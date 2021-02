Confinement en France : un reconfinement qui s'éloigne ? Les vacances épargnées

RECONFINEMENT. Les vacances d'hiver vont se dérouler normalement, comme l'a indiqué ce jeudi Gérald Darmanin. Le confinement s'éloigne donc pour l'instant, mais reste d'actualité malgré tout.

Confinement en Europe L'essentiel Le troisième confinement ne sera pas instauré pendant les vacances scolaires d'hiver, qui débutent ce vendredi dans la zone A. C'est Gérald Darmanin qui l'a fait savoir ce jeudi sur l'antenne d'Europe 1. "Nous avons choisi de ne pas confiner ni de limiter les déplacements. Les conséquences économiques, touristiques, sociales et sanitaires d'un confinement sont extrêmement lourdes", a expliqué le ministre de l'Intérieur.

Une conférence de presse de Jean Castex est prévue ce jeudi à 18 heures. Si aucun reconfinement ne devrait être annoncé, le Premier ministre va faire le point sur les restrictions actuelles, notamment, et faire un point sur leur efficacité. "La situation est préoccupante, mais elle reste sous contrôle à ce stade et on peut encore éviter le confinement, si on se mobilise collectivement", a confié une source de Matignon au Parisien.

Pour autant, le reconfinement n'est bien entendu pas écarté. La ligne est toujours la même : repousser au maximum l'échéance d'un confinement, en espérant que les chiffres permettent de l'éviter. "Emmanuel Macron veut toujours tout faire pour éviter un nouveau confinement", confirme un ministre, cité par France Info. Mais ce dernier avertit, "tout peut basculer en quelques jours si les chiffres s'affolent". Un conseiller gouvernemental a confié à la radio d'information que des restrictions de circulation pourraient être décidées en pleine période de congés, mais les familles ayant quitté leur domicile à cette occasion auront évidemment la possibilité de regagner leurs lieux d'habitation sans craindre de sanctions. En direct Recevoir nos alertes live !

12:27 - En Allemagne, on entrevoit la fin du confinement Petite parenthèse internationale dans ce direct consacré au confinement en France. Direction l'Allemagne, où l'on commence à entrevoir la fin de la mise sous cloche, débutée il y a plusieurs semaines déjà. Le ministre allemand de la Santé a évoqué un déconfinement progressif avant la fin de l'hiver. "Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien", a fait savoir Jens Spahn au groupe de presse régional Funke, s'appuyant sur des chiffres "encourageants", "Nous observons une tendance significative à la baisse concernant les nouvelles infections", a-t-il ajouté. 11:58 - Les délateurs du confinement en action "C’est un tout petit village, une rue qui plonge dans les bois, et une surprise bien spéciale. Grégory est bruxellois : un peu avant Noël, il fête l’anniversaire d’un de ses amis, dans un gîte situé dans l'Ardenne belge. A 18 heures, ils reçoivent une visite surprise : deux policières veulent perquisitionner la maison. Plusieurs camionnettes débarquent." Cette histoire, racontée par France Culture, aborde la question des délateurs du confinement. En effet, l’anniversaire surprise, totalement légal, a donné lieu à trois appels dénonciateurs, rapporte le média. "Ça rappelle des heures sombres de l'Histoire […]. Il y a quelques mois, à vingt heures, tout le monde allait à sa fenêtre pour applaudir les soignants. Maintenant, on a l’impression qu’à vingt heures, tout le monde y va, mais pour observer ce que leurs voisins font, et vérifier s’ils font la bamboche", détaille Grégory à France Culture. 11:09 - Le télétravail plus que jamais recommandé Le télétravail semble être devenu l'un des principaux remparts du gouvernement pour éviter un nouveau confinement. Selon des informations rapportées par LCI, Elisabeth Borne a une nouvelle encouragé vivement à la pratique du travail à domicile dans un courrier "de mobilisation" envoyé hier soir aux organisations syndicales et patronales. La ministre du Travail exhorte à mener "sans délai" les entreprises à renforcer le télétravail qui baisse de manière "significative" dans certains secteurs. 10:45 - Les nouvelles mesures insuffisantes ? A peine entrées en vigueur, les nouvelles mesures prises vendredi en lieu et place, pour l'instant, d'un confinement, peinent à convaincre politiquement - l'opposition ne s'est pas privée pour critiquer le gouvernement -, mais aussi scientifiquement. Le chef du service de réanimation à l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine), Djillali Annane, milite depuis plusieurs semaines pour le reconfinement et juge auprès du Monde qu'il n'y a "aucune raison que les mesures prises infléchissent significativement la courbe de contaminations, et des décès". 10:08 - Le PS veut un confinement territorialisé Invité de France Info ce jeudi matin, Olivier Faure a vanté les mérites d'un confinement adapté selon les territoires. "La France n'est pas uniforme dans la crise sanitaire", a jugé le premier secrétaire du Parti socialiste, jugeant qu'il faudrait, si besoin, procéder à un reconfinement "au fur et à mesure, en fonction des situations". 09:50 - Gérald Darmanin l'annonce, pas de confinement pendant les vacances Sur l'antenne d'Europe 1 ce jeudi matin, le ministre de l'Intérieur annonce qu'il n'y aura pas de confinement pendant les vacances scolaires d'hiver, qui commencent dès demain pour la zone A. Gérald Darmanin répond à la question d'un auditeur sur les vacances de février : "Nous avons choisi de ne pas confiner ni de limiter les déplacements. Les conséquences économiques, touristiques, sociales et sanitaires d'un confinement sont extrêmement lourdes." #DarmaninEurope1 pic.twitter.com/MP0F9ObL7b — Europe 1 ???????????? (@Europe1) February 4, 2021

