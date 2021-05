"Déconfinement : étapes, dates... Tout savoir sur les réouvertures en France"

CALENDRIER DÉCONFINEMENT. Ce dimanche marque le dernier jour avant la levée des restrictions de déplacements en France, première étape d'un plan de déconfinement progressif prévu jusqu'au 30 juin. Cinémas, restaurants, tourisme... Retrouvez le calendrier détaillé dans notre article dédié.

12:02 - Le retour des élèves aux collèges et lycées le 3 mai À partir de ce lundi 3 mai, les élèves vont pouvoir regagner leurs collèges et leurs lycées. Alors que les écoliers de maternelle et de primaire ont retrouvé le chemin des bancs de l'école le 26 avril, leurs camarades plus âgés ont écopé d'une semaine de distanciel supplémentaire. Les lycéens seront de retour en présentiel en demi-jauge tandis que les collégiens scolarisés dans un des 15 départements où le virus circule le plus devront également, dès demain, passer en demi-jauge. Il s'agit des départements du Nord, de l'Aisne, de l'Oise, des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Paris, de la Sarthe, de la Loire, du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Un mode hybride qui concerne les élèves 4e et 3e, désormais habitués aux joies et aux ratés de l'enseignement à distance et des espaces numériques de travail (ENT). Après une semaine de cours à distance, les élèves vont donc alterner entre des semaines de cours en présentiel et des journées à la maison, connectés sur les outils numériques. À noter qu'en cas de contamination d'un élève au Covid-19, c'est l'ensemble de la classe qui sera fermée pour une durée de sept jours et ce, quel que soit le niveau scolaire (primaire, collège ou lycée). 10:35 - La levée des limitations de déplacement est imminente Plus qu'un jour avant la levée des limitations de déplacements autour de son domicile. Dès ce lundi 3 mai, il sera à nouveau possible de sortir de chez soi, sans motif impérieux, au-delà des 10 kilomètres. Ce premier assouplissement marque le début du déconfinement progressif annoncé par Emmanuel Macron dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale. Dans cet entretien, le chef de l'État a annoncé la fin imminente de l'interdiction des déplacements interrégionaux. Si le statu quo est (en attendant le 19 mai) maintenu pour les commerces jugés non essentiels et lieux de culture, les Français pourront à leur guise se rendre dans une autre région dès demain, pour rendre visite à leurs proches éloignés ou voir du pays à l'occasion des prochains longs week-ends. À noter que le couvre-feu reste en vigueur : les sorties hors du domicile doivent toujours être organisées après 6 heures du matin et avant 19 heures !

En savoir plus

Le déconfinement ne se fera pas de but en blanc à une date mais s'étalera progressivement sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Le processus débutera le 3 mai, avec notamment la fin des restrictions de déplacement à plus de 10 km et se terminera le 30 juin avec la réouverture totale dans le respect des gestes barrières.

Le gouvernement espère atteindre le pic des réanimations d'ici à la fin du mois d'avril, pour ainsi entamer un certain déclin dans cette troisième vague de l'épidémie. Il compte aussi et surtout sur la vaccination pour tenir son calendrier de déconfinement. Si la campagne de vaccination est perturbée par les péripéties du vaccin AstraZeneca, le gouvernement reste optimiste, notamment grâce à l'arrivée du quatrième vaccin, le mono-dose de Janssen, qui peut être administré par les médecins et les pharmaciens depuis 24 avril. Le calendrier vaccinal prévoit 20 millions de vaccinés le 15 mai, en parfaite concordance avec le calendrier du déconfinement.

Lors d'une interview dans la presse régionale, dévoilée notamment dans le Parisien ce 29 avril, tout le calendrier du déconfinement a été dévoilé. Mais à quoi ressemblera-t-il, le voici ?

Etape 1 3 mai Fin de la règle des 10 km et des restrictions de déplacements entre régions.

Fin de l'attestation de déplacement en journée.

Réouverture des collèges et lycées (demi-jauge à partir de la 4e).

Maintien du couvre-feu à 19h. Etape 2 19 mai Décalage du couvre-feu à 21h.

Réouverture des commerces et des terrasses des bars et restaurants avec des tables ne dépassant pas les 6 personnes.

