DIRECT. Confinement : les annonces de Jean Castex, le confinement maintenu 15 jours

DISCOURS CASTEX RECONFINEMENT. Quinze jours après la mise en place du nouveau confinement, le Premier ministre Jean Castex a donné ce jeudi un discours sous forme de point sur l'évolution de la situation. Il a d'ores et déjà annoncé qu'"il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif". Suivez les annonces en direct...

18:31 - Castex : "L'ennemi c'est le virus pas l'Etat" "Je n’ignore rien des polémiques et des contestations, mais ne nous y trompons pas, l’ennemi ce n’est pas l’Etat ni le Gouvernement, c’est le virus ! Le seul combat qui m’obsède, c’est celui de notre sécurité, la seule courbe qui m’intéresse, c’est celle des malades admis à l’hôpital ou en réanimation. Grâce à nos efforts collectifs, grâce aux perspectives qu’ouvrent l’arrivée de vaccins, je suis sûr que nous surmonterons cette épreuve douloureuse et inédite" conclut Jean Castex avant de donner la parole à Olivier Véran.

18:30 - Les aides à l'emploi sont maintenues Jean Castex a annoncé la reconduction du dispositif de prolongation exceptionnelle des droits à l'assurance chômage pour les chômeurs en fin de droit, le temps du confinement.

18:27 - Un second allégement pour les fêtes de Noël si tout va bien Les fêtes de fin d'année sont dans l'esprit de beaucoup et Jean Castex a indiqué que les fêtes ne se passeront pas de la même manière cette année. "Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël, afin que les Français puissent passer les fêtes de fin d’année en famille. Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d’habitude. On pourra bien-sûr se retrouver avec les siens mais il ne serait pas raisonnable d’espérer pouvoir organiser de grandes fêtes, à plusieurs dizaines de personnes, pour le réveillon du 31".

18:24 - Allégement des mesures le 1er décembre si les chiffres sont meilleurs Jean Castex a ouvert la porte à la réouverture des commerces le 1er décembre prochain en indiquant que ces derniers pourraient rouvrir si les chiffres de l'épidémie du coronavirus sont meilleurs. Les salles de sport, les restaurants et bars ne sont pas concernées.

18:23 - Des contrôles renforcés Jean Castex a remercié les Français qui respectent le confinement mais indique qu'un tour de vis sera toutefois réalisé. "J'ai donné au ministère de l'Intérieur des consignes de fermeté. Au-delà des contrôles, j'en appelle au civisme."

18:18 - "Nous devons apporter un soutien économique massif aux commerces" "Je sais quelles sont les angoisses des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et qui sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir. Mais ce moment n'est pas encore venu", explique le Premier ministre dans la conférence de presse.

18:16 - "Il serait irresponsable d'alléger le dispositif" "Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant même l'évolution du nombre de nouvelles contaminations s'est ralentie depuis une semaine. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Positive, car elle traduit une inflexion et c'est ce que nous espérions. Positive, car cette tendance, si elle se confirme, indiquerait que ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, est passé en dessous de 1 pour se situer entre 0,8 et 0,9."

18:14 - Les mesures inchangées pour les 15 prochains jours "au moins" C'était attendu et c'est désormais officiel, les mesures seront inchangées pour les quinze prochains jours du confinement. Les commerces resteront donc fermés sans allégement.

18:11 - Une réduction des déplacements observée "Nous observons une réduction très forte des déplacements depuis deux semaines" explique le Premier ministre Jean Castex avec -22% des déplacements domicile-travail et une activité en baisse de 55% des métros.

18:09 - Les effets du confinement sont "cohérents" Jean Castex s'exprime actuellement sur les effets du confinement, jugeant que ces derniers sont "cohérents" avec ce que le gouvernement attendait après deux semaines de confinement.

18:09 - Une deuxième vague "extrêmement forte" Selon le Premier ministre Jean Castex qui prend la parole lors d'une conférence de presse, "en France, un décès sur quatre est lié au virus". Il a ajouté que la France affronte une deuxième vague "extrêmement forte".

18:07 - "Un décès sur quatre est lié au virus" Jean Castex met en garde, la France affronte une deuxième vague "extrêmement forte". "En France, un décès sur quatre est lié au virus" explique-t-il.

18:03 - Jean Castex prend la parole La conférence de presse de Jean Castex débute, Jean Castex lance cette dernière en faisant un premier bilan sanitaire de l'épidémie en France comme l'avait promis Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution.

17:57 - Les lycées vont-ils fermer ? C'est l'une des questions qui se posent à quelques minutes de la conférence de presse de Jean Castex : le Premier ministre va-t-il annoncer la fermeture des lycées, après une semaines tendue marquée par des manifestations contre le protocole sanitaire en vigueur, jugé insuffisant ? "Le débat existe" sur une éventuelle fermeture, concède-t-on à Matignon, comme le rapporte BFMTV, qui explique que la question n'a pas été évoquée lors du Conseil des ministre de mardi soir. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer lui serait pour un maintient de l'ouverture des lycées pendant le confinement et l'a affirmé à l'Assemblée Nationale cet après-midi, le protocole est un "succès".

17:53 - Des contrôles renforcés, l'un des sujets de Jean Castex ce jeudi ? Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a adressé lundi aux préfets un courrier afin de "renforcer les actions de contrôle du confinement". Les forces de l'ordre auraient fait état d'un relâchement des Français sur le terrain, alors qu'un sondage de l'Ifop pour consolab paru ce jour assure que 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement. Dans les grandes villes, le ministre demande aux préfets un contrôle renforcé de façon "visible", avec des "points de contrôle fixes" et des "patrouilles dynamiques" dans les rues. Jean Castex pourrait y faire allusion durant son point presse.

