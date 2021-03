"DIRECT. Confinement en France : mesures élargies à tout le territoire, mais pas de reconfinement"

CARTE CONFINEMENT. Pas de reconfinement strict, mais des mesures élargies. Emmanuel Macron a tranché : les règles actuellement appliquées dans les 19 départements en zone rouge seront élargies à l'ensemble du territoire à partir de samedi soir et pour 4 semaines...

Les territoires colorés en rouge vif sont actuellement en mesure renforcées. Les autres départements en rouge sont en "surveillance renforcée", soit sous la menace d'un reconfinement. A partir de samedi 3 avril au soir, c'est tout le territoire qui sera concerné. Voici les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacun des départements :

20:39 - Emmanuel Macron reconnait des "erreurs" Dans son discours, Emmanuel Macron a admis avoir "commis des erreurs" dans la gestion de la crise. "A chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux, que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai", a déclaré le chef de l'Etat, alors que beaucoup de soignants et de scientifiques réclamaient un confinement strict.

20:33 - "Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude" Alors qu'il vient d'annoncer la généralisation du confinement, Emmanuel Macron a évoqué la "lassitude" des Français. "Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Je sais qu'il y a aussi parfois de l'énervement, de l'emportement", a reconnu le chef de l'Etat. Et d'ajouter : "Le succès de ce mois d'avril et de cette stratégie dépend de chacun d'entre nous, de notre esprit de responsabilité. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir, celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale".

20:26 - Quid des Français revenant de l'étranger ? Malgré la généralisation du confinement, "les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment", a précisé le chef de l'Etat. Et d'ajouter : "Nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens, travailleurs transfrontaliers".

20:18 - Pas d'attestation pour les déplacements de plus de 10 km A l'image de ce qui était en vigueur en Ile-de-France, l'attestation ne va pas devenir nécessaire pour les déplacements de plus de 10 km sur l'ensemble du territoire. "Certains militaient, je le sais, pour le retour généralisé de l'attestation, comme en mars 2020. Nous n'avons pas retenu cette option parce que l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous. Les contrôles, les sanctions seront renforcés sur la voie publique pour limiter les rassemblements parce que c'est là que le danger existe", a indiqué Emmanuel Macron.

20:14 - Les déplacements inter-régions autorisés ce week-end Evoquant la généralisation du nouveau confinement, Emmanuel Macron a fait savoir que les déplacements inter-régions allaient être interdits, sauf ce week-end. "Nos citoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week end de Pâques. (...) Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens, travailleurs transfrontaliers", a précisé le chef de l'Etat.

20:10 - Le confinement élargi à l'ensemble du territoire Emmanuel Macron vient d'officialiser la nouvelle : le confinement tel qu'il est en vigueur dans 19 départements va être étendu à l'ensemble du territoire national à partir de ce samedi minuit.

20:07 - Pas de confinement jusque-là en 2021 Dans un point de situation et un bilan des différentes mesures prises jusque-là, Emmanuel Macron a refuser de parler de confinement pour les 19 départements ciblés par les mesures renforcés. "Après un confinement dur lors de la première vague au printemps 2020, puis ce qu'on a appelé un confinement adapté lors de la seconde vague à l'automne dernier, nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner", a expliqué le chef de l'Etat.

20:03 - Macron évoque le "bout du tunnel" Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Elysée. Le chef de l'Etat a d'ores et déjà parlé de "bout du tunnel" de l'épidémie de Covid-19, que la France pourrait entrevoir si les mesures continuent d'être respectées. "Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril, où beaucoup se joue", a-t-il ajouté.

19:56 - Vers une tolérance le week-end Annoncée par BFMTV, l'éventualité d'une tolérance pour les déplacements pendant les week-ends, malgré le confinement, a été confirmée par LCI. L'allocution d'Emmanuel Macron va débuter dans quelques minutes, vous pouvez la suivre en direct sur notre site.

19:39 - Estrosi veut un confinement strict Alors que la tendance ne s'oriente pas vers cette solution, Christian Estrosi a plaidé pour un confinement "dur". "Les exemples étrangers et celui de la période de mars démontrent que face à cette situation, il n'y a qu'une solution : confiner sans tergiversation et sans demi mesure qui exaspèrent et font que plus personne n'y comprend rien", a estimé le maire LR de Nice.

19:27 - Castex parle de "mesures difficiles" A l'occasion d'une visioconférence avec plusieurs ministres, Jean Castex, dans des propos rapportés par BFMTV, a évoqué des "mesures difficiles" à venir, évoquant notamment les écoles, qui "seront fortement concernées". Le Premier ministre n'aurait pas évoqué de reconfinement strict.

18:27 - Les restrictions de "confinement" élargies à toute la France, avec une tolérance ce week-end Selon BFMTV, le gouvernement entend placer tous les départements de France sous les mêmes restrictions que celles actuellement en vigueur dans les territoires dits "reconfinés" (interdiction de s'éloigner de plus de 10 km de son domicile, fermeture des commerces non essentiels). Mais la chaîne d'informations en continu ajoute qu'une tolérance sera accordée ce week-end de Pâques sur les déplacements, avant la mise en place de sanctions dans quelques jours. Emmanuel Macron l'annoncera ce soir, selon BFMTV.

17:50 - Le retour de l'attestation en journée ? Et si après la cacophonie de l'attestation sur deux pages, cette dernière revenait finalement dans sa forme de base comme lors du premier ou second confinement ? Tout dépendra des annonces d'Emmanuel Macron ce soir, mais si les écoles ferment ce vendredi, difficile de ne pas échapper à une restriction des sorties car les enfants pourraient se contaminer encore plus si des limites ne sont pas annoncées.

17:30 - 54% des Français pour un confinement strict Selon un sondage pour BFM TV et à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, 54% des Français sont favorables à un confinement strict. Sur le confinement territorialisé, 70% des personnes interrogées s'y déclarent favorables.