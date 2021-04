"Déconfinement en France : le plan du gouvernement, avec dates et étapes, se précise"

FIN DU CONFINEMENT. Emmanuel Macron distille depuis quelques jours des informations de plus en plus précises sur les étapes qui attendent les Français : la fin du confinement s'organisera progressivement, avec un calendrier pour les citoyens et les commerçants.

09:26 - Une allocution d'Emmanuel Macron ce dimanche ou lundi sur la fin du confinement Si le plan du gouvernement devrait être présenté, dans les détails, le 12 mai, Emmanuel Macron pourrait bien se livrer à un exercice de pédagogie en amont. D'après une source gouvernementale contactée par France Info, le président s'exprimera bien ce dimanche ou bien ce lundi à la télévision. Le média indique que cette intervention du chef de l'Etat sur le déconfinement devrait "très probablement" prendre la forme d'une interview. 09:07 - Un conseil de défense ce mercredi matin pour évoquer la fin du confinement Ce mercredi 28 avril, Emmanuel Macron et les ministres directement concernés par la gestion de la crise sanitaire se réunissent en conseil de défense sanitaire, à l'Elysée. Ils évoquent actuellement les mesures de déconfinement progressif du pays, mais aussi le calendrier de la campagne de vaccination. Un point presse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est prévu à la mi-journée, mais les contours des décisions prises devraient rester confidentiels aujourd'hui. 09:02 - Les professionnels du mariage veulent un pass sanitaire dans les mesures de déconfinement La fin du confinement et des interdictions actuelles est très attendue par les professionnels spécialisés dans l'organisation de mariages en France, comme l'Union des Professionnels Solidaires de l'Evénementiel (UPSE). Cette organisation a transmis un communiqué à l'AFP pour rendre publiques ses positions sur le déconfinement, demandant l'instauration d'un "pass sanitaire spécifique" pour l'organisation "des événements ponctuels tels mariage, cérémonie, concert ou participation à un salon professionnel". Une telle mesurre "permettrait le redémarrage de l'activité, lourdement affectée pour la deuxième année consécutive", ajoute l'UPSE. 27/04/21 - 23:30 - Nouvelle stratégie de vaccination FIN DU DIRECT - Emmanuel Macron a distillé des informations devant une dizaine de maires pour tracer les nouvelles perspectives d’un futur déconfinement ce mardi, comme le rapporte Le Parisien. Concernant la stratégie vaccinale, "il a dit que le but était d’aller vers la non-prise de rendez-vous à certaines heures, avec adaptation par centres de vaccination, à partir de la mi-mai", rapporte Jean-Patrick Courtois, le maire de Mâcon (Saône-et-Loire). Le chef de l’État songe également à élargir la vaccination pour les moins de 55 ans en surpoids.

27/04/21 - 23:04 - Le plan de réouverture précisé le 12 mai Concernant le déconfinement, "les grandes lignes" vont être arrêtées d'ici la fin de semaine, comme le rapporte Capital. Un plan de réouverture devrait être annoncé le 12 mai prochain, précise le média. Ces mesures devraient s'étaler alors jusqu'au mois de juillet avant une autre étape du plan de relance. 27/04/21 - 22:50 - La fin du couvre-feu début juin ? Emmanuel Macron s'est entretenu ce mardi 27 avril avec une dizaine de maires concernant le couvre-feu, dans le cadre du plan de déconfinement. Après avoir évoqué lundi l'hypothèse de le reculer, lors d'une visite dans une école primaire de Melun (Seine-et-Marne), le chef de l'État a évoqué ce jour une levée du couvre-feu en juin, "si possible", selon les informations recueillies par BFMTV. 27/04/21 - 22:12 - Le déconfinement, une décision "politique" ? Au micro de Franceinfo le samedi 24 avril, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialoux, a tenu à réagir aux nouvelles annonces du gouvernement sur le déconfinement. Selon lui, la date du 3 mai est avant tout "une décision politique". 27/04/21 - 21:30 - 16 clients verbalisés dans un restaurant clandestin près de Lyon Le déconfinement arrive visiblement plus vite que prévu pour certains. La pause déjeuner a été écourtée ce mardi 27 avril 2021 dans un restaurant de Dardilly, près de Lyon, comme le rapporte France 3 Régions. Seize clients ont été verbalisés pour être entrés dans l'établissement censé être fermé au public du fait de la crise sanitaire. Le restaurateur risque une fermeture administrative, comme le détaille le média.

En savoir plus

Le déconfinement ne se fera pas de but en blanc à une date mais s'étalera progressivement sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Le processus devrait débuter le 3 mai, avec la fin des restrictions de déplacement à plus de 10 km. Jean Castex a confirmé la date le jeudi 22 avril, en conférence de presse, confirmant ainsi les prévisions d'Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars dernier. Le chef de l'Etat avait alors proclamé la mise en place d'un confinement national pour un mois.