17:49 - Castex sera bien accompagné de Véran, Borne, Blanquer et Le Maire Pour sa conférence de presse à 18h, le Premier ministre Jean Castex sera bien accompagné de plusieurs ministres. La ministre du Travail, le ministre de l'Education, ministre de l'Economie et bien évidemment le ministre de la Santé seront présents.

???? Conférence de presse à suivre en direct sur :

➖ Facebook : https://t.co/ftAE8RdmFb

➖ Twitter : @GouvernementFR. pic.twitter.com/cdlcgQpjxx — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 12, 2020

17:45 - Le secteur de l'habillement demande également des aménagements Sur l'antenne de RTL ce jeudi matin, le directeur général de la Fédération des Enseignes de l’Habillement (FEH) et de l’Alliance du commerce Yohann Petiot réclame la réouverture des commerces le 27 novembre au plus tard. "Si nous n'ouvrirons pas en décembre, il faudra compter 40% de perte d’activité", explique-t-il.

17:29 - La Fédération nationale des chasseurs demande des dérogations La Fédération nationale des chasseurs (FNC) et des organisations agricoles souhaitent de nouvelles dérogations pour chasser pendant le confinement afin de limiter les dégâts aux cultures. Le ministère de la Transition écologique autorise des prélèvements de sangliers et de cervidés et quelques autres espèces chassables qui pourraient provoquer des dégâts sur les cultures, mais uniquement à cette fin et sur demande de l'autorité administrative. Dans un courrier au ministère, la FNC, la FNSEA, Jeunes agriculteurs et les chambres d'agriculture demandent à intégrer d’autres espèces nuisibles. De l'autre côté, des associations veulent attaquer certaines dérogations qu'elles jugent déjà trop larges.

17:17 - Un assouplissement pour les lieux de culte ? Au Sénat, Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, a entrouvert un assouplissement des règles pour les lieux de culte dans les jours à venir. "Une réunion se tiendra au ministère de l’Intérieur dès le début de semaine prochaine, associant les représentants du culte, dit-il. Le but est de dessiner ensemble les conditions dans lesquelles les cultes pourront à nouveau recevoir du public dès que ce sera possible."

17:06 - Combien de contrôles pour non-respect du confinement en France ? Entre le 30 octobre et le 10 novembre, 88 455 PV ont été établis pour "non-respect" du confinement, annonce le Ministère de l'Intérieur, comme le rapporte RMC. Dans plus de 9 cas sur 10 (91,4%), il s'agit de verbalisations pour des déplacements individuels non-autorisés, assorties d'une amende de 135 euros. 315 PV concernent l'ouverture irrégulière recevant du public ou de lieux de réunions, comme des restaurants ou des salons de coiffure. A noter enfin qu'un tiers des verbalisations a été dressé en Ile-de-France.



Entre le 30 octobre et le 9 novembre inclus :

????88 455 PV établis dont 27 094 en Ile-de-France.

????315 verbalisations concernent l’ouverture irrégulière d’établissements recevant du public. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 12, 2020

16:55 - Qu'a dit Olivier Véran sur le confinement à Noël ? Olivier Véran s'est exprimé sur l'éventuel prolongement du confinement jusqu'à Noël dimanche dernier, sur France Inter. S'il dit vouloir "ardemment autoriser les Français" à profiter des fêtes "en famille", il ne s'est pas avancé sur la question. "Je ne fais pas de pronostic, vous ne me verrez jamais faire de pronostic, cela ne veut pas dire que je suis défaitiste mais que je suis prudent. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait qu'on aura l'application des gestes barrières pour Noël et qu'ainsi ce sera un Noël un peu spécial de ce point de vue-là", a-t-il affirmé. Il estime que cet Noël pourra se faire "dans la joie", mais avec des précautions : "on fera attention aux gens autour de nous, on fera attention à ne pas contaminer les parents et les grands-parents".

16:45 - Comment calculer un kilomètre autour de chez moi ? Comme lors du confinement du printemps, les déplacements pour des motifs de balade ou de promenade de son animal sont limités à un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Et comme en mars, plusieurs sites proposent de mesurer cette distance. C'est par exemple le cas du site gouvernemental bilancoronavirus qui vous propose de voir cette zone, ou de géoportail. Plus d'infos dans notre article consacré.

16:33 - Le retour d'un couvre-feu à Paris est-il encore dans les cartons ? C'est le dernier couac gouvernemental en date. Invité de BFMTV-RMC mardi dernier, Gabriel Attal s'est risqué à annoncer de nouvelles restrictions en région parisienne : "Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Île-de-France", en plus du confinement, probablement à 21 heures. "Un arrêté va sortir dans la journée", avait même poursuivi le porte-parole du gouvernement. Une annonce démentie dans la minute par Matignon, qui a évoqué une "décision qui n'est absolument pas actée à ce stade". En théorie, Jean Castex n'envisage pas d'invoquer ce type de mesure dans sa conférence de jeudi soir.

16:22 - Un confinement pour les personnes vulnérables ? Dans son allocution, mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron évoquait la piste d'un isolement seulement pour les personnes vulnérables, une mesure qui "peut être pertinente, mais elle n’est pas suffisante", expliquait-il alors. Toutefois, selon les informations du Monde, "l’exécutif réfléchit à un scénario conduisant à l’avenir à un confinement des seules personnes vulnérables. 'On travaille dessus, si l’épidémie réduit', souligne-t-on dans l’entourage de M. Macron." La mesure concernerait "les individus atteints de pathologies lourdes et ceux souffrant d’affections de longue durée."