Qu'on ne s'y trompe pas. Un confinement reste sur la table et pourrait encore être rapidement annoncé si les chiffres du Covid continuaient à grimper dans les deux à trois jours. Un confinement "hybride", susceptible de freiner l'épidémie sans aggraver la santé psychologique des Français, mais aussi la santé de l'économie du pays, serait à l'étude. La question de la jeunesse est au centre des préoccupations. Concrètement il s'agirait de ne pas conserver les règles du confinement de mars dernier ni même de novembre. Pour l'heure, la fermeture totale des écoles n'est pas envisagée même si une prolongation des vacances de février est sur la table afin d'éviter un brassage de la population. En cas de fermeture, un jour de présentiel serait notamment envisagé dans les classes supérieures. "Hybride" voudrait également dire la non-fermeture des commerces, mais la mise en place de jauges restreintes, de créneaux d'ouverture ou de prises de rendez-vous obligatoires. Enfin, dernier élément, les déplacements entre les régions posent une véritable question et pourraient être interdits dans cette formule "hybride" du confinement.

Pour mettre en place son plan d'action, l'exécutif poursuit les consultations et les recommandations du Conseil scientifique sont toujours écoutées. Son président Jean-François Delfraissy a fait savoir dans les colonnes de L'Express en toute fin d'année 2020 que les autorités sanitaires scrutaient avec une vigilance accrue les indicateurs sur les taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations.

Si les critères exacts pour reconfiner ne sont pas établis clairement, on se souvient que lors du premier confinement en mars 2020, le taux d'incidence, l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique, avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur a largement franchi les 210 cas pour 100 000 en moyenne nationale, avec des taux dépassant localement les 400 cas pour 100 000, comme à Nice par exemple. Comme l'a indiqué Jean Castex lui-même le 14 janvier et comme on peut l'observer sur les cartes du Covid, plus aucun département en métropole ne se trouve aujourd'hui sous cette barre d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement le 28 octobre dernier, le taux d'incidence dépassait les 480 cas pour 100 000 habitants. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué...

Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui au-dessus de ce niveau. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était cependant estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

Jean-François Delfraissy a aussi indiqué que les autorités sanitaires considéraient avec une attention permanente "la courbe des hospitalisations", qui a récemment bondit à plus de 27 000 patients hospitalisés alors qu'elle stagnait au niveau des 25 000 depuis le déconfinement à la mi-décembre. En réanimation, on compte désormais plus de 3000 patients soit peu ou prou le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé.

Le gouvernement regarde aussi de près le niveau de remplissage des services de réanimation pour éviter la saturation. Au 27 janvier, les patients Covid occupaient 61% des lits de réanimation. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier.

Le gouvernement a bien en tête toutes les données de l'équation. Un reconfinement pourrait être terrible pour l'économie française, durement affectée par cette crise sanitaire. Sans restrictions supplémentaires en revanche, le virus se renforcera. La question en suspens est : faut-il attendre et jusqu'à quand ? Un reconfinement en janvier semble désormais écarté. Mais les premiers jours de février seront probablement en zone rouge. Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy estimait le 24 janvier sur BFMTV qu'"il faudra probablement aller vers un confinement", jugeant la situation critique, notamment à cause des variants qui ont commencé à se propager sur le territoire. Celui qui conseille le gouvernement sur l'épidémie a depuis nuancé ses propos, dans Libération notamment, mais nie avoir changé de point de vue. "On n’est pas à trois jours près, ce n’est pas de l’extrême urgence comme une opération chirurgicale. Cette décision est extrêmement lourde il faut tout peser", a-t-il depuis précisé sur la chaîne d'info. Jean-François Delfraissy a aussi souligné devant une commission parlementaire ce vendredi que le gouvernement se trouvait face à un choix "générationnel" difficile : continuer à préserver la santé des plus anciens, mais peut-être au détriment de la santé mentale des jeunes. Quand à la date d'un reconfinement, elle doit pour lui être imminente : "La décision doit être prise entre la fin de semaine et le milieu de la semaine prochaine", ce qui nous ramène une fois encore dans les premiers jours de février.