Réouverture des musées, cinémas et théâtres avec public assis, tout comme les salles de sport (dans la limite de 800 spectateurs en intérieur, et 1 000 à l'extérieur).

Interdiction des rassemblements de 10 personnes. Etape 3 9 juin Décalage du couvre-feu à 23h

Réouverture complète des cafés et restaurants avec une limite de six personnes par table maximum.

Réouverture des lieux de culture et des établissements sportifs avec une jauge à 5 000 personnes, sous réserve d'un pass sanitaire.

Reprise des salons et foires selon les mêmes conditions.

Ouverture des frontières aux touristes étrangers sous réserve du pass sanitaire.

Assouplissement du télétravail.

Autorisation des rassemblements de moins de 1000 personnes. Etape 4 30 juin Fin complète du couvre-feu.

Fin des jauges dans les restaurants, lieux de culture et salles de sport et réouverture de tous les établissements.

Autorisation des événements de plus de 1000 personnes à l'extérieur en respectant les gestes barrières.

Un temps évoqué, le déconfinement territorialisé n'a pas été choisi par le gouvernement comme l'explique Emmanuel Macron même si des freins d'urgence peuvent être actés en fonction de la dégradation épidémique dans certaines régions. "J’ai bon espoir que la France entière pourra passer à l’étape du 19 mai. Les mesures seront nationales, mais nous pourrons actionner des « freins d’urgence » sanitaires dans les territoires où le virus circulerait trop. À l’heure actuelle, il y a huit départements dans cette lesquels l’incidence dépasse 400 cas pour 100 000 habitants."

Les enfants ont bel et bien retrouvé les bancs des écoles maternelles et primaires ce lundi 26 avril, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars 2021. La reprise concerne également les crèches. Quant aux collèges et aux lycées, le retour des élèves se fera une semaine plus tard, le 3 mai. À noter toutefois que dès la conférence de presse du gouvernement jeudi 22 avril, il a été expliqué que les lycéens feraient leur retour en demi-jauge, tandis que les collégiens seront totalement en présentiel, à l'exception cependant des élèves de 4e et 3e qui étudient dans les quinze départements les plus impactés par l'épidémie. Ainsi, dans le Nord, l'Aisne, l'Oise, l'ensemble de l'Île-de-France, ainsi que dans la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône, les 4e et les 3e seront également en demi-jauge.

Oui, c'est désormais officiel, les restaurants rouvriront bien dès la mi-mai, le 19 exactement. À cette date, les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir avec des tables ne dépassant pas les 6 personnes. Pour une réouverture complète, il faudra attendre début juin, le 9 précisément avec un nouveau décalage du couvre-feu à 23h permettant la réouverture totale des cafés et restaurants mais toujours avec une limite de six personnes maximum. Pour ne plus avoir de jauge, il faudra attendre fin juin et début juillet, si bien évidemment la circulation du virus le permet.

Tout comme les restaurants, les cinémas, théâtres vont rouvrir progressivement dans ce calendrier de quatre étapes. Au 19 mai, musées, cinémas et théâtres seront rouverts avec une limite de 800 spectateurs en intérieur et de 1000 à l'extérieur. Le 9 juin et sous réserve d’avoir un pass sanitaire, les lieux de cultures et établissements sportifs pourront accueillir jusqu’à 5 000 personnes. Enfin, le 30 juin, les Français pourront participer à des évènements regroupant plus de 1000 personnes à l'extérieur en respectant les gestes barrières.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Evoqué depuis plusieurs semaines, le pass sanitaire sera bien en place pour permettre la réouverture progressive. Ce dernier permettra de montrer une preuve de sa vaccination ou d'un test négatif afin d'assister à de grands événements allant jusqu'à 5000 personnes, indique Le Progrès, par exemple dans des stades ou encore des festivals. Ce dernier permettra aussi aux touristes étrangers de revenir sur le territoire français. Dans son interview, Emmanuel Macron s'explique : "Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l’utiliser. Comme il en va de nos libertés publiques, le Parlement se saisira de la question. Le débat doit être ouvert. Ce pass, qui sera papier ou numérique, via l’application TousAntiCovid, permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent. C’est juste et ça ne fracturera pas le pays. Ce sera un outil supplémentaire pour assurer la protection des Français."