Confinement en France : les personnes âgées cloîtrées ? Bientôt un couvre-feu ? La FAQ des confinés

C'est une question qui se pose par beaucoup d'internautes concernant le reconfinement et ses impacts sur leurs démarches immobilières : la FNAIM poursuit-elle ses activités après les annonces du gouvernement ? La réponse est oui, mais. "Les agence immobilières fermeront leurs portes au public", précise-t-on sur le site de la Fédération nationale de l’immobilier, qui réunit les syndicats professionnels du secteur. "Les agences immobilières sont au travail" et "maintiendront leurs services en activité", est-il ajouté dans un communiqué de presse. La FNAIM réclame le droit de poursuivre les visites de logement, interdites par les mesures de confinement. Les discussions sont en cours avec le gouvernement.

Alors qu'ils étaient fermés en mars dernier, les parcs et les jardins restent ouverts durant ce second confinement. Le gouvernement s'épargne ainsi un nouveau débat, alors que la fermeture avait été contestée en mars dernier, rapporte Le Parisien. Les Français disposant d'un parc ou d'un jardin public dans un rayon de moins d'un kilomètre de leur domicile pourront donc en profiter, sans oublier de se munir d'une attestation correctement remplie. Les forêts et les plages seront également ouvertes.

La situation peut-elle évoluer vers un confinement des personnes à risques ?

C'est l'option clairement évoquée par Le Monde ce vendredi 6 novembre. L'exécutif réfléchirait à un confinement réservé aux seules personnes à risque dans les prochains mois. Il s'agirait de ne confiner chez eux que les personnes âgées et celles souffrant de pathologies nécessitant des précautions particulières. Si cette option n'apparaissait pas comme envisageable dans l'immédiat pour Emmanuel Macron, compte tenu de la propagation très généralisée du virus, elle pourrait revenir sur la table dans les prochaines semaines. "On travaille dessus, si l’épidémie réduit", aurait indiqué l'entourage du chef de l'Etat au journal du soir. Cet isolement ciblé, qui permettrait de préserver la vie économique et sociale en attendant l’arrivée d’un vaccin, serait défendue par plusieurs membres du premier cercle. Le Monde rappelle que le conseil scientifique avait chiffré dans un avis le 26 octobre, la population "vulnérable" à 22 millions de personnes, un groupe "hétérogène", entre l'âge, les comorbidités et la grande précarité.