De nombreux médecins et scientifiques ont plaidé depuis le début de l'année pour que soient mises en place sans tarder de nouvelles mesures de restrictions. Le 11 janvier, déjà, des médecins et membres de l'association PandémIA , estimaient qu'un reconfinement rapide était inévitable, dans une tribune publiée dans Le Monde, intitulée "Covid-19 : 'Il est à craindre que l'aggravation de l'actuelle vague impose mi-janvier un nouveau confinement'. Dans une volonté de soulager le système de santé, ces médecins jugeaient que "le confinement strict et précoce est la meilleure arme contre la propagation virale, même s'il est de plus en plus mal vécu par la population". Le constat a été partagé par l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, pour qui les mesures ne doivent pas tarder, le "couvre-feu à 18h étant la dernière chance avant le confinement" selon ses mots sur BFMTV. Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP de Paris, a quant à lui estimé le 20 janvier qu'il faudrait probablement aller "au-delà" du couvre feu. Le 21 janvier, l'épidémiologiste Renaud Piarroux a considéré sur France Info qu'il était urgent d'instaurer un nouveau confinement. "Je dis au gouvernement, faites-le maintenant, faites-le moins longtemps, mais faites-le. [...] On n'est pas sur une baisse ou une stabilisation, mais une augmentation du nombre de cas de contaminations. [...] On va avoir ce que les Anglais ont pu voir, une remontée de l'épidémie. En ce moment en Grande-Bretagne, je me suis aperçu qu'en même pas trois semaines, on est déjà à 20 000 morts", s'est inquiété le médecin. L'efficacité du couvre-feu a aussi été nettement remise en question par le point épidémiologique de Santé publique France en date du 28 janvier, laissant la porte ouverte au reconfinement.

Reconfiner en février pour anticiper mars et avril

Une récente étude conjointe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut Pasteur, publiée lundi 19 janvier, a présenté plusieurs modélisations concernant l'évolution de la crise sanitaire en France. L'Inserm y a intégré l'impact du variant britannique du coronavirus (VOC-202012/01), estimant que ce dernier serait dominant en France entre fin février et mi-mars. Selon l'organisme, un nouveau pic d'hospitalisations est donc à prévoir. Selon le rapport, "en l'absence d'interventions" (ce qui est purement théorique), "les nouvelles hospitalisations hebdomadaires devraient atteindre le niveau du pic de la première vague (environ 25 000 hospitalisations) entre mi-février et début avril". La vaccination pourrait permettre de réduire de 20 à 40% ce potentiel pic d'hospitalisation, mais ses effets mettront plusieurs semaines avant d'être réellement visibles. Des éléments suffisamment solides pour pousser le gouvernement à reconfiner seulement au printemps ?

Un reconfinement "fait tôt" pourrait en tout cas permettre aux Français d'être plus sereins à l'arrivée des beaux jours. "Si le confinement est efficace, si le relais derrière est suffisamment efficace, on peut se projeter sur une fin de printemps ou un été relativement au calme", a récemment répondu sur France Info Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier.

Reconfinement "serré" ou reconfinement "hybride" ? Si un nouveau confinement était décidé, sa forme pourrait en tout cas évoluer. Entre le confinement de mars-avril 2020 et celui de novembre-décembre, des évolutions avaient déjà été décidées, notamment le maintien des écoles ouvertes. Cette fois, à la mi-janvier, plusieurs échos faisaient état d'un possible reconfinement le samedi et dimanche seulement. Le couvre-feu serait alors maintenu en semaine. "L'objectif serait ainsi d'assortir un couvre-feu national à 18h d'un reconfinement total le samedi et le dimanche", indiquait Le Figaro avant la conférence de presse du 14 janvier, estimant que cette piste était bien "sur la table". Elle demeure d'ailleurs une éventualité pour un futur plus ou moins proche même si elle n'a finalement pas été annoncée à ce stade par le gouvernement.

Le confinement le week-end réduirait de manière considérable les déplacements et interactions sociales selon ses défenseurs et devrait ainsi permettre de limiter la transmission du virus sur le territoire. Et l'idée ne sort pas de nulle part. Cette mesure "hybride" avait déjà été évoquée avant le deuxième confinement en novembre dernier. Elle a même déjà été mise en place en France, en Guyane. Le couvre-feu avait été imposé l'été dernier de 17h à 5h du matin, assorti d'un confinement le week-end entre 13h et 5h.

Au sortir des fêtes de fin d'année, partout en Europe, les restrictions se sont durcies. En Angleterre, si la vaccination bat son plein, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un reconfinement total jusqu'au mois de mars. Il faut dire que sur place, le variant britannique du coronavirus fait des ravages. L'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles ont également mis en place un nouveau confinement.

En Allemagne, la situation n'est guère plus idyllique. Angela Merkel a annoncé un durcissement du confinement, accompagné d'un prolongement jusqu'au 14 février, avec la possibilité d'une extension jusqu'en avril. En Autriche, le troisième confinement a débuté dès le 26 décembre et doit se poursuivre jusqu'au 24 janvier. Des confinements partiels sont en vigueur au Portugal et au Pays-Bas. Enfin, en Espagne et en Italie, un couvre-feu est en place, de même que des confinements locaux, dans certaines régions. Outre les restaurants, bars et lieux de culture, les commerces non-essentiels sont souvent fermés et les déplacements très restreints.