maires, décider de la fermeture de ces marchés si les règles sanitaires ne sont pas respectées", explique-t-on sur le site du gouvernement.

11/11/20 - 13:30 - Comment calculer un kilomètre autour de chez moi ? Comme lors du confinement du printemps, les déplacements pour des motifs de balade ou de promenade de son animal sont limités à un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Et comme en mars, plusieurs sites proposent de mesurer cette distance. C'est par exemple le cas du site gouvernemental bilancoronavirus qui vous propose de voir cette zone, ou de géoportail. Plus d'infos dans notre article consacré.

11/11/20 - 13:01 - Peut-on passer son permis pendant le confinement ? Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé sur RTL au début du confinement que des "discussions" étaient en cours "entre les auto-écoles et le gouvernement", afin de permettre aux élèves de passer leur code "à distance" et leur permis de conduire. "Il faut que les personnes qui veulent passer leur permis de conduire aient des cours de conduite (...) Le mieux serait que l'on parvienne à un accord sur un protocole sanitaire dans les cours de conduite qui permettent de les reprendre", explique Bruno Le Maire. Pourtant, si les candidats au permis de conduire peuvent s'inscrire aux sessions d'examens, les auto-écoles sont bel et bien fermées pendant le confinement. On peut donc passer le permis mais pas prendre de cours de conduite.

11/11/20 - 12:29 - Quel sport a-t-on le droit de pratiquer en extérieur ? Avec le retour du confinement, le retour des joggers fous à Paris et dans les grandes villes ? Comme au printemps, certaines règles sont de retour depuis fin octobre : la pratique physique extérieure est autorisé, à condition qu'elle ne dure qu'une heure maximum et qu'elle se fasse dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Pour faire un peu d'activité physique à l'extérieur en période de #confinement, la règle reste celle du printemps :



⌚️pour une heure maximum

????à 1km maximum



????Téléchargez votre attestation de sortie en cliquant sur ce lien : https://t.co/vIoC1TIrbU pic.twitter.com/OlfbbGbwFQ — Ministère des Sports ????‍♀️???? (@Sports_gouv) October 30, 2020

11/11/20 - 12:00 - Les magasins IKEA sont-ils ouverts pendant le confinement ? D'un côté les commerces "essentiels" qui restent ouverts, de l'autre, les "non-essentiels" qui baissent le rideau. Dans quelle catégorie sont les magasins IKEA ? Et bien pour tous les adeptes du géant suédois, il va falloir patienter : les portes jaunes et bleues sont fermées. Toutefois, les produits sont disponibles en livraison et en "retrait-commande" (ou click & collect).

11/11/20 - 11:28 - Peut-on sortir plusieurs fois par jour pendant le confinement ? Le confinement ne vous empêche pas de sortir de chez vous plusieurs fois par jour à condition d'avoir de bonnes raisons de le faire. Il n’y a en effet aucune limite fixée pour le nombre d’attestations de déplacement que l’on peut remplir dans la même journée. Les sorties restent toutefois limitées à une heure. Rappelons également que le confinement a pour but de limiter au maximum ses sorties et ses interactions sociales.