Le gouvernement espère atteindre le pic des réanimations d'ici à la fin du mois d'avril, pour ainsi entamer un certain déclin dans cette troisième vague de l'épidémie. Il compte aussi et surtout sur la vaccination pour tenir son calendrier de déconfinement. Si la campagne de vaccination est perturbée par les péripéties du vaccin AstraZeneca, le gouvernement reste optimiste, notamment grâce à l'arrivée du quatrième vaccin, le mono-dose de Janssen, qui peut être administré par les médecins et les pharmaciens depuis 24 avril. Le calendrier vaccinal prévoit 20 millions de vaccinés le 15 mai, en parfaite concordance avec le calendrier du déconfinement.

À l'occasion de la rentrée scolaire, le président de la République répondait aux questions des élèves et professeurs quant au prochain déconfinement en France. L'occasion pour Emmanuel Macron se rappeler un calendrier de réouverture qui se fera de manière progressive. "Il y a l'étape du 3 mai, puis après il y aura mi-mai, une étape autour de début juin je pense et puis une autre autour mi-fin juin", a-t-il énuméré. Avant de préciser : "Chacune dépendra des résultats que l'on a obtenu". Mais à quoi ressemblera ce calendrier ?

Le déconfinement va commencer le 3 mai, mais très timidement en réalité. A cette date, il est seulement prévu que "les restrictions de déplacement et donc les déplacements régionaux soient levées", a indiqué Gabriel Attal. Il ne s'agira que de la première étape d'un retour progressif à la normale. Seule la règle des 10 km, en vigueur depuis la mi-avril, prendra fin et avec elle les attestations de déplacement hors périmètre en journée. Le couvre-feu, lui, devrait être maintenu. La réouverture des restaurants et des lieux de culture, au moins partielle, ne devrait pas intervenir avant la mi-mai.

Dès la mi-mai, la première phase du déconfinement devrait réellement commencer. Les terrasses, les musées et lieux culturels seraient les premiers concernés par la réouverture au public. "Dès la première phase de réouverture, la culture sera là. Si au bout de deux ou trois semaines ça se passe bien, on pourra passer à la phase 2 et ainsi de suite", a précisé Emmanuel Macron.

Au début du mois de juin, les deuxième et troisième phases concerneraient la réouverture des restaurants, avec l'installation de jauges. Mais aucune date n'est pour le moment communiquée sur la réouverture de ces lieux, sauf pour les restaurants avec terrasse qui pourront envisager d'accueillir les Français les plus gourmands dès la mi-mai.

Jusqu'à la mi-juillet, une quatrième phase va se dérouler vers une réouverture complète des lieux ouverts au public. Cette phase s'adresse par exemple aux salles de spectacle qui devront suivre un protocole strict.

Il s'agit officiellement d'une possibilité évoquée par le gouvernement. "La territorialisation est une option sur la table", a expliqué Gabriel Attal ce mercredi 21 avril en sortie de Conseil des ministres, assurant toutefois qu'il n'y avait "pas de décision sur le sujet". "Mais c'est évidemment une option sur la table parmi d'autres", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Quoi qu'il en soit, cette piste semble trouver un écho favorable au sein de l'exécutif. Olivier Véran se disait, le 19 avril dernier, "ouvert" à l'idée de déconfiner le pays "territoire par territoire", dans une interview accordée au Télégramme. "Lorsqu'on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", avait expliqué le ministre de la Santé au quotidien breton. Puis, deux jours plus tard, Julien Denormandie estimait qu'une approche territorialisée du déconfinement était "pleine de bon sens". "On voit bien que sur nos territoires, l'épidémie n'a pas la même vitesse, n'a pas la même dynamique. Ces approches pragmatiques, qu'on essaye d'avoir depuis le début de la gestion de crise me paraissent être de bon sens", confiait le ministre de l'Agriculture à BFMTV.

Certains départements pourront servir de cobayes dans cette nouvelle mesure, à l'instar des Pyrénées-Atlantiques. C'est du moins ce que demandent dix députés et sénateurs dans une lettre envoyée au président de la République, relayée par le Huffington Post. "Il nous semble que le pays aurait tout à gagner à mesurer les atouts et les faiblesses des protocoles sanitaires susceptibles d'être retenus en matière d'ouverture des commerces, des lieux de restauration, des sites culturels, sportifs et touristiques", peut-on lire. Et pour cause, les politiques estiment qu'à ce jour, il n'est plus juste de conserver les restrictions alors que le département connaît un des taux d'incidence les moins élevés en France, derrière le Finistère.

La Bretagne sera-t-elle la région cobaye pour ce troisième déconfinement ? Alors que l'exécutif penche sur une réouverture territorialisée du pays, certaines régions se portent volontaires pour tester les nouvelles mesures. La Bretagne pourrait être l'élue. C'est la demande effectuée par Loïg Chesnais-Girard, le président de la région en question, dans un courrier envoyé au Premier ministre, Jean Castex. Selon lui, la Bretagne "a la chance de faire partie des régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19" et pourrait devenir un "laboratoire de déconfinement". Au micro de Franceinfo, le président de la région Bretagne a ajouté : "il faut mettre en place des mesures qui visent à tester et éprouver les règles de déconfinement sur le terrain." Reste que l'exécutif semble exclure une stratégie de déconfinement en commençant par une région : il devrait mettre en place un plan national avec des indicateurs permettant d'affiner le calendrier des réouvertures par département.

Les enfants ont bel et bien retrouvé les bancs des écoles maternelles et primaires ce lundi 26 avril, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars 2021. La reprise concerne également les crèches. Quant aux collèges et aux lycées, le retour des élèves se fera une semaine plus tard, le 3 mai. À noter toutefois que lors de la conférence de presse du gouvernement jeudi 22 avril, il a été expliqué que les lycéens feraient leur retour en demi-jauge, tandis que les collégiens seront totalement en présentiel, à l'exception cependant des élèves de 4e et 3e qui étudient dans les quinze départements les plus impactés par l'épidémie. Ainsi, dans le Nord, l'Aisne, l'Oise, l'ensemble de l'Île-de-France, ainsi que dans la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône, les 4e et les 3e seront également en demi-jauge.

À ce jour, aucune date officielle n'a été communiquée quant à une prochaine réouverture des restaurants et bars. Néanmoins, les lieux avec des terrasses pourraient tabler sur une réouverture dès la mi-mai, date espérée par l'exécutif. Lors d'une visite d'école, lundi 26 avril, Emmanuel Macron a rappelé son engagement de réouvrir les terrasses à la mi-mai, "au niveau national".

Toutefois, la réouverture complète des restaurants devra attendre. Ce lundi 26 avril, le Président de la République a rappelé que ces établissements allaient certainement laisser les rideaux fermés quelques semaines supplémentaires, surtout dans les départements les plus touchés par le coronavirus. "Je ne pense pas qu'on puisse rouvrir les restaurants fin mai-courant juin dans les départements où ça circule encore beaucoup. Dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les rouvrir", a expliqué le chef de l'État.

Cinémas, théâtres et musées… Les lieux culturels pourraient également rouvrir dès la mi-mai. "On va essayer de rouvrir les établissements culturels dès la première phase avec des jauges réduites", a affirmé Emmanuel Macron, lors d'une visite d'école primaire, le lundi 26 avril. Et de poursuivre : "On va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence", a-t-il poursuivi.

"Les Français ont hâte de retrouver le chemin de leurs musées et restaurants. Le président a donné un cap : certains lieux culturels et certaines terrasses rouvriront à la mi-mai", avait déjà affirmé jeudi 15 avril Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, auprès de nos confrères des Échos. Ce 22 avril, Jean Castex a quant à lui fait savoir que "des discussions approfondies avec les cinémas et les théâtres" sont à l'étude, précisant : "Les protocoles sanitaires sont quasiment finalisés et j'espère que nous pourront bientôt être en mesure de faire des annonces précises."

La mi-mai a été avancée pour la "réouverture du pays", de ses lieux de culture, ses salles de sports, ses restaurants et bars. Le retour à la "vie d'avant" ne peut se faire du jour au lendemain et des mesures sanitaires doivent être décidées pour conditionner l'accès à ces lieux. Le gouvernement dispose d'un moyen pour sécuriser le retour à la vie sociale des citoyens : le pass sanitaire. Le dispositif prendrait en compte plusieurs critères permettant d'attester de la situation médicale de chacun : date de vaccination, date du dernier test négatif ou attestation de non-symptômes. Une façon de montrer patte blanche et d'éviter le risque de contamination avant d'entrer dans un établissement.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le principe a déjà été acté. Le "pass sanitaire" passera par l'application TousAntiCovid où il sera possible de faire valoir un certificat de vaccination ou un test PCR. Mais reste à savoir dans quel cas il sera demandé. Pour être efficace le pass sanitaire pourrait éventuellement devenir obligatoire pour aller au restaurant ou dans un lieu de culture. L'Union européenne est aussi en train de mettre un place son "pass sanitaire", dans le but cette fois de permettre la reprise de la circulation et du trafic aérien dans l'Union.