"Déconfinement du 19 mai : terrasses des restaurants, cinémas, commerces... Ce que vous pouvez faire"

Depuis quelques heures maintenant, vous êtes nombreux à profiter de la seconde étape du déconfinement avec la réouverture de toutes les terrasses des bars et des restaurants. Que ce soit pour le café du matin, la pause dej à midi ou même ce soir après le travail, il y a une certaine forme de "liberté retrouvée". Au-delà de la restauration, le secteur de la culture est particulièrement heureux ce mercredi 19 mai avec la réouverture des cinémas et des musées malgré une jauge limitée. Sur Twitter, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a posté une vidéo pour promouvoir cette réouverture.

S'il faut rester encore prudent comme l'a rappelé Emmanuel Macron, le bout du tunnel semble proche et pour le ministre de la Santé Olivier Véran sur LCI, la page pourrait être tournée en novembre/décembre. "Je pense qu'en novembre ou décembre prochains, au coeur de l'automne ou à l'approche de l'hiver, s'il n'y a pas eu de nouveaux variants (...), parce que nous aurons suffisamment vacciné et que nous ne voyons pas émerger de vague épidémique, alors nous pourrons véritablement considérer que la pandémie est derrière nous."

Pour le moment, il reste maintenu à 19h. Il sera progressivement décalé, d'abord à 21h à partir du 19 mai, puis à 23h à partir du 9 juin, avant d'être totalement supprimé à partir du 30 juin, pour la dernière étape du déconfinement.

Les consignes, obligations et recommandations sur le port du masque ne changent pas ce 19 mai. Interrogé le 17 mai, sur BFPTV sur le sujet, le ministre de la Santé, Olivier Véran a assuré qu'une levée progressive de l'obligation du port du masque serait "rapidement envisagée" si la circulation du virus continue de baisser. "Quand vous êtes dehors, dans le centre d'une grande ville, avec plein de boutiques, vous allez faire la queue dehors, vous allez manger, vous allez croiser des gens etc. Là, tant qu'on n'a pas un niveau de couverture vaccinale adéquate, il paraît plus prudent de maintenir l'obligation de port du masque", a ajouté le ministre. En revanche, a-t-il ajouté, "si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amené à revenir sur l'obligation du port du masque dans cette situation (...) Si la circulation du virus continue à baisser, ça va être rapidement envisagé".

Les restaurants rouvrent bien ce mercredi 19 mai. Les terrasses des restaurants et bars peuvent rouvrir avec des tables ne dépassant pas 6 personnes et à 50% de leur capacité d'accueil. Olivier Véran a rappelé le 17 mai aux restaurateurs que les terrasses ne devaient pas être totalement closes "sinon ce ne sont plus des terrasses mais ce sont des espaces fermés". Et de préciser : "On protège les clients avec des parasols ou des tentures, ça n'est pas un sujet, mais il faut qu'il y ait des aérations sur les côtés. [Il faut] se méfier des barricades qui empêchent l'évacuation de l'air et la bonne circulation de l'air, parce que là il y aurait des sur-risques". Toutes les infos dans notre papier dédié juste ici.

Ce mercredi marque également une libération pour le secteur de la culture avec réouverture des musées, cinémas et théâtres avec public assis avec une limite de 800 spectateurs en intérieur et de 1000 à l'extérieur (toutes les informations sur la réouverture des cinémas juste ici). En revanche, toujours pas de réouverture en vue pour les boites de nuit.

Pour le télétravail, pas de changement ce mercredi. Le ministère du Travail a fait savoir que le télétravail continue d'être recommandé et un nombre minimum de jours de télétravail devra être défini au sein de chaque entreprise, via le dialogue social. Une évolution est attendue pour le 9 juin.

Le pass sanitaire n'est pas pour tout de suite. Il accompagnera la troisième étape du déconfinement, à partir du 9 juin prochain. Il conditionnera les déplacements à l'étranger, ainsi que l'accès à des grands évènements réunissant plus de mille personnes, comme des concerts, festivals, évènements sportifs... Concrètement, le pass sanitaire sera à présenter soit sous format papier, soit sur smartphone via l'application TousAntiCovid. Dans le détail, pour obtenir ce pass sanitaire, trois conditions sont possibles : présenter un test PCR négatif, présenter un justificatif de vaccination (obtenu via un QR code, dix jours après la deuxième injection, ou la première dans le cas du vaccin monodose Johnson & Johnson), ou encore présenter un test PCR positif datant de plus de deux semaines et de moins de six mois (lequel atteste que vous avez contracté le virus et développé des anticorps contre ce dernier). Retrouvez toutes les informations sur le pass sanitaire dans